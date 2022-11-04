Принят закон о мобилизации для лиц с неснятой судимостью

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4 ноября, пятница | Последнее обновление — 15:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий
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Народное единство для России является ключевым, самым важным фактором ее существования. Причем даже не государства, а народа и страны. Народное единство – залог нашего выживания в самом буквальном смысле этого слова.
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Британская внешняя политика является одной из наиболее беспримесных в своей эгоистичности. А для России это становится дополнительным раздражающим фактором.
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Хотя еще в 1996 году в Конституцию страны было внесено положение о большом гербе Украины, его так и не смогли принять, хотя проводили несколько конкурсов и принимали разнообразные постановления.
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Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Принят закон о мобилизации для лиц с неснятой судимостью
Подписан закон о мобилизации для лиц с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений
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Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан, имеющих неснятую судимость по ряду тяжких преступлений.
Согласно принятому документу, призыв на военную службу в рамках мобилизации будет разрешен для граждан с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям, опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Исключение составят россияне с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угону воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Кроме того, под действие закона о мобилизации с непогашенной судимостью за тяжкие преступления не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.
Зеленский назвал главную причину своего отказа от участия в саммите G20
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что намерен отказаться от участия в саммите G20, если в нем будет участвовать российский президент Владимир Путин.
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», – сказал Зеленский, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, страна все же готовится к саммиту.
Ранее Зеленский призывал приостановить участие России в G20 из-за решения российского руководства приостановить участие в «зерновой сделке».
Российский лидер отмечал, что раздумывает о собственной поездке на G20, и подчеркивал, что страна будет представлена на саммите на высоком уровне.
Путин поручил продумать безвизовый режим для иностранцев в одностороннем порядке
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Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.
«Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», – приводится поручение на сайте Кремля.
Также Путин дал поручение по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.
Кроме того, президент поручил возобновить действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.
Также Путин дал поручение по распространению в субъектах Российской Федерации практики г. Санкт-Петербурга, предусматривающей обеспечение безвизового въезда в Российскую Федерацию и временного пребывания в Российской Федерации в составе организованных групп иностранных граждан, являющихся пассажирами круизных судов, в целях организации круизов в морских акваториях и по внутренним водным путям Российской Федерации.
Напомним, граждане Украины смогут въезжать в Россию без оформления виз и в 2023 году, говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
В начале июля Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша договорились вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими визами (за рядом исключений).
Ожидалось, что Россия ответит «зеркально», но глава государства выступил против этого.
Путин: Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит свои гарантии
Путин заявил, что Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии ее безопасности
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Украина дала гарантии и заверения, что гуманитарные коридоры для вывоза зерна не будут использоваться Киевом для военных целей. В случае нарушения Украиной своих обязательств Россия выйдет из зернового соглашения, заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности России.
«Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России, и в этой связи нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.
По словам президента, Россия потребовала от украинской стороны заверений и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Посредниками в прояснении этой ситуации выступили турецкие партнеры России, а по линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны – в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей.
«В этой связи мной даны указания министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», – сказал глава государства.
Но даже в случае выхода России из этой сделки Москва будет готова поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран. «А это всего четыре процента: вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но только четыре процента поступило с территории Украины в адрес беднейших стран. Именно беднейших по классификации ООН. А все остальное в основном – сорок с лишним процентов, 46 процентов – ушло в страны Европейского союза», – подчеркнул президент.
«Так вот, если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», – пояснил глава государства.
Он также отметил, что Россия не будет препятствовать в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию, имея в виду нейтралитет Анкары в конфликте в целом, возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики, а также усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран. «Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой Республикой», – отметил Путин.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации зерновой сделки, воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
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Путин объяснил Эрдогану причины решения приостановить участие в «зерновой сделке»
Президент России Путин информировал Эрдогана о причинах принятого решения приостановить действие «зерновой сделки»
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией «зерновой сделки», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин информировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Он заявил, что Киев при поддержке Запада использовал зерновой коридор для атак на Севастополь и корабли, охранявшие коридор.
«Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.
Путин заявил, что после выполнения этих условий можно рассмотреть вопрос о возвращении к зерновой сделке.
Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей – по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки».
До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов.
