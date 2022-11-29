Эксперт предрек смягчение антиковидных мер в КНР на волне протестов

Эксперт Маслов предрек смягчение антиковидных мер в КНР на волне протестов

Скорее всего, власти теперь откажутся от охоты за каждым случаем заражения и сосредоточат внимание лишь на тяжелых примерах заболевания. Но ситуация с протестами для Пекина – крайне неприятная. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил востоковед Алексей Маслов, комментируя серию протестов в городах КНР.

«В Китае давно принято политическое решение о «нулевой терпимости» в борьбе с коронавирусом. Но многие ожидали, что после октябрьского ХХ съезда КПК Пекин объявит о полной победе над ковидом, меры карантина будут смягчены – и в конце концов полностью отменены. К сожалению, этого не произошло. Властям пришлось «дожимать» ситуацию. Возник фактор обманутых ожиданий», – пояснил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

«Сейчас большинство полагает, что жесткие меры отменят только к марту, то есть к пленуму ЦК КПК. Стоит отметить, что пошла новая волна коронавируса. Пошла она с юга – с города Гуанчжоу. Многие предприятия, расположенные в этом регионе, пришлось повторно закрыть на локдаун, – сетует эксперт. – Людям сохранили зарплату, но при этом ни на какие премии или дополнительные выплаты гражданам надеяться уже не приходилось. Сошлись два фактора: общая усталость от карантина и отсутствие денег. Случай в Урумчи стал спусковым крючком. Конечно, никто пока не смог доказать, что пожарные там не сумели подъехать к горящему дому из-за закрытия дороги. Но сказался психологический фактор», – акцентирует собеседник.

«Мы видим протесты в Гуанчжоу. Параллельно идут выступления в Чжэнчжоу – столице провинции Хэнань. Реальные масштабы происходящего сложно оценить. Американские газеты пишут о массовых протестах, однако ни по фотографиям, ни по видео с камер наблюдений, мы подобного сказать не можем. Социальные сети почищены, поэтому из них сложно «выудить» информацию для реальной оценки происходящего», – указывает Маслов.

«Ясно, что социальные требования выступлений простые: отменить локдауны. Тем не менее впервые за последние годы мы видим и выступления с политическими лозунгами.

В Синьцзяне люди открыто выступали лично против председателя КНР Си Цзиньпина. Подобная ситуация стала неожиданностью для Пекина»,

– предполагает эксперт.

«Сейчас активно обсуждается вопрос: протесты были стихийными или задействованы какие-либо внешние силы? В китайских блогах уже звучит мнение о том, что американцы таким образом пытаются подточить китайское единство. Но пока не совсем понятно, как можно было устроить подобное в каждом конкретном городе», – указывает эксперт.

«Но в общем это не кризисная ситуация. Да, она очень неприятна Пекину. Но, думаю, исход событий будет зависеть от того, как власти это подадут. Китайские лидеры всегда умели очень грамотно формулировать идеи. К тому же в КНР хорошо развиты методы пропаганды. Ею охвачены как социальные сети, так и СМИ. Власти навряд ли попадутся в ловушку «потери лица». Смягчения могут быть поданы как нечто, что «давно планировалось», – подчеркивает собеседник.

Как предполагает эксперт, протесты успокоятся в ближайшие две-три недели. «Власти смягчат ситуацию в первую очередь для заводов и университетов. Возможно, перестанут бороться с каждым случаем заражения. Ведь из сорока тысяч больных лишь около ста переносят коронавирус в тяжелой форме. Фокус, вероятно, будет смещен в эту сторону – на борьбу с тяжелыми случаями», – не исключает собеседник.

«Вероятно, изменению подвергнется и система «кодов здоровья». Она сделана по принципу светофора: зеленый, желтый, красный, и говорит о том, в какие районы можно заезжать, а в какие – нет. В этом плане также нужно ждать каких-либо послаблений. Но при всем при этом кончится все, вероятно, вычислением зачинщиков недовольств. Без этого – никуда», – резюмирует Маслов.

В выходные СМИ сообщили о демонстрациях против политики нулевой терпимости к коронавирусу, возникших в ряде китайских мегаполисов. Как передало Associated Press, в Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек. Полиция применила газ, чтобы рассеять толпу. Би-би-си сообщила, что ее сотрудник был задержан и избит полицейскими при освещении протестов в Шанхае. «Уходи, Си Цзиньпин, уходи, Коммунистическая партия!» ­– такие лозунги в КНР услышишь нечасто, но именно их скандировали несколько сотен жителей Шанхая, пишет БФМ.ру. Впрочем, политические требования вторичны – в первую очередь участники акций недовольны подходом властей в отношении коронавируса.

Как пишет ТАСС, несколько сотен человек приняли участие в акциях в районе Чаоян в Пекине. Некоторые демонстранты несли листы бумаги с надписью «В честь памяти соотечественников, погибших в Урумчи 24 ноября».

Одной из причин акций протеста послужил произошедший в четверг пожар в жилой многоэтажке в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Трагедия унесла жизни десяти человек и еще девять получили ранения. Жильцы этого здания ранее были помещены на карантин из-за вспышки COVID-19. В соцсетях циркулирует неподтвержденная информация, что большое число жертв обусловлено тем, что из-за локдауна люди не смогли быстро покинуть свои квартиры, а пожарные и спецтехника долго добирались до места ЧП по перекрытым дорогам. Власти опровергают эту информацию.

В понедельник гонконгская газета «Саут Чайна морнинг пост» сообщила, что на фоне демонстраций власти ряда мегаполисов начали смягчать меры карантина. Так, мэрия Пекина распорядилась вводить локдаун лишь по корпусам и зданиям. Ранее власти «закрывали» целые жилые комплексы при выявлении одного заболевшего. Кроме того, власти запретили использовать «твердые предметы» для ограждения территорий, признанных зонами высокого риска. Больше не разрешается блокировать входные двери в здания и пути для эвакуации.

В Гуанчжоу, центре провинции Гуандун, власти освободили от обязательных ежедневных тестов тех, кто в силу антиковидных ограничений так и так не покидает свой дом. Ослабление запретов произошло и в самом Урумчи. В районах с низким риском распространения вируса возобновили работу транспорт и служба доставки.

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