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Пушилин отметил успехи союзных сил на Марьинском направлении
Пушилин: Фиксируем успехи в направлении Марьинки
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Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отметил успехи союзных сил на Марьинском направлении, уточнив, что бои осложнены выстроенными Вооруженными силами Украины (ВСУ) укреплениями.
По его словам, на Марьинском направлении фиксируются успехи, в том числе последних часов. Бои идут в самой Марьинке, но с учетом укреплений ВСУ борьба идет за каждый дом. По словам Пушилина, союзные войска продвигаются вперед, передает ТАСС.
Он добавил, что на Угледарском направлении наши подразделения продолжают бои за Павловку, в районе Новомихайловки тоже продолжается продвижение наших сил.
Пушилин рассказал, что на Краснолиманском направлении противник продолжает попытки атаковать наши позиции, но атаки противника отбиваются, при этом союзные силы занимают новые и улучшают существующие позиции.
«Противник не считается с потерями. Если брать Краснолиманское направление, то за последние сутки-двое потери противника в живой силе можно исчислять уже сотнями», – сказал он.
Пушилин добавил, что по информации от новых пленных, у украинской стороны моральное настроение является всё более подавленным.
Ранее в среду Пушилин заявил, что почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед.
Эксперт предсказал управленческий хаос в ВСУ после российских ударов
Как полагает эксперт, удары по инфраструктуре Украины нарушили работу системы интернета Starlink
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Если Россия продолжит наносить в таком же темпе удары высокоточным оружием, то уже в ближайшее время управление частями ВСУ заметно нарушится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Как заявили ранее в Минобороны РФ, удалось нарушить управление частями ВСУ и их тыловым обеспечением.
«Если удары высокоточным оружием продолжатся с той же интенсивностью, то украинские части продержатся на старых запасах, в том числе на боеприпасах, сутки-двое. Потом возникнут сложности», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Нынешние массированные удары уже приводят к сбоям в передаче информации между частями ВСУ, в получении данных через систему американского спутникового интернета Starlink. «Нарушается работа электронных средств наблюдения, ведения разведки, в том числе разведки с помощью беспилотников. Их ведь нужно как-то заряжать, а теперь вся электроника ВСУ работает через пень-колоду. Для штабов ВСУ сложнее стали сбор и обработка информации, а отсюда – трудности с принятием решений. Все это уже чувствуется на линии огня», – убежден эксперт.
Во вторник в Минобороны сообщили, что в ходе массированного удара высокоточным оружием большой дальности было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, а также существенно затруднены перевозки в районы боев по железной дороге.
Накануне утром на всей Украине была объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье и других городах. Так, без света осталась часть украинской столицы. Местные СМИ писали также о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Массированные удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины российские Вооруженные силы наносят с 10 октября. По словам президента Владимира Путина, это стало ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
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Минобороны: В результате массированного удара существенно нарушено управление и тыловое обеспечение группировок ВСУ
В ходе нанесения накануне массированного удара высокоточным оружием большой дальности по объектам систем управления, энергетики и связи Украины было нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также существенно затруднены перевозки в районы боевых действий железнодорожным транспортом и нарушено производство на предприятиях ВПК Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.
Киев отказался признать более ста пленных в ЛНР
Украинская сторона не стала признавать более 100 военнопленных
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Украина отказалась признать своими более сотни военнопленных, которые сейчас содержатся в исправительных учреждениях Луганской народной республики, сообщила представитель уполномоченного по правам человека в ЛНР Алина Нечаева.
«Это не семь, не десять – это больше сотни», – передает РИА «Новости» слова Нечаевой.
Она отметила, что бросать своих уже стало правилом для украинской стороны. Двум военнопленным во вторник дали возможность позвонить родственникам по видеосвязи. Один из солдат пообщался с матерью, проживающей в Днепропетровской области, и сообщил, что он находится в плену, но его отказываются включать в список военнопленных украинские чиновники.
«Мам, надо, чтобы вы обратились к властям и подтвердили мою личность, так как меня не могут обменять. Украина не подтверждает мою личность», – сообщил матери по видеосвязи Владислав Кашенец.
Пленный добавил, что ранее он общался с родственниками в конце мая, и они знают, что он находится в плену.
Другой военнопленный Владимир Иванец из-за контузии не смог вспомнить телефоны родственников, поэтому попросил журналистов передать своим родным, что с ним всё хорошо.
Ранее сообщалось, что с подконтрольной украинским властям территории возвращены 50 российских военнопленных.
Британская юрфирма решила подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
Британская юрфирма McCue Jury & Partners сообщила о решении подать в суд на «Группу Вагнера» из-за Украины
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McCue Jury & Partners подает иск в Высокий суд Лондона против «Группы Вагнера» в связи с деятельностью «вагнеровцев» на Украине, сообщила британская юридическая фирма.
Фирма сообщила, что ее попросили предоставить британскому парламентскому комитету по международным делам «доказательства» по делу «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники», передает РИА «Новости» со ссылкой на inews.
