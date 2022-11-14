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Песков рассказал о контактах России и ООН по зерновой сделке
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Россия и ООН ведут достаточно конструктивный диалог по теме реализации зерновой сделки, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Он также сообщил, что разговор президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом пока не планируется. Однако, отметил представитель Кремля, он может быть согласован за несколько часов. Песков добавил, что тем для обсуждения, помимо зерновой сделки, у лидеров много, передает РИА «Новости».
Срок продления зерновой сделки истекает 19 ноября.
Ранее сообщалось, что Всемирная Продовольственная программа ООН зафрахтовала первое судно для доставки российских удобрений в Африку.
Турцию возмутила реакция США на взрыв в Стамбуле
Турецкий министр Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию США на взрыв в центре Стамбула
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на взрыв, прогремевших в центре Стамбула и унесший жизни, по предварительной информации, шести человек.
Сойлу считает, что необходимо оценить соболезнование, сделанное США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко, приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.
«Это будет видно в ближайшем будущем, даст бог», – добавил турецкий министр. По его словам, особенно очевидна неискренность так называемых союзников Турции. Они, продолжил Сойлу, только кажутся друзьями. В действительности же эти мнимые союзники либо прячут террористов в своих собственных странах, либо позволяют им жить на подконтрольных им территориях. Кроме того, он выразил возмущение, что эти «друзья» посылают террористам «деньги официально из своих собственных сенатов».
Министр при этом не стал уточнять, что именно вызвало резкую реакцию со стороны Турции. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что «США решительно осуждают акт насилия, который произошел в Стамбуле», а также шлют «глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих любимых».
Сойлу ранее сообщил, что сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.
Запад в ГА ООН захотел придать видимость легитимности краже российских активов
Полянский подчеркнул отсутствие у ГА ООН полномочий по взиманию «репараций» с России для Украины
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У ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя проект соответствующей западной резолюции.
Документ вынесут для обсуждения ГА ООН в понедельник. Как заявил Полянский в Telegram, у стран Запада «очередной желчный антироссийский приступ». Он пояснил, что проект резолюции ГА ООН предполагает «привлечение России к ответственности, включая репарации Украине».
Для этого Запад хочет создать «некий неподотчетный ГА механизм». По мнению Полянского, «правовая никчемность» проекта очевидна, ведь у ГА ООН «даже и близко нет таких полномочий».
Он также предложил странам Запада быть готовыми к тому, что и с них потребуют деньги за «столетия колониальной политики, рабства и грабежа».
В тексте проекта резолюции говорится, что ГА ООН «признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма по устранению ущерба, потерь или вреда, вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями» России, передает ТАСС.
Как отметил Полянский, Запад хочет через ГА ООН «придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить, а точнее попросту украсть, замороженные российские активы». Он указал, что «ворованные таким образом деньги» направят вооружение Украины или погашение ее долгов. Решение ГА ООН должно стать для этого шага «фиговым листком», заявил Полянский.
Напомним, по данным Минфина России, заблокировали примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал такой шаг воровством.
Кроме того, на Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
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Минюст Турции озвучил две версии взрыва в центре Стамбула
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил о двух версиях относительно взрыва в центре Стамбула
Во взрыве в центре Стамбула подозревается женщина, есть две версии случившегося, сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.
Боздаг рассказал, что во взрыве подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Она сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, раздался взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на A Haber.
Как заявил министр, по одной из версий, в сумке или пакете у женщины было взрывное устройство, которое взорвалось «само по себе». По другой версии, взрыв произвели дистанционно.
Пока у Турции нет информации об ответственных за взрыв. Боздаг подтвердил, что взрыв «расценивается как акт терроризма». По его словам, сейчас «нет никаких данных, кроме фрагментов, найденных на месте происшествия». Однако Боздаг подчеркнул, что все террористические организации поддерживаются внешними силами, а против Турции ведется «прокси-война».
Напомним, мощный взрыв произошел на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. По имеющейся информации, погибли шесть человек, пострадал 81 человек. По предварительным данным, россиян нет среди жертв и пострадавших при взрыве.
Эрдоган сообщил о шести погибших и 53 раненых при взрыве в центре Стамбула
Число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека, сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Кроме того, Эрдоган на брифинге в Стамбуле назвал взрыв «нападением с бомбой», сообщает РИА «Новости».
