Пушилин: Фиксируем успехи в направлении Марьинки

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил успехи союзных сил на Марьинском направлении, уточнив, что бои осложнены выстроенными Вооруженными силами Украины (ВСУ) укреплениями.

По его словам, на Марьинском направлении фиксируются успехи, в том числе последних часов. Бои идут в самой Марьинке, но с учетом укреплений ВСУ борьба идет за каждый дом. По словам Пушилина, союзные войска продвигаются вперед, передает ТАСС.

Он добавил, что на Угледарском направлении наши подразделения продолжают бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение наших сил.

Пушилин рассказал, что на Краснолиманском направлении противник продолжает попытки атаковать наши позиции, но атаки противника отбиваются, при этом союзные силы занимают новые и улучшают существующие позиции.

«Противник не считается с потерями. Если брать Краснолиманское направление, то за последние сутки-двое потери противника в живой силе можно исчислять уже сотнями», – сказал он.

Пушилин добавил, что по информации от новых пленных, у украинской стороны моральное настроение является всё более подавленным.

Ранее в среду Пушилин заявил, что почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед.