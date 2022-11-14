Песков рассказал о контактах России и ООН по зерновой сделке

Взгляд
14 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:34  |  vz.ru
Разделы

Эпоха сильного доллара уходит в прошлое

Американская валюта достигла своего пика Lutz P. Kayser/Picture alliance/Global Look Press
После рекордного укрепления доллара к большинству мировых валют в этом году, американская монета начала резкое падение. И этот разворот может оказаться вовсе не временным. Эксперты ждут долгосрочное ослабление доллара в течение одного-двух лет. Какие хорошие новости это означает для простых граждан и что ждет российский рубль?  Подробности...
Перейти в раздел…

О чем идут тайные переговоры России и США

Двум крупнейшим ядерным державам есть о чем поговорить помимо ядерного оружия imago images/Global Look Press
В последнее время все больше сообщений о том, что между главными антагонистами международной политики – Россией и США – ведутся тем не менее переговоры. О чем разговаривают сейчас Москва и Вашингтон, что заставляет сомневаться в искренности Соединенных Штатов и есть ли шансы договориться по поводу Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

Взятие Угледара позволит заметно ослабить оборону противника Станислав Красильников/ТАСС
ВС России сохраняют наступательную инициативу в Донбассе. Освобождены поселок Майорск в районе Горловки и село Павловка близ Угледара, где ВСУ окапывались с 2014 года. При этом сам Угледар имеет важное значение из-за своего положения на господствующих высотах, а контроль над ним дает возможность ВС России зайти в тыл авдеевской группировке ВСУ. Как российские войска смогут выбить с этого плацдарма хорошо подготовленного противника? Подробности...
Перейти в раздел…

Во Франции зреет бунт против господства Америки

Париж мечтает освободиться от американской опеки Peter Kneffel/DPA/ТАСС
Одна из ведущих стран ЕС, Франция, начала открыто высказывать недовольство своим главным союзником – Соединенными Штатами. Париж заявляет, что Европа нуждается в «большей автономии» от Вашингтона. Чем вызваны подобные настроения и как это связано с происходящим на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

В долгом противостоянии с Западом России нужно беречь дыхание

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда в следующий раз на услышанную новость вы почувствуете потребность завопить, что все пропало или, наоборот, что мы победили, остановитесь на минуту, сделайте глубокий вдох и вспомните, что впереди у нас может быть еще десять лет жизни в таком режиме. Подробности...

Как обычные площадные хамы вдруг стали активистами

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Германии обстановка такова, что тут леваки в почете у местных СМИ, и любого хулигана, который обливает краской какую-нибудь картину, называют активистом. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как перевоспитать младенцев по разуму

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Тиктокер увидел не ужас механизированной войны и уж тем более не редкостное самообладание нашего солдата, поразившее многих, в том числе и на Западе, но только повод снять смешной пародийный ролик. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Украина додавила Болгарию

Макрон готовит Францию к войне

Россия обязана вернуться в Херсон

Перейти в раздел…

Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
Подробности...

Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
Подробности...

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?
  • Наступательный

  • Оборонительный

  • Перемирие

  • Затрудняюсь ответить
Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стал ли праздник 4 ноября для вас более значимым за последние годы?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска уничтожили за сутки около 300 украинских военных на трех направлениях
    ВСУ стали перебрасывать к линии фронта в ЛНР войска с Херсонского направления Зеленский в Херсоне заявил о готовности Украины к миру Байден призвал Китай работать вместе над мировыми проблемами Минфин США анонсировал санкции против российского ВПК
    В Донецке заявили о лишении ВСУ важного железнодорожного узла Жителей Херсона после прихода ВСУ привязали к столбам В Израиле заявили о необходимости признать Украину врагом США заявили о выгоде Китая от лимита цен на российскую нефть
    Российские войска уничтожили за сутки около 300 украинских военных на трех направлениях Названы три категории воюющих на Украине иностранных наемников Турция отвергла соболезнование посольства США в связи с терактом в Стамбуле Разработчик пообещал российским военным костюм «железного человека»

    Главная тема


    Как России разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе

    саммит G20 на Бали


    Лавров обратился к западным журналистам после слухов о госпитализации

    эфир украинского ТВ


    Блогеры отреагировали на призыв освобожденной из плена бойца ВСУ к убийству русских детей

    пытки и убийства


    Эксперты: Офис Зеленского готовит новые кровавые постановки в Херсоне

    Видео

    транспортная артерия


    Сухопутный коридор в Крым получает новое стратегическое значение

    бывший ссср


    Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

    геополитические последствия


    Зачем Россия усиливает Эрдогана и Турцию

    Северный морской путь


    Российская нефть нашла свободный от санкций маршрут

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    игра ограничений


    Глеб Простаков: Нефтяной рынок уже сейчас готовится к будущему миру

    единый фронт


    Тимофей Бордачев: Судьба «Большой двадцатки» решается в боях на Украине

    план освобождения


    Игорь Караулов: За традиционные ценности мы боремся сами с собой

    на ваш взгляд


    Какой характер будет носить зимняя кампания российских войск на Украине?