«Я желаю милости Аллаха нашим братьям и сестрам, погибшим в результате нападения с бомбой, произошедшего сегодня в 16.20 на улице Истикляль, и скорейшего выздоровления нашим раненым», – сказал Эрдоган.
Ранее губернатор турецкой столицы Али Ерликая сообщил, что по официальным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, пострадали 38.
Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.
Подозреваемый в теракте задержан в Стамбуле
Глава МВД Турции Сойлу сообщил о задержании человека, оставившего в Стамбуле бомбу
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Сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Сойлу сказал, что проводится допрос. По его словам, есть улики того, что к теракту причастны группировки, которые Турция считает террористическими, след ведет в Сирию, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.
Речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдских Отрядах народной самообороны (YPG), передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT World.
Сойлу заявил, что «указание поступило из Кобани, исполнитель прошел через Африн». Он заверил, что организаторы и исполнители теракта «получат жесткий ответ».
«Налицо неискренность ряда наших так называемых союзников, которые либо укрывают террористов у себя, либо на оккупированных ими территориях позволяют им существовать, либо из своих сенатов официально отправляют им деньги», – сказал он. Сойлу считает, что нужно «оценить соболезнование, сделанное сегодня США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия, и реакция на это послание проявится очень четко».
Напомним, жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Вероятно, бомба находилась в сумке или пакете. Женщина сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, произошел взрыв.
Турция отвергла соболезнование посольства США в связи с терактом в Стамбуле
Глава МВД Сойлу: Турция отвергает соболезнование посольства США в связи с терактом в Стамбуле
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле в минувшее воскресенье.
По словам Сойлу, Турция получила послание, но не приняла и отвергла соболезнования посольства США, передает ТАСС. Он отметил, что при этом Турция не настроена враждебно против кого-то.
Ранее в понедельник Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на взрыв, прогремевший в центре Стамбула и унесший жизни, по предварительной информации, шести человек. Он считает, что необходимо оценить соболезнование, сделанное США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия.
Напомним, жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Вероятно, бомба находилась в сумке или пакете. Женщина сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, произошел взрыв. Сойлу сообщил, что сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.
Турецкие власти сообщили о четырех погибших в результате взрыва в Стамбуле
По официальным данным, в результате взрыва погибли четыре человека, пострадали 38, сообщил губернатор турецкой столицы Али Ерликая.
Он уточнил, что раненым оказана медицинская помощь, передает РИА «Новости».
В свою очередь генконсульство России в Стамбуле сообщило, что информации о пострадавших и раненых россиянах во время взрыва в Стамбуле пока нет.
Ранее сообщалось, что в результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника РИА «Новости», знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.
В центре Стамбула прогремел взрыв
В центре Стамбула прогремел взрыв, есть раненые
В результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек, сообщили местные СМИ.
Телеканал NTV передает, что на улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле, прогремел взрыв. Сообщается, что в результате взрыва пострадало много людей. После инцидента в район было направлено множество медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район, пишет РИА «Новости».
CNN Turk сообщил, что причина случившегося до сих пор не известна. «Взрыв произошел вдалеке от генерального консульства России. Сейчас никого на улицу не пускают, она перекрыта для движения спецтранспорта», – рассказал очевидец, находящийся рядом с туристической улицей, передает ТАСС.
Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле.
Позже власти Стамбула добавили, что в результате взрыва есть погибшие, их число уточняется.
Ранее сообщалось, что в районе Бейоглу в турецком Стамбуле прогремел взрыв, жителей эвакуировали из здания из-за сильного задымления.
В США призвали признать Турцию спонсором терроризма
Экс-сотрудник Пентагона Рубин призвал признать Турцию спонсором терроризма
Турцию нужно признать спонсором терроризма, а НАТО необходимо перестать сотрудничать с Анкарой, считает бывший сотрудник Пентагона, доктор исторических наук Майкл Рубин.
В колонке для издания 19FortyFive он указал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует желание Швеции присоединиться к НАТО как возможность унизить это государство и выбить из него финансирование.
