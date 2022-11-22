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Песков предложил требовать от Украины прекратить подвергать опасности Европу обстрелами ЗАЭС
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Нужно потребовать от Киева отвести тяжелое вооружение от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также прекратить ее обстрелы, которые опасны для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, нет никаких существенных подвижек в обсуждении создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул само понимание понятия «зона безопасности», сообщает ТАСС.
«Сначала призывали Россию вывести оттуда какие-то тяжелые вооружения, которых там нет, потом вроде бы все поняли, что их нет. Конечно, о зоне безопасности нужно говорить только о тех, кто ведет обстрелы станции, кто (представляет) угрозу – представляют те, кто ее обстреливает, а обстреливает артиллерия вооруженных сил Украины», – сказал Песков.
Также он добавил, что нужно требовать от Украины отвода тяжелого вооружения и прекращения обстрелов ЗАЭС, несущих опасность Европе.
Песков пояснил, что обстрелы ЗАЭС угрожают экологической безопасности огромных территорий, Россия продолжит диалог с МАГАТЭ, передает РИА «Новости».
«МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что МАГАТЭ подтверждает, что эти обстрелы представляют собой угрозу для станции и для ее целостности – это хорошо. Мы, конечно, сожалеем, что в связи, наверное, со спецификой работы МАГАТЭ, как они говорят, не уполномочены говорить, кто именно ведет обстрелы», – сказал Песков.
Он отметил, что очень важно, чтобы все трезво смотрели на происходящее и отдавали себе отчет в том, что украинские войска производят обстрел атомной станции.
Напомним, украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Россия предупредила международное сообщество о том, что на ЗАЭС есть риск атомной аварии. При этом МАГАТЭ заявило о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
СМИ: Российских пленных в Макеевке расстреляли воспитанники американских морпехов
RT сообщил об опеке американцев над расстрелявшей российских пленных бригадой вооруженных сил Украины
Российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов, сообщил бывший украинский солдат.
Бывший украинский солдат служил в 80-й бригаде, но перешел на сторону России, когда украинцы казнили его отца. Он рассказал, что бойцов бригады, которая базируется во Львове, учили ненавидеть все русское. Делалось это задолго до начала спецоперации, когда бригаду «под опеку взяли американские войска». Сообщается, что обучением и «политическим промыванием мозгов» занимались морпехи из США, передает RT.
Напомним, в интернете опубликовали видеозаписи с расправой украинских военных над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что бойцы вооруженных сил Украины расстреляли более 10 россиян выстрелами в голову.
Британский наемник рассказал об отношении к раненым в ВСУ
Британский наемник Шариф: У ВСУ нет обезболивающих
У Вооруженных сил Украины наблюдаются проблемы со снабжением, сообщил британский наемник Шариф.
Выходец из Бристоля месяц назад был тяжело ранен в боях в Херсонской области. По словам британца в интервью Bild, его подразделение попало в засаду, передает РИА «Новости».
По словам Шарифа, у ВСУ нет обезболивающих, вертолета или спецотряда для эвакуации раненых, которые полностью предоставлены сами себе. Наемник уточнил, что выносить его с поля боя пришлось сослуживцам.
Ранее в Донбассе был ликвидирован австралийский наемник Тревор Кьелдал, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских войск.
Украина заявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
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Украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Украинская сторона заявила, что в результате разрушения энергетической инфраструктуры страны возник значительный дефицит электроэнергии, это повлекло увеличение ее стоимости, нехватку топлива и запасных частей, передает «Радио Sputnik».
Также увеличилась стоимость организации безопасных условий труда для персонала и защиты объектов. В связи с этим Украина собирается повысить тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро (13,9 доллара) с начала 2023 года.
«Транснефть» подтвердила получение соответствующего уведомления и приступила к изучению предложений Украины.
Напомним, прокачка нефти по «Дружбе» остановилась из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по Украине, позже прокачка была восстановлена.
Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Венгрия обвинила Борреля во лжи о санкциях и спецоперации России на Украине
Госсекретарь МИД Венгрии Менцер обвинил Борреля во лжи о санкциях и спецоперации России на Украине
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Утверждения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что санкции не были направлены на прекращение российской спецоперации, являются ложью, заявил госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в МИД Венгрии Тамаш Менцер.
По словам Менцера, «это поражает», но Боррель солгал. Менцер заявил в Facebook*, что санкциями ЕС хотел «положить конец» конфликту на Украине, но попытка провалилась, а Боррель стал «отрицать то, о чем ранее говорила служба, которую он возглавляет», передает ТАСС.
Менцер заявил, что Венгрия против новых санкций к России, так как та зарабатывает на продаже нефти и газа, а ЕС «платит санкционную надбавку за энергоносители и страдает от санкционной инфляции».
Напомним, Боррель заявлял, что ЕС «никогда не говорил, что санкции должны остановить» конфликт на Украине. По его версии, они ослабляют экономику России и ее военные возможности. На прошлой недел он сказал, что Евросоюз не готов пока обсуждать очередные санкции против России.
В Росатоме назвали причину участившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
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Увеличение частоты обстрелов силами украинских военнослужащих Запорожской АЭС вероятно связано с резолюцией совета МАГАТЭ «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», которую Киев воспринял как призыв к возобновлению обстрелов, выразил мнение глава Росатома Алексей Лихачев.
По его словам, ВСУ обстреливают хранилище отработавшего ядерного топлива. При этом на ЗАЭС все еще находится миссия и «воочию наблюдает, кто и откуда стреляет». К участившимся обстрелам, по его мнению, привели две причины. Во-первых, контрактация работников электростанции, которые продолжают нести деятельность. А во-вторых, выпущенный миссией МАГАТЭ «неадекватный» документ, который Киев посчитал карт-бланшем для увеличения количества обстрелов, передает ТАСС.
Ранее Ростатом проинформировала мировое сообщество о существующем риске атомной аварии на Запорожской АЭС.
Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда и ничем».
Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.
Стало известно о гибели расстрелявшего российских пленных украинского боевика
Расстрелявший российских безоружных пленных военнослужащих в Макеевке украинский националист, предположительно, уничтожен, об этом сообщили украинские Telegram-каналы.
Уничтоженным боевиком оказался старший лейтенант Роман Русник, военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, передает ФАН со ссылкой на украинские медиа.
Однако официального подтверждения этим данным нет.
В интернете разместили несколько видеозаписей с убийством безоружных российских пленных. Минобороны России заявило, что украинские военные расстреляли более 10 военнопленных выстрелами в голову.
Экс-военнослужащий ВСУ заявлял, что их убили бойцы 80-й бригады ВСУ, которая якобы плотно работает с Североатлантическим альянсом и находится «под опекой» американских морпехов.
В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной
Губернатор Белгородской области заявил о формировании засечной черты на границе с Украиной
Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту из-за многочисленных обстрелов, ведется большая работа по укреплению рубежей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков заявил, что область готовится к различным вариантам развития событий, поэтому с апреля активно укрепляются рубежи, речь идет о формировании белгородской засечной черты, передает ТАСС.
«Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства Российского, поэтому это продолжается и сейчас», – отметил губернатор.
Гладков также заявил, что не сообщает подробностей, чтобы информацию не отследил противник.
Ранее ВС России уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, ранее из них велся обстрел Белгородской области.
В конце октября Гладков сообщал, что жителей Шебекина Белгородской области временно отселили из опасных зон на одну из баз отдыха.
До этого сообщалось, что группу украинских диверсантов задержали в Белгородской области, они прошли подготовку на территории одной из европейских стран.
Россия обвинила США в потворствовании преступлениям неонацистов на Украине
Посольство России обвинило власти США в потворствовании вседозволенности и безнаказанности неонацистов на Украине
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Власти США покрывают преступления украинских военных, потворствуя чувству вседозволенности и безнаказанности неонацистов, заявило российское посольство в США.
Посольство указало, что убийство украинскими военными российских военнопленных грубо нарушает Женевскую конвенцию. При этом по отношению к украинским пленным Россия выполняет все требования международного гуманитарного права. Украина не только не наказана за преступления, Запад ее даже не подвергает критике. Посольство заявило, что США «покрывают безумства украинских бандитов», передает ТАСС.
Кроме того, США «превращаются в сторону конфликта» в связи с их поставками вооружений Украине, передачей разведданных и военным обучением «преступников и наемников». «Загоняют российско-американские отношения в тупик», – сказано в сообщении.
Напомним, бывший украинский солдат рассказал, что российских военнопленных в Макеевке расстреляли бойцы 80-й бригады вооруженных сил Украины, бригада тесно сотрудничает с НАТО и была «под опекой» американских морпехов.
Российские Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ
Минобороны показало ракетные удары Су-25 ВКС по военным объектам вооруженных сил Украины
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Ведомство сообщило в Telegram, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После нанесения ударов Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром. Были уничтожены замаскированные укрепления и бронированная техника ВСУ.
Накануне Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине.
Литва отказала в передаче Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze и ЗРК NASAMS
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Литва не стала передавать Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетные комплексы NASAMS и намерена ускорить приобретение для себя дополнительных систем ПВО средней данности, заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.
Он отметил, что вопрос ПВО является актуальным для всего региона. Поэтому Литва намерена ускорить приобретение дополнительных систем ПВО средней дальности. По словам Анушаускаса, сделать это на данный момент не так просто, передает ТАСС.
Министр обороны отметил, что помощь Киеву со стороны Вильнюса уже превысила 640 млн евро, а военная поддержка составила 232 млн евро. По словам Анушаускаса, в дальнейшем Литва предоставит Киеву «необходимую амуницию».
Отказ Литвы от передачи Украине самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, стоящих на вооружении литовских вооруженных сил, министр оставил без объяснения, поскольку, по его словам, «заседание было закрытым, и ни мнения, ни аргументы разглашать нельзя».
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что сумма общей военной помощи ЕС Украине оценивается в 8 млрд евро.
Украинские обстрелы привели к нерадиоактивной утечке на Запорожской АЭС
МАГАТЭ сообщило о нерадиоактивной утечке на Запорожской АЭС после украинских обстрелов
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В результате обстрелов Запорожской АЭС на станции повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке, сообщило МАГАТЭ.
В заявлении на сайте МАГАТЭ говорится, что эксперты агентства провели оценку ущерба Запорожской АЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, «несмотря на силу обстрела», непосредственных проблем с ядерной безопасностью нет, ключевое оборудование не повредили, передает РИА «Новости».
Сообщается, что шесть реакторных блоков находятся в стабильном состоянии. В МАГАТЭ также подтвердили целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в хранилищах.
При этом четыре реактора находятся в режиме холодной остановки, два – в режиме горячей остановки, они вырабатывают пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и Энергодара, передает ТАСС.
Однако оказались повреждены резервуары для хранения конденсата, что «вызвало нерадиоактивную утечку». Также в МАГАТЭ сообщили о следах «нескольких ударов по главной дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по неработающей железной дороге станции, трубопроводу со сжатым воздухом, пораженному осколками». Эксперты МАГАТЭ оценили «повреждения на территории» станции как значительные.
Гросси активизировал усилия, направленные на достижение договоренности об организации зоны безопасности на Запорожской АЭС.
Напомним, украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Россия предупредила международное сообщество о том, что на ЗАЭС есть риск атомной аварии. При этом МАГАТЭ заявило о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
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Госдеп: США следят за ситуацией с расстрелом ВСУ российских пленных
В Госдепе заявили, что США внимательно следят за сообщениями о расстреле ВСУ российских пленных
Вашингтон внимательно отслеживает сообщения о расстреле украинскими военными военнопленных из России и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву, заявила американский посол по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак на брифинге для СМИ.
«Вы спросили о видео, которые появились на выходных. Мы, очевидно, отслеживаем их весьма пристально. Действительно важно подчеркнуть, что законы войны в равной мере применимы ко всем сторонам – как стране-агрессору, так и обороняющемуся государству», – сказала она, передает РИА «Новости».
Дипломат добавила, что США бы призвали Украину продолжать следовать своим международным обязательствам в этом конфликте. «И, во-вторых, мы продолжаем подчеркивать важность того, чтобы все стороны конфликта придерживались международного права или сталкивались с последствиями», – уточнила она.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия самостоятельно займется поиском преступников, казнивших российских пленных.
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
Зеленского обвинили в нарушении условия вступления Украины в ЕС
Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отменой пожизненного финансового мониторинга политиков «сломал» одно из обязательных условий для вступления страны в ЕС, сообщил украинский «Центр противодействия коррупции».
Комментируя подписание Зеленским соответствующего закона, «Центр противодействия коррупции» заявил, что ради «возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС», передает РИА «Новости».
Центр считает, что подписанный Зеленским закон уничтожает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Подчеркивается, что речь идет об «одном из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС». В соответствии с новыми правилами политически значимых лиц ожидает «жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности». Как заявили в «Центре противодействия коррупции», депутаты смогут «легализовать кэш, который они получали в конвертах».
Напомним, Еврокомиссия решила выставить Украине требования для выдачи кредита. Выделение средств будет зависеть, в частности, от выполнения Украиной требований в области верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же условия Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.
Рогов заявил о готовности Запорожской области отразить наступление ВСУ
Рогов: В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск
В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, Российская армия готова отразить наступление, группировка постоянно усиливается, возведена линия обороны, возможности и боевой дух дать отпор ВСУ также есть, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области.
СБУ начала обыски в Киево-Печерской лавре
«Страна.ua»: СБУ пришла с обыском в Киево-Печерскую лавру
Служба безопасности Украины начала обыски в Киево-Печерской лавре, сообщили украинские СМИ. По их сведениям, проводятся «работы по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб».
Как сообщает издание «Страна.ua», СБУ начала обыски в Киево-Печерской лавре.
По информации издания, СБУ, нацполиция и нацгвардия в лавре проводят контрразведывательные мероприятия в рамках «работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб».
СБУ заявляет: целью мероприятий является проверка данных о якобы использовании помещений УПЦ для укрывательств диверсионно-разведывательных групп в целях хранения оружия, а также «недопущение использования как ячейки «русского мира».
Правоохранители ищут запрещенные к обращению предметы и проверяют лиц на территории лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
Ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся «за Россию», и опубликовал на своей странице в одной из соцсетей видео, на котором люди поют «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь». СБУ возбудила уголовное дело по факту песнопений.
Напомним, в лавре сообщили, что священник Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отец Захарий отстранен от служения литургии и совершения молебнов после того, как во время его богослужения якобы прозвучала песня о «прославлении России», хотя он ее не слышал.