    Песков рассказал о контактах России и ООН по зерновой сделке

    14 ноября 2022, 13:40

    Текст: Антон Никитин

    Россия и ООН ведут достаточно конструктивный диалог по теме реализации зерновой сделки, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он также сообщил, что разговор президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируется. Однако, отметил представитель Кремля, он может быть согласован за несколько часов. Песков добавил, что тем для обсуждения, помимо зерновой сделки, у лидеров много, передает РИА «Новости».

    Срок продления зерновой сделки истекает 19 ноября.

    Ранее сообщалось, что Всемирная Продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для доставки российских удобрений в Африку.


    Турцию возмутила реакция США на взрыв в Стамбуле
    Турецкий министр Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбула

    14 ноября 2022, 08:17

    Текст: Антон Никитин

    Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на взрыв, прогремевших в центре Стамбула и унесший жизни, по предварительной информации, шести человек.

    Сойлу считает, что необходимо оценить соболезнование, сделанное США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко, приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

    «Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», – добавил турецкий министр. По его словам, особенно очевидна неискренность так называемых союзников Турции. Они, продолжил Сойлу, только кажутся друзьями. В действительности же эти мнимые союзники либо прячут террористов в своих собственных странах, либо позволяют им жить на подконтрольных им территориях. Кроме того, он выразил возмущение, что эти «друзья» посылают террористам «деньги официально из своих собственных сенатов».

    Министр при этом не стал уточнять, что именно вызвало резкую реакцию со стороны Турции. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что «США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле», а также шлют «глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых».

    Сойлу ранее сообщил, что сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.

    Коментарии (7)
    Запад в ГА ООН захотел придать видимость легитимности краже российских активов
    Полянский подчеркнул отсутствие у ГА ООН полномочий по взиманию «репараций» с России для Украины
    		    14 ноября 2022, 00:20
    Фото: Loey Felipe/UN Photo/
    XinHua/Handout/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    У ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя проект соответствующей западной резолюции.

    Документ вынесут для обсуждения ГА ООН в понедельник. Как заявил Полянский в Telegram, у стран Запада «очередной желчный антироссийский приступ». Он пояснил, что проект резолюции ГА ООН предполагает «привлечение России к ответственности, включая репарации Украине».

    Для этого Запад хочет создать «некий неподотчетный ГА механизм». По мнению Полянского, «правовая никчемность» проекта очевидна, ведь у ГА ООН «даже и близко нет таких полномочий».

    Он также предложил странам Запада быть готовыми к тому, что и с них потребуют деньги за «столетия колониальной политики, рабства и грабежа».

    В тексте проекта резолюции говорится, что ГА ООН «признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма по устранению ущерба, потерь или вреда, вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями» России, передает ТАСС.

    Как отметил Полянский, Запад хочет через ГА ООН «придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить, а точнее попросту украсть, замороженные российские активы». Он указал, что «ворованные таким образом деньги» направят вооружение Украины или погашение ее долгов. Решение ГА ООН должно стать для этого шага «фиговым листком», заявил Полянский.

    Напомним, по данным Минфина России, заблокировали примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал такой шаг воровством.

    Кроме того, на Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (42)
    Минюст Турции озвучил две версии взрыва в центре Стамбула
    Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о двух версиях относительно взрыва в центре Стамбула

    13 ноября 2022, 22:39

    Текст: Антон Антонов

    Во взрыве в центре Стамбула подозревается женщина, есть две версии случившегося, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

    Боздаг рассказал, что во взрыве подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Она сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, раздался взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на A Haber.

    Как заявил министр, по одной из версий, в сумке или пакете у женщины было взрывное устройство, которое взорвалось «само по себе». По другой версии, взрыв произвели дистанционно.

    Пока у Турции нет информации об ответственных за взрыв. Боздаг подтвердил, что взрыв «расценивается как акт терроризма». По его словам, сейчас «нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия». Однако Боздаг подчеркнул, что все террористические организации поддерживаются внешними силами, а против Турции ведется «прокси-война». 

    Напомним, мощный взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. По имеющейся информации, погибли шесть человек, пострадал 81 человек. По предварительным данным, россиян нет среди жертв и пострадавших при взрыве.

    Коментарии (4)
    Эрдоган сообщил о шести погибших и 53 раненых при взрыве в центре Стамбула
    		    13 ноября 2022, 18:30
    Фото: t.me/zvezdanews
    Текст: Ольга Иванова

    Число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Кроме того, Эрдоган на брифинге в Стамбуле назвал взрыв «нападением с бомбой», сообщает РИА «Новости».

    «Я желаю милости Аллаха нашим братьям и сестрам, погибшим в результате нападения с бомбой, произошедшего сегодня в 16.20 на улице Истикляль, и скорейшего выздоровления нашим раненым», – сказал Эрдоган.

    Ранее губернатор турецкой столицы Али Ерликая сообщил, что по официальным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, пострадали 38.

    Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

    Коментарии (10)
    Подозреваемый в теракте задержан в Стамбуле
    Глава МВД Турции Сойлу сообщил о задержании человека, оставившего в Стамбуле бомбу
    		    14 ноября 2022, 04:28
    Фото: Abed Alrahman Alkahlout/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

    Сойлу сказал, что проводится допрос. По его словам, есть улики того, что к теракту причастны группировки, которые Турция считает террористическими, след ведет в Сирию, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

    Речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских Отрядах народной самообороны (YPG), передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT World.

    Сойлу заявил, что «указание поступило из Кобани, исполнитель прошел через Африн». Он заверил, что организаторы и исполнители теракта «получат жесткий ответ».

    «Налицо неискренность ряда наших так называемых союзников, которые либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги», – сказал он. Сойлу считает, что нужно «оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко».

    Напомним, жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Вероятно, бомба находилась в сумке или пакете. Женщина сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, произошел взрыв.

    Коментарии (2)
    Турция отвергла соболезнование посольства США в связи с терактом в Стамбуле
    Глава МВД Сойлу: Турция отвергает соболезнование посольства США в связи с терактом в Стамбуле

    14 ноября 2022, 12:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле в минувшее воскресенье.

    По словам Сойлу, Турция получила послание, но не приняла и отвергла соболезнования посольства США, передает ТАСС. Он отметил, что при этом Турция не настроена враждебно против кого-то.

    Ранее в понедельник Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на взрыв, прогремевший в центре Стамбула и унесший жизни, по предварительной информации, шести человек. Он считает, что необходимо оценить соболезнование, сделанное США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия.

    Напомним, жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Вероятно, бомба находилась в сумке или пакете. Женщина сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, произошел взрыв. Сойлу сообщил, что сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.

    Коментарии (4)
    Турецкие власти сообщили о четырех погибших в результате взрыва в Стамбуле
    		    13 ноября 2022, 17:54
    Фото: t.me/zvezdanews
    Текст: Ольга Иванова

    По официальным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, пострадали 38, сообщил губернатор турецкой столицы Али Ерликая.

    Он уточнил, что раненым оказана медицинская помощь, передает РИА «Новости».

    В свою очередь генконсульство России в Стамбуле сообщило, что информации о пострадавших и раненых россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет.

    Ранее сообщалось, что в результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника РИА «Новости», знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

    Коментарии (6)
    В центре Стамбула прогремел взрыв
    В центре Стамбула прогремел взрыв, есть раненые

    13 ноября 2022, 17:03

    Текст: Валентина Григоренко

    В результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек, сообщили местные СМИ.

    Телеканал NTV передает, что на улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле, прогремел взрыв. Сообщается, что в результате взрыва пострадало много людей. После инцидента в район было направлено множество медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район, пишет РИА «Новости».

    CNN Turk сообщил, что причина случившегося до сих пор не известна. «Взрыв произошел вдалеке от генерального консульства России. Сейчас никого на улицу не пускают, она перекрыта для движения спецтранспорта», – рассказал очевидец, находящийся рядом с туристической улицей, передает ТАСС.

    Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле.

    Позже власти Стамбула добавили, что в результате взрыва есть погибшие, их число уточняется.

    Ранее сообщалось, что в районе Бейоглу в турецком Стамбуле прогремел взрыв, жителей эвакуировали из здания из-за сильного задымления.

    Коментарии (3)
    В США призвали признать Турцию спонсором терроризма
    Экс-сотрудник Пентагона Рубин призвал признать Турцию спонсором терроризма

    13 ноября 2022, 15:58

    Текст: Ольга Иванова

    Турцию нужно признать спонсором терроризма, а НАТО необходимо перестать сотрудничать с Анкарой, считает бывший сотрудник Пентагона, доктор исторических наук Майкл Рубин.

    В колонке для издания 19FortyFive он указал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует желание Швеции присоединиться к НАТО как возможность унизить это государство и выбить из него финансирование.