Кроме того, фирма сообщила, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства» против «Группы Вагнера». Речь идет о «требовании привлечения к ответственности и возмещения ущерба». Деятельность фирмы против «Группы Вагнера» собираются финансировать за счет краудфандинга. Иск поддерживают украинские чиновники и бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. McCue Jury & Partners намеревается подать аналогичный иск и в США.
Напомним, «вагнеровцы» принимают активное участие в специальной военной операции на Украине. Сейчас они активно действуют в районе Артемовска (Бахмута), где, рискуя собственной жизнью, в том числе выводят мирных жителей из населенных пунктов под украинскими обстрелами.
Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине
Источник сообщил о серии пусков новых российских крылатых ракет Х-32 в ходе СВО на Украине
Российские дальние бомбардировщики в рамках специальной военной операции на Украине провели целую серию пусков новых сверхзвуковых крылатых ракет Х-32 по наземным объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» сказал, что пуски выполняли Ту-22М3. Хотя ракета предназначена для модернизированных Ту-22М3М, под нее переоборудовали ряд бомбардировщиков предыдущей модификации Ту-22М3. По словам источника, подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. Отмечается, что ПВО Украины не смогла перехватить ни одну Х-32.
Напомним, раньше уже высказывались предположения о том, что на Украине применяют Х-32. Однако поскольку внешне Х-32 является точной копией ракеты Х-22, сложно определить конкретную модификацию ракеты по фото в момент прилета.
Киевские власти предупредили об угрозе отключения электричества на две недели
Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил жителям региона об угрозе остаться без света на две недели
Киев и Киевская область могут на две недели остаться без электричества, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
По словам Кулебы, есть «реальная угроза», власти готовятся к этому. Как заявил глава администрации, если «будут повреждения», которые удастся восстановить за две недели, «это будет свидетельствовать о том, что две недели нужно продержаться». Однако, по его словам, ремонт может занять как больше, так и меньше времени. Он сообщил, что в области 400 тыс. абонентов остаются без света, передает ТАСС.
На днях Кулеба уже сообщал, что из-за массированных обстрелов повреждена энергетическая инфраструктура, в связи с чем региону грозит длительное отключение электричества. 31 октября сообщалось, что часть Киева осталась без света, а 80% жителей – еще и без воды.
Расчеты САУ «Мста-С» уничтожили закрытые позиции артиллерии ВСУ
Расчеты САУ 2С-19 «Мста-С» уничтожили выявленные разведчиками закрытые позиции артиллерии ВСУ
В ходе спецоперации на Украине российские расчеты САУ 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа уничтожили закрытые позиции артиллерии вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны России.
Как сообщает ведомство в Telegram, огневые позиции украинской ствольной артиллерии были выявлены разведывательными подразделениями. Разведка передала координаты для уничтожения, батарея гаубиц выдвинулась на огневой рубеж, выполнила нацеливание по основному орудию и беглым огнем уничтожила позиции ВСУ осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния свыше 20 км.
Напомним, накануне российское военное ведомство показало видеозапись боевой работы ЗРК «Тор» Западного военного округа в ходе спецоперации на Украине. ЗРК с помощью радара обнаружил приближающиеся украинские беспилотники и поразил их ракетами.
ВКС России сбили украинский Су-24 в Днепропетровской области
Истребительная авиация в районе Апостолово Днепропетровской области сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Также уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Евгеновка, Красный Лиман ДНР, Воеводовка ЛНР, Энергодар Запорожской области, Васильевка, Калининская, Дослидное и Червоное Подолье Херсонской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В воздухе сбили одну баллистическую ракету «Точка-У» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области, а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе города Донецка.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 290 военных ВСУ на трех направлениях.
Российские войска за сутки уничтожили более 290 военных ВСУ на трех направлениях
Противник предпринимал безуспешные попытки атаки силами батальонной тактической группы, усиленной иностранными наемниками, на Купянском направлении возле населенных пунктов Куземовка Николаевка, Луганской народной республики (ЛНР) и Орлянка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Все попытки атак были отражены. Противник потерял более 150 военнослужащих и боевиков, три танка, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Упреждающим огнем артиллерии на Краснолиманском направлении по выдвигавшимся ротным тактическим группам ВСУ были сорваны попытки перехода противника в атаку у пунктов Червонопоповка и Макеевка ЛНР. Ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, четыре боевых машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Активными действиями российских войск на Николаево-Криворожском направлении пресечены попытки наступления подразделений ВСУ возле населенных пунктов Суханово, Брускинское, Мыловое, Костромка и Зеленый Гай Херсонской области. Противник отброшен на исходные рубежи. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих, танк, восемь бронемашин, сообщил Конашенков.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены восемь пунктов управления ВСУ под Николаевом, у населенных пунктов Андреевка Херсонской области, Березнеговатое Николаевской области, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Ивановка, Купянск, Степовая Новоселовка, Голубовка Харьковской области, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила в 154 районах. Уничтожены три склада боеприпасов рядом с населенными пунктами Колодези, Невское ДНР и Новая Каменка Херсонской области. Возле населенного пункта Белогоровка ЛНР и Соледар ДНР взорваны две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США, подытожили в оборонном ведомстве.
