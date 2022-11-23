Путин назвал обстановку в Афганистане сложной, велика вероятность проникновения боевиков на территорию стран ОДКБ

Обстановка в Афганистане остается сложной, велика вероятность проникновения боевиков на территорию стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент России Владимир Путин на саммите объединения.

«Разделяю озабоченности коллег, которые высказались по поводу обстановки в Афганистане. Она остается, безусловно, сложной. Опасность проникновения боевиков различных международных террористических организаций на территорию государств ОДКБ по-прежнему велика, а распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе», – приводит его слова ТАСС.

Также он добавил, что Россия поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными вооружениями.

«Можно с удовлетворением отметить, что полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами и секретариатом Организации. Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил Организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами», – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Ереван для участия в очередной сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).