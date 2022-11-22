Песков предложил требовать от Украины прекратить подвергать опасности Европу обстрелами ЗАЭС

Нужно потребовать от Киева отвести тяжелое вооружение от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также прекратить ее обстрелы, которые опасны для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, нет никаких существенных подвижек в обсуждении создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул само понимание понятия «зона безопасности», сообщает ТАСС.

«Сначала призывали Россию вывести оттуда какие-то тяжелые вооружения, которых там нет, потом вроде бы все поняли, что их нет. Конечно, о зоне безопасности нужно говорить только о тех, кто ведет обстрелы станции, кто (представляет) угрозу – представляют те, кто ее обстреливает, а обстреливает артиллерия вооруженных сил Украины», – сказал Песков.

Также он добавил, что нужно требовать от Украины отвода тяжелого вооружения и прекращения обстрелов ЗАЭС, несущих опасность Европе.

Песков пояснил, что обстрелы ЗАЭС угрожают экологической безопасности огромных территорий, Россия продолжит диалог с МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

«МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что МАГАТЭ подтверждает, что эти обстрелы представляют собой угрозу для станции и для ее целостности – это хорошо. Мы, конечно, сожалеем, что в связи, наверное, со спецификой работы МАГАТЭ, как они говорят, не уполномочены говорить, кто именно ведет обстрелы», – сказал Песков.

Он отметил, что очень важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали себе отчет в том, что украинские войска производят обстрел атомной станции.

Напомним, украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Россия предупредила международное сообщество о том, что на ЗАЭС есть риск атомной аварии. При этом МАГАТЭ заявило о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».