Рубин выразил уверенность, что попытками заставить Швецию подчиняться Эрдоган хочет продемонстрировать, что «демократии слабы и беспринципны», а дать результат может его подход к сильному правлению, сообщает «Рен ТВ».
Экс-сотрудник Пентагона призвал НАТО отказывать Эрдогану в требовании о выдаче Анкаре лиц, , которые якобы причастны к террористической деятельности.
В своей статье автор обвинил Эрдогана в связях с радикальным движением ХАМАС, ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России) и экс-первыми лицами Сомали. НАТО, считает автор, нужно должным образом отреагировать «на выходки Эрдогана, составив списки турецких радикалов для экстрадиции или заключения в тюрьму». А в случае, если Эрдоган откажется выполнять требование, каждый член НАТО должен объявить Турцию спонсором терроризма.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО. Но Анкара заявила, что не считает, что Стокгольм и Хельсинки выполнили условия договоренностей по поводу вступления в НАТО.
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 человека
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81, среди них двое в тяжелом состоянии, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Он также добавил, что власти государства расценивают взрыв как теракт, сообщает РИА «Новости».
«Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двоих из них оценивается как тяжелое», – приводит его слова ТАСС.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека. Между тем в генконсульстве России в Стамбуле сообщили, что, по предварительным данным, россиян нет среди пострадавших при взрыве.
Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.
В Турции не исключили версию о теракте при расследовании взрыва в Стамбуле
В Турции не исключили причастности террористов ко взрыву в Стамбуле
Теракт рассматривается в качестве одной из версий при расследовании взрыва, прогремевшего на стамбульской пешеходной туристической улице Истикляль, сообщил турецкий интернет-портал Mynet.
В сообщении, размещенном в «Twitter» (заблокирован в России) на странице портала, говорится, что после взрыва анализируются записи со всех видеокамер. Проводится расследование, чтобы выяснить, где была оставлена начиненная взрывчаткой сумка. Не исключается версия о теракте, передает ТАСС.
Источник в правоохранительных органах Турции заявил, что на данный момент у них нет данных о национальности погибших и пострадавших.
Напомним, в результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек.
Эрдоган: По предварительным данным в Стамбуле произошел теракт
По предварительным данным взрыв в центре Стамбула является терактом, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
На брифинге он указал на то, что с уверенностью говорить о том, что взрыв является терактом неправильно, но кадры с камер видеонаблюдения, первая информация, переданная губернатором говорят о том, что здесь «пахнет терактом», передает РИА «Новости».
По словам турецкого лидера, «компетентные государственные службы Турции продолжают работать над раскрытием лиц, совершивших это вероломное нападение, и стоящих за ним кругов».
Ранее Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека.
Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.
Подозреваемая в теракте в Турции дала признательные показания
Подозреваемая в теракте в Турции Ахлам Альбашир созналась в связях с Рабочей партией Курдистана
Задержанная после взрыва в Стамбуле созналась, что имеет связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), сообщили турецкие правоохранители.
Теракт в турецком городе устроила гражданка Сирии Ахлам Альбашир, в ходе допроса она призналась в связях с РПК, сообщили правоохранители, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Milliyet.
Между тем новостные каналы Турции показали кадры задержания подозреваемой, проведен обыск помещения, где она находилась. На видео запечатлены пистолет и патроны.
Глава турецкого Минюста Бекир Боздаг заявил, что по делу о теракте задержаны 46 человек, передает ТАСС.
Напомним, во время теракта в Стамбуле жертвами стали шесть человек, более 80 ранены. Власти страны указали, что во взрыве подозревается женщина. Министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу указывал, что виновника теракта задержали.
Президент России Владимир Путин направлял президенту Турции Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом.
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Президент Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Тайипу Эрдогану в связи с трагедией в Стамбуле, где прогремел взрыв, унесший жизни, по последним данным, шести человек.
В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин просит Эрдогана передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.
Российский лидер выразил готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
Напомним, ранее сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.
Генконсульство заявило об отсутствии россиян среди пострадавших во взрыве в Стамбуле
По предварительным данным, россиян нет среди пострадавших при взрыве в Стамбуле, сообщило генконсульство России в Стамбуле.
В диппредставительстве также отметили, что усиление режима безопасности здания Генконсульства в Стамбуле после взрыва не производилось, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранены 53 человека.
Мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта.