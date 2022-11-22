ЦИК объявил о победе Токаева на выборах в Казахстане с 81,31% голосов

ЦИК отчитался, что Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов на выборах президента Казахстана в 2022 году

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах лидера государства, набрав 81,31% голосов избирателей, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

По его словам, за Токаева проголосовали 6 456 392 человека из областей и городов Алма-Ата, Астана и Шымкент. При этом явка составила 69,44%, передает ТАСС.

Уточняется, что инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября.

В голосовании участвовали 8 млн 300 тыс. 046 граждан.

Досрочные выборы прошли накануне. Для голосования были открыты более 10 тыс. избирательных участков, еще 68 участков работали в 53 странах, в том числе в России – в Москве, Петербурге, Астрахани, Казани и Омске.

Не дожидаясь итогового подсчета голосов, Токаев анонсировал ряд изменений в стране. Так, Казахстан ожидают «последовательная конституционная реформа» и «переход к новой форме политического устройства». Он также заявил о необходимости проводить многовекторную внешнюю политику в нынешних реалиях.

Примечательно и то, что к выборам в республике приурочил свое турне по Средней Азии глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он призвал развивать транспортные коридоры между Евросоюзом и регионом в обход России.