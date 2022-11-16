Германия решила предложить Польше патрулирование воздушного пространства

Бундесвер: ФРГ предложит Польше патрулирование воздушного пространства силами бундесвера

Берлин в ближайшее время предложит Варшаве патрулирование воздушного пространства силами бундесвера, сообщил представитель министерства обороны Кристиан Тиль.

По его словам, Германия предложит Польше усиление воздушного патрулирования истребителями Eurofighter бундесвера, причем сделать это можно уже завтра, поскольку патрули можно проводить с немецких баз без перебазирования в Польшу, передает РИА «Новости».

Как заявил представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер, Германия и партнеры по НАТО, как и прежде, не рассматривают введение бесполетной зоны на Украине.

«Введение бесполетной зоны опасно тем, что приведет к непосредственному конфликту между НАТО и Россией. Вместе со всеми нашими партнерами по альянсу мы едины во мнении, что хотим избежать дальнейшей эскалации войны на Украине», – подчеркнул Бюхнер.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что данные показывают, что Россия ни при чем в инциденте с падением ракеты на территории Польши. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал дождаться окончания расследования инцидента с ракетой в Польше и избегать поспешных выводов. Премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо заявили, что – вне независимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».

Минобороны назвало разрушения в польском Пшеводуве и Киеве прямым следствием падения зенитных ракет ВСУ.