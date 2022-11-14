Песков рассказал о контактах России и ООН по зерновой сделке

Турцию возмутила реакция США на взрыв в Стамбуле

Турецкий министр Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбула

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на взрыв, прогремевших в центре Стамбула и унесший жизни, по предварительной информации, шести человек.

Сойлу считает, что необходимо оценить соболезнование, сделанное США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко, приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

«Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», – добавил турецкий министр. По его словам, особенно очевидна неискренность так называемых союзников Турции. Они, продолжил Сойлу, только кажутся друзьями. В действительности же эти мнимые союзники либо прячут террористов в своих собственных странах, либо позволяют им жить на подконтрольных им территориях. Кроме того, он выразил возмущение, что эти «друзья» посылают террористам «деньги официально из своих собственных сенатов».

Министр при этом не стал уточнять, что именно вызвало резкую реакцию со стороны Турции. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что «США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле», а также шлют «глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых».

Сойлу ранее сообщил, что сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.