Разработчики ПО решили выбрать три российских ОС для обеспечения совместимости

Глава Минцифры Шадаев: Разработчики ПО выберут три российских ОС для обеспечения совместимости до конца года

Минцифры предложило разработчикам, входящим в единый реестр российского программного обеспечения (ПО), до конца года выбрать три отечественные операционные системы (ОС) для обеспечения совместимости программ на этих ОС, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на TAdviser Summit 2022.

По его словам, отрасли предложили выбрать три ОС, с которыми бизнесмены работают чаще всего. «На первом этапе потребуем обеспечить совместимость (ПО) с этими тремя системами», – передает ТАСС слова Шадаева.

Он уточнил, что основные компании, представленные в реестре российского ПО, сделают свой выбор до конца года. После этого в Минцифры должны легализовать выбор, который сделают разработчики. «К определенной дате продукты, которые находятся в реестре, должны быть совместимы с этими ОС», – пояснил Шадаев.

Министр подчеркнул, что срок должен позволить разработчикам доработать свои продукты для обеспечения совместимости – по его мнению, это не меньше года.

Напомним, в начале марта президент Владимир Путин подписал указ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли. Согласно документу, ИТ-компании на три года освобождены от налога на прибыль и проверок. Также они смогут брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%, а их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва в армию на время работы.