Союзные силы отбили атаку ВСУ в Херсонской области
Стремоусов: На Бериславском направлении в Херсонской области отбита новая атака ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на Бериславском направлении в Херсонской области, которая была отбита союзными силами. Украинская армия отошла на исходные позиции, сообщил вице-губернатор Кирилл Стремоусов.
Стремоусов рассказал, что на Бериславском направлении со стороны Никополя ВСУ попытались пойти в наступление, но атака была жестко отбита, в результате чего украинские силы были вынуждены отойти на исходные позиции, передает ТАСС.
В понедельник Стремоусов заявил, что украинские военные совершили попытку прорыва на Бериславском направлении в Херсонской области, но не преуспели.
ВСУ за сутки выпустили более двадцати снарядов по направлению ЗАЭС
Артиллерией ВСУ было выпущено более двадцати снарядов по северо-западной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции, российская артиллерия подавила огневые средства противника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, Украина продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Так, за сутки артиллерией ВСУ было выпущено более двадцати снарядов по северо-западной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции. Стрельба велась из района подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области, отметили в военном ведомстве.
«Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме», – заявили в Минобороны.
Ранее стало известно, что украинский десант на 30 катерах пытался высадиться в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС, вылазку пресекли российские военные.
В Херсонской области решили завершить переселение с левого берега Днепра за три дня
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Эвакуация с левого берега Днепра завершится в течение трех дней
Переселение граждан с левобережья Днепра в Херсонской области завершится в ближайшие три дня, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».
По его мнению, максимум за три дня работа по переселению будет завершена, сообщает ТАСС.
Также он добавил, что курсирование пассажирских катеров через Днепр будет прекращено после окончания эвакуации жителей в Херсонской области.
Сальдо ранее сообщил, что зона вывоза жителей в Херсонской области расширена на 15 километров от Днепра в связи с подготовкой Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.
Экс-мэр Керчи рассказал о ранении в ходе СВО
Экс-мэр Керчи Подлипенцев рассказал о желании вернуться на фронт после ранения
На фронт ушел добровольцем, получил ранение, попав под артиллерийский обстрел в Херсонской области, хочу вернуться обратно, чтобы помогать боевым товарищам, заявил экс-мэр Керчи Владимир Подлипенцев.
Подлипенцев рассказал, что получил ранение в районе села Геройско, когда машина, в которой он находился, попала под артиллерийский огонь.
«Очнулся уже снаружи, когда лежал в крови. Получил черепно-мозговую травму. Сейчас раны зажили уже почти все, слух восстанавливается. Осталось пройти реабилитацию по черепно-мозговой травме», – цитирует РИА «Новости» Подлипенцева.
Он отметил, что ушел на фронт добровольцем в качестве военного врача, служил в сводной добровольческой бригаде «Дон» на границе Херсонской области на плацдарме на Кинбурнской косе.
По словам бывшего мэра Керчи, он хочет вернуться на фронт, где остались боевые товарищи, но сначала надо договориться с семьей.
Подлипенцев возглавил администрацию Керчи в августе 2016 года, ушел в отставку в апреле 2017-го – как говорил глава Крыма Сергей Аксенов, из-за проблем со здоровьем.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Саблин заявил, что после мобилизации в Вооруженные силы России сформировал свое собственное воинское подразделение.
Wikimedia Foundation оштрафована на 2 млн рублей за отказ удалить фейки о СВО
Суд обязал Wikimedia Foundation Inc. выплатить штраф в размере 2 млн рублей из-за отказа удалить фейки о спецоперации
Мировой суд Таганского района Москвы назначил административный штраф на 2 млн рублей американскому фонду Wikimedia Foundation в связи с его отказом удалить недостоверную информацию о спецоперации России на Украине.
По информации «Интерфакса», фонд признали виновным по статье за неудаление запрещенного в России контента.
Ранее московский суд оштрафовал организацию Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление из «Википедии» нескольких статей. Отмечается, что две ссылки, удаления которых требуют российские власти, касаются изготовления пороха. Эта информация квалифицируется как запрещенная. Третья ссылка касается «недостоверной информации о событиях 9 марта в городе Мариуполе», которые бросают тень на репутацию Минобороны, сказал судья.
За неделю до этого Wikimedia оштрафовали на 3 млн рублей по схожему протоколу, составленному за пять статей, которые касаются действий Российской армии во время проведения спецоперации на Украине.
Кроме того, Роскомнадзор заявлял, что Wikimedia Foundation, которой принадлежит российская «Википедия», подпадает под действие закона «о приземлении». Однако, организация пока не исполнила ни одного из требований закона.
Шойгу заявил, что срочников не будут направлять в зону спецоперации
Глава Минобороны Шойгу заверил, что призывников на срочную службу не будут отправлять в зону спецоперации на Украине
Поступившие на срочную военную службу мужчины в рамках призывных кампаний в зону специальной военной операции направляться не будут, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей, завершившие службу будут отправлены домой, передает РИА «Новости».
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что введение военного положения в новых регионах России не предполагает участие военнослужащих, проходящих срочную службу, в спецоперации на Украине.