    Рубин выразил уверенность, что попытками заставить Швецию подчиняться Эрдоган хочет продемонстрировать, что «демократии слабы и беспринципны», а дать результат может его подход к сильному правлению, сообщает «Рен ТВ».

    Экс-сотрудник Пентагона призвал НАТО отказывать Эрдогану в требовании о выдаче Анкаре лиц, , которые якобы причастны к террористической деятельности.

    В своей статье автор обвинил Эрдогана в связях с радикальным движением ХАМАС, ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России) и экс-первыми лицами Сомали. НАТО, считает автор, нужно должным образом отреагировать «на выходки Эрдогана, составив списки турецких радикалов для экстрадиции или заключения в тюрьму». А в случае, если Эрдоган откажется выполнять требование, каждый член НАТО должен объявить Турцию спонсором терроризма.

    Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО. Но Анкара заявила, что не считает, что Стокгольм и Хельсинки выполнили условия договоренностей по поводу вступления в НАТО.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (3)
    Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 человека

    13 ноября 2022, 20:39

    Текст: Ольга Иванова

    Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81, среди них двое в тяжелом состоянии, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

    Он также добавил, что власти государства расценивают взрыв как теракт, сообщает РИА «Новости».

    «Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих из них оценивается как тяжелое», – приводит его слова ТАСС

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека. Между тем в генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что, по предварительным данным, россиян нет среди пострадавших при взрыве.

    Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

    Коментарии (0)
    В Турции не исключили версию о теракте при расследовании взрыва в Стамбуле
    В Турции не исключили причастности террористов ко взрыву в Стамбуле

    13 ноября 2022, 17:47

    Текст: Валентина Григоренко

    Теракт рассматривается в качестве одной из версий при расследовании взрыва, прогремевшего на стамбульской пешеходной туристической улице Истикляль, сообщил турецкий интернет-портал Mynet.

    В сообщении, размещенном в «Twitter» (заблокирован в России) на странице портала, говорится, что после взрыва анализируются записи со всех видеокамер. Проводится расследование, чтобы выяснить, где была оставлена начиненная взрывчаткой сумка. Не исключается версия о теракте, передает ТАСС.

    Источник в правоохранительных органах Турции заявил, что на данный момент у них нет данных о национальности погибших и пострадавших.

    Напомним, в результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек.

    Коментарии (0)
    Эрдоган: По предварительным данным в Стамбуле произошел теракт

    13 ноября 2022, 19:20

    Текст: Ольга Иванова

    По предварительным данным взрыв в центре Стамбула является терактом, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

    На брифинге он указал на то, что с уверенностью говорить о том, что взрыв является терактом неправильно, но кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная губернатором говорят о том, что здесь «пахнет терактом», передает РИА «Новости».

    По словам турецкого лидера, «компетентные государственные службы Турции продолжают работать над раскрытием лиц, совершивших это вероломное нападение, и стоящих за ним кругов».

    Ранее Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека.

    Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

    Коментарии (6)
    Подозреваемая в теракте в Турции дала признательные показания
    Подозреваемая в теракте в Турции Ахлам Альбашир созналась в связях с Рабочей партией Курдистана

    14 ноября 2022, 12:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    Задержанная после взрыва в Стамбуле созналась, что имеет связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщили турецкие правоохранители.

    Теракт в турецком городе устроила гражданка Сирии Ахлам Альбашир, в ходе допроса она призналась в связях с РПК, сообщили правоохранители, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Milliyet.

    Между тем новостные каналы Турции показали кадры задержания подозреваемой, проведен обыск помещения, где она находилась. На видео запечатлены пистолет и патроны.

    Глава турецкого Минюста Бекир Боздаг заявил, что по делу о теракте задержаны 46 человек, передает ТАСС.

    Напомним, во время теракта в Стамбуле жертвами стали шесть человек, более 80 ранены. Власти страны указали, что во взрыве подозревается женщина. Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу указывал, что виновника теракта задержали.

    Президент России Владимир Путин направлял президенту Турции Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом.

    Коментарии (5)
    Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
    Президент Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

    14 ноября 2022, 11:33

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагедией в Стамбуле, где прогремел взрыв, унесший жизни, по последним данным, шести человек.

    В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин просит Эрдогана передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

    Российский лидер выразил готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

    Напомним, ранее сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.

     

    Коментарии (0)
    Генконсульство заявило об отсутствии россиян среди пострадавших во взрыве в Стамбуле

    13 ноября 2022, 20:17

    Текст: Ольга Иванова

    По предварительным данным, россиян нет среди пострадавших при взрыве в Стамбуле, сообщило генконсульство России в Стамбуле.

    В диппредставительстве также отметили, что усиление режима безопасности здания Генконсульства в Стамбуле после взрыва не производилось, сообщает РИА «Новости».

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека.

    Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •