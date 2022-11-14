Турция отвергла соболезнование посольства США в связи с терактом в Стамбуле

Глава МВД Сойлу: Турция отвергает соболезнование посольства США в связи с терактом в Стамбуле

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле в минувшее воскресенье.

По словам Сойлу, Турция получила послание, но не приняла и отвергла соболезнования посольства США, передает ТАСС. Он отметил, что при этом Турция не настроена враждебно против кого-то.

Ранее в понедельник Сойлу раскритиковал реакцию Соединенных Штатов на взрыв, прогремевший в центре Стамбула и унесший жизни, по предварительной информации, шести человек. Он считает, что необходимо оценить соболезнование, сделанное США, так, словно убийца был бы одним из первых, кто прибыл на место происшествия.

Напомним, жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что в теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. Вероятно, бомба находилась в сумке или пакете. Женщина сидела на скамейке 45 минут, а через некоторое время после того, как она встала, произошел взрыв. Сойлу сообщил, что сотрудники управления безопасности Стамбула задержали человека, который, предположительно, оставил бомбу, взорвавшуюся в центре города.