К снабжению городов Донбасса хлебом присоединились новые участники гуманитарной миссии

В пострадавших от украинских обстрелов городах Донбасса организовано снабжение хлебозаводов и пекарен мукой и другим сырьем, нужным для производства, организацией поставок занят Общероссийский народный фронт (ОНФ).

В рамках движения «Мы вместе» к этой работе присоединяются участники Общественного совета при Росмолодежи. Его участники отправили 20 тонн муки для жителей Луганска и Мариуполя, из которой будет произведено 44 тыс. буханок хлеба. С этой инициативой выступил член центрального штаба ОНФ, глава Общественного совета при Росмолодежи, директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко, сообщается на сайте фронта.

В ЛНР на освобожденной территории сейчас работают две основные пекарни. 12 тонн муки отправлены на заводы города Рубежное, где производится хлеб для нуждающихся, пенсионеров, лежачих больных и инвалидов. Полученная помощь позволит ежедневно выпекать около 1,6 тыс. единиц гуманитарного хлеба, который местным жителям доставляют волонтеры.

«Народный фронт привез муку для выпечки гуманитарного хлеба. Это необходимо городу, потому что отсутствует электроэнергия, водоснабжение. Работу пекарни поддерживаем с помощью генераторов. Город очень сильно нуждается в хлебе», – сказала владелица хлебопекарни в Рубежном Анастасия Мудрак.

«Свет в этих городах еще есть не везде, как и другие коммуникации. Поэтому ежедневно свежеиспеченный хлеб – это большое подспорье для мирных жителей», – отметила Анна Еременко, руководитель регионального исполкома Народного фронта в ЛНР.

Также мука будет направлена на завод в город Мангуш, где пекут хлеб для жителей Мариуполя.

«Такие гуманитарные акции для нас очень важны. Мы здесь столько и пережили и месяцами не видели хлеба - никто другой не поймет, как пахнет хлеб после этого. Купить его сейчас могут далеко не все. Когда первый раз привезли и раздавали хлеб, все плакали. Спасибо вам большое, это очень важно», – сказала жительница Мариуполя Елена.

«Трудности всегда сближали наш народ. И сегодня, как никогда, важно быть единым целым, оказывать друг другу помощь, поддерживать курс страны на защиту интересов русских и русскоязычных людей на Донбассе и Новороссии. Наша история – доказательство того, что вместе мы – сила. Мы должны всегда помнить об этом», – отметил Константин Федоренко.

Всего в рамках акции Народного фронта при участии движения «Здоровое Отечество» и других партнеров более 1 млн буханок гуманитарного хлеба раздали жителям Донецкой народной республики, в том числе Мариуполя, Луганской народной республики, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.