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В Турции поразились видео Путина с солдатом
Читатели турецкой газеты Haber 7 поразились видео Путина с солдатом
Видео, на котором солдат Президентского полка встречает российского лидера Владимира Путина в Кремле, очень удивило читателей турецкой газеты Haber 7: они связали усердное выполнение своих обязанностей солдатом с уважительным отношением к главе государства.
«Отточено каждое движение, даже не верится, что это возможно! Очень красиво», – написал один из читателей Haber 7.
«Это великолепное здание олицетворяет мощь России. Особенно обратила внимание на солдата. Очень хорошо выглядит и, что важно, уважает своего президента», – отметила другая читательница, сообщает РИА «Новости».
«Идеальный прием, сразу видно – Россия», – констатировал еще один из комментаторов.
«Это не просто шоу, этот жест показывает нам дисциплину в России и подчеркивает уважительное отношение солдата к Путину. Видео о многом говорит», – поделился впечатлениями один из читателей.
Видео снято во время официального визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию в 2019 году. По информации издания, его просмотрело уже около 30 млн человек.
Ранее в Сети появилось видео того, как избиратели в Мюнхене пожаловались канцлеру Германии Олафу Шольцу на дороговизну продуктов и призвали его попытаться решить этот вопрос через президента России Владимира Путина.
Путин поручил проработать строительство дороги между курортами «Архыз» и «Красная поляна»
Правительству, МВД и ФСБ предстоит изучить возможность строительства автодороги между курортами в Карачаево-Черкессии и Краснодарским краем, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
«Правительству Российской Федерации совместно с МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами «Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика) и «Красная Поляна» (Краснодарский край)», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что доклад по этой теме должен быть представлен до 1 мая 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.
Путин: Тех, кто проживает в Херсоне, надо убрать из зоны боевых действий
Путин: Гражданское население в Херсоне не должно страдать
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Президент России Владимир Путин считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее командир бригады «Восток» Александр Ходаковский предположил, что командующему Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикину предстоят непростые испытания на Херсонском направлении. Как заявил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов Россия готовится к разным вариантам событий в Херсонской области, в том числе и к худшим.
Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев, обстреливая администрацию Голой Пристани в Херсонской области, пытается сорвать эвакуацию в регионе, чтобы сделать из жителей заложников, как это было в Мариуполе.
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Путин указал на разницу между поведением украинцев в Европе и в России
Путин: Украинцы в Европе требуют скидок в ресторанах, а в России просятся на работу
Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на разницу между теми, кто приехал с Украины в Россию, и теми, кто в Европе, заявив, что там в ресторанах требуют скидку, а у нас просятся на работу.
Он предложил собравшимся подумать над тем, как по-разному ведут себя люди, которые приехали с Украины в Россию, и с теми, кто находится в Европе, передает РИА «Новости».
Ранее глава государства счел очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки», сообщила канцелярия турецкого лидера.
Также во время беседы обсуждались региональные вопросы, особенно последние события в российско-украинском конфликте. Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума о поставках зерна, приводит сообщение РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган выразил уверенность, что если будет установлено ориентированное на решение сотрудничество в вопросе «зерновой сделки», как и во многих других вопросах, зерновой кризис будет решен с помощью конструктивного подхода.
Эрдоган также поблагодарил Путина о высказываниях российского лидера о нем на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.
Путин назвал количество мобилизованных в России
Путин заявил о непрекращающемся потоке добровольцев, идущих в ряды ВС России
Количество мобилизованных достигло 318 тыс. человек, поскольку поток добровольцев, желающих вступить в ВС России, не уменьшается, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами.
«У нас уже 318 тыс. [мобилизованных]. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», – приводит слова президента ТАСС.
Он добавил, что 49 тыс. из этого числа уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, остальные пока готовятся.
Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что мобилизованным установлено денежное довольствие не менее 195 тыс. рублей в месяц.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в числе тех, кто идет добровольцем в армию, есть не только бывшие военные, но и люди разных профессий и разных возрастов.
Путин сообщил Видодо о возобновлении участия России в «зерновой сделке»
Президент России Путин сообщил президенту Индонезии о возобновлении участия в «зерновой сделке»
Президент России Владимир Путин рассказал президенту Индонезии Джоко Видодо о возобновлении участия России в «зерновой сделке», сообщила пресс-служба Кремля.
На сайте Кремля сообщается, что Путин «информировал о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе, и о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию зерновой сделки».
Также во время разговора была отмечена готовность России предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам как гуманитарную помощь, Видодо поддержал такой подход.
Кроме того, в ходе разговора «обсуждена проблематика предстоящего 15-16 ноября саммита Группы двадцати»на острове Бали. С российской стороны дана высокая оценка конструктивной и деполитизированной работе индонезийского председательства в «Двадцатке» по таким актуальным темам как укрепление энергетической и продовольственной безопасности, осуществление сбалансированного энергетического перехода и цифровой трансформации глобальной экономики, совершенствование системы здравоохранения. Отмечена последовательная позиция лично Джоко Видодо по продвижению в «Двадцатке» объединительной повестки дня».
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны.
Ранее стало известно, что Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке».
Путин назвал важнейшей работой для глав регионов поддержку семей участников СВО
Губернаторам необходимо уделять особое внимание заботе о семьях военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, считает президент России Владимир Путин.
«Хочу еще раз заострить ваше внимание и всех других коллег в регионах: (нужно) обязательно продолжать оказывать поддержку, не забывать про семьи наших граждан военнослужащих, которые выполняют свой воинский долг, защищая Отечество», – сказал он губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву на встрече, сообщает ТАСС.
Путин обратил внимание на то, что в Краснодарском крае организована эта работа.
«Просто чтобы это не было забыто, не превратилось в какую-то рутину. Имейте в виду: это важное направление нашей общей работы – поддержка этих семей», – отметил президент.
Также Путин подчеркнул, что руководство региона должно «настроиться на это, как на одно из важнейших поручений и важнейших направлений деятельности края».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению, заявил, что супругам мобилизованных помогут повысить квалификацию и найти работу.
Песков ответил на вопрос о возможном выдвижении Путина на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин на данный момент еще не определился с выдвижением своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, решил ли президент выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, передает ТАСС.
Напомним, выборы в России пройдут в марте 2024 года. Путин имеет право баллотироваться на новый срок, но еще не говорил о своем решении выдвинуться кандидатом.
Глава Севастополя предложил Путину создать базу для разработки морских дронов
Глава Севастополя Развожаев предложил президенту Путину создать в городе базу для разработки морских дронов
Опыт работы судостроительного завода, а также наработки севастопольских ученых дают возможность создать в Севастополе центр по разработке и производству беспилотных аппаратов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Развожаева, в Севастополе можно было бы сделать компетенции по разработке морских дронов – беспилотных аппаратов. С учетом производственной базы Севморзавода и интеллектуальной базы университета и научно-образовательного центра мирового уровня, созданного в Крыму и Севастополе в рамках нацпроекта, можно было бы сделать в Севастополе центр развития надводных и подводных аппаратов, сообщает ТАСС.
В свою очередь Путин позитивно оценил темпы развития города.
«В целом город развивается в рамках тех планов, которые утверждены, о которых мы договаривались раньше. Севастополь получает в полном объеме всю необходимую помощь и поддержку в рамках соответствующих программ из федерального центра, из федерального бюджета», – отметил Путин.
Он также заявил, что поручит правительству и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) проработать вопрос о загрузке Севастопольского морского завода. До этого Развожаев рассказал Путину, что у судостроительного завода нет заказов, а соответственно, и перспектив.
«Конечно, должна быть решена задача о его загрузке. Соответствующие поручения правительству и объединенной судостроительной корпорации будут безусловно даны», – заверил Путин.
Ранее концерн «Калашников» начал поставки в российские войска новейших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) коптерного типа.
Путин встретился с экс-президентом Туркмении Бердымухамедовым
Путин: Исходим из того, что политика Туркмении в отношении России будет в традиционном ключе
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе.
«Мы исходим из того, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе, выработанном вами», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Путин отметил большой вклад бывшего президента Туркмении в развитие двусторонних отношений.
«При вашем непосредственном прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень партнерства стратегического. Мы очень гордимся тем, каких результатов мы вместе достигли за предыдущие годы под вашим руководством», – сказал президент России.
Кроме того, Путин вручил Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Церемония вручения награды состоялась в Кремле.
Напомним, в октябре 2017 года президент России Владимир Путин вручил своему туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского.
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