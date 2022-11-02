Хакер «Джокер» заявил о своих шпионах в офисе Зеленского

В Общественной палате поддержали введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

«Чисто по-человечески вижу, что это правильная мера», – сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Илья Герасев, комментируя законопроект депутатов Госдумы о введении уголовной ответственности за уклонения от призыва на военную службу по мобилизации.

В Госдуме готовится законопроект, согласно которому в России могут ввести уголовное наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, если у человека нет отсрочки, передают «Известия». Штрафовать нарушителей предлагается на суммы от 200 до 500 тыс. рублей. Поясняется, что действующая 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу.

«Я, как поколение 40 плюс, поддерживаю данный законопроект. Я отношусь к тем людям, которые если Родина позовет, пойдут защищать свою страну. Поэтому, я, естественно, поддерживаю и не совсем понимаю тех людей, которые пытаются уклониться. Чисто по-человечески вижу, что это правильная мера», – говорит Герасев.

Он подчеркивает, что в нашем государстве необходимо предусмотреть наказание за уклонение от воинской службы, потому что «каждый мужчина как минимум должен понимать, что он защитник своей Родины».

При этом член ОП вспоминает, что после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в России были случаи, когда на службу забирали людей, которые имеют отсрочку или не годны к воинской службе по состоянию здоровья. Это произошло из-за того, что ранее в стране не было подобного положения, что привело к «неразберихе».

«После всех этих реформ различных, в том числе военных, ситуаций в военкоматах, мы пришли к тому, что военкоматы не способны были переварить такое количество людей и справиться с этой задачей в том качестве, в котором нам хотелось бы. Здесь больше вопрос к Министерству обороны, которое должно навести порядок. И я уже вижу по своему региону (республика Карелия), что порядок наводится, набирается отдельный штаб, и те ошибки, которые были допущены в первые дни, потихонечку исправляются», – уверяет эксперт.

По его словам, таких перегибов и недочетов, которые были сделаны в начале мобилизации, больше не будет в том же масштабе, а значит, система готова к введению новых законов.

В сентябре Совет Федерации одобрил поправки в Уголовный кодекс о военной службе, согласно которым в том числе призванные на военные сборы из запаса граждане понесут уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление службы. Позже соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

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