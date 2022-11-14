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Названы три категории воюющих на Украине иностранных наемников
MWM: На Украине воюют три категории иностранных наемников
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Американские СМИ рассказали о трех категориях наемников, которые воюют на Украине на стороне украинских националистов.
Первой категорией являются сотрудники армий и разведывательных служб других государств, которые оказывают серьезное влияние на ход боевых действий на Украине, пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).
По информации издания, эти люди получают зарплату от правительств западных стран, а на Украину они отправляются по приказу.
Ко второй группе MWM относит наемников из восточноевропейских стран, в особенности из Польши. Отмечается, что они принимают активное участие в боях и несут серьезные потери.
В третью категорию автор статьи включил наемников из западных государств. Утверждается, что они направляются на Украину по идеологическим причинам.
MWM пишет, что одним из наиболее известных иностранных подразделений, которые воюют на стороне ВСУ, является так называемый Грузинский легион, куда входят около тысячи военных. По данным издания, в его составе «примерно 50 британских военнослужащих и неизвестное количество представителей других западных стран». В статье говорится, что члены легиона «объявили войну против всех россиян», передает ОСН.
Ранее российский военнослужащий в Харьковской области рассказал о том, что польские женщины-наемники участвовали в украинском наступлении наряду с мужчинами.
Эксперт объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС
Политолог Корнилов спрогнозировал усиление атак ВСУ на Каховскую ГЭС
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Украинские военные будут наращивать силу обстрелов Каховской ГЭС и Северо-Крымского канала, что может привести к затоплению части территорий Херсонской области и нарушению подачи воды в Крым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в воскресенье ВСУ атаковали дамбу Каховской ГЭС.
«По поводу последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС специалисты высказывают множество мнений – от «ничего страшного» до «катастрофических последствий». Впрочем, ВСУ будут продолжать атаковать этот объект, что может привести к затоплению значительных территорий Херсонской области, а возможно, и к гибели мирного населения», – сказал политолог Владимир Корнилов.
По его словам, сами по себе удары по Каховской ГЭС не сильно отразятся на Северо-Крымском канале, но у ВСУ есть возможность наносить удары непосредственно по сооружениям, которые обеспечивают поставку воды по этому каналу, а тогда может быть нарушено снабжение водой российского полуострова.
«Я думаю, в ближайшее время они будут наращивать усилия в этом направлении. Тем более сейчас у них большие силы высвобождены после выхода на правый берег Днепра. Они это делали и ранее в меньших масштабах, а теперь могут на этом сосредоточиться», – заметил собеседник.
Также, отметил эксперт, украинские военные будут усиливать атаки на Каховский магистральный канал, что приведет в итоге к нарушению подачи воды на юг Херсонской области.
Ранее ВСУ с помощью реактивных снарядов HIMARS атаковали Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС, оба объекта получили серьезные повреждения. Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев отметил, что в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие объекты.
По его словам, степень разрушений на ГЭС грандиозна, но восстановить дамбу можно будет достаточно быстро, приблизительно за год. Вместе с тем, указал чиновник, постоянные ракетные обстрелы ГЭС вынуждают задуматься о ее консервации, сообщает РИА «Новости». При этом, как отметил глава администрации, что касается Северо-Крымского канала, то он построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым. Поэтому, подчеркнул он, угроза для функционирования канала на данный момент отсутствует.
Напомним, в середине октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара ВСУ по Каховской ГЭС, а 31 октября меры по эвакуации были распространены на ряд левобережных районов.
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Стало известно о повреждении одного из ключевых энергообъектов Украины
Компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении одного из ключевых энергообъектов страны
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На прошлой неделе один из ключевых объектов энергетики Украины был серьезно поврежден, сообщили в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго».
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Укрэнерго», говорится, что повреждение одного из ключевых объектов повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной.
Уточняется, что сложная ситуация в энергообеспечении отмечается в Киеве, Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях. В этих регионах применяются плановые и аварийные отключения.
Председатель правления компании Владимир Кудрицкий заявил, что Киевский и Харьковский энергоузлы – это большие регионы потребления электроэнергии, туда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Сеть в этих областях «понесла очень серьезные повреждения», сообщил он, добавив, что она постепенно восстанавливается силами «Укрэнерго» и других энергокомпаний.
Таким масштабным повреждениям, которые с 10 октября понесла украинская энергетика, не подвергалась ни одна энергосистема, подчеркнул Кудрицкий.
О веерных отключениях электроэнергии на Украине на прошлой неделе сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться на Кинбурнскую косу
В силовых структурах сообщили об уничтожении пытавшейся высадиться на Кинбурнскую косу украинской диверсионной группы
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Украинская диверсионная группа попыталась высадиться на Кинбурнскую косу, уничтожено до 20 военнослужащих Украины, сообщил представитель российских силовых структур.
Украинские военные 73-го морского центра специальных операций ВСУ пытались высадиться в районе села Покровское. В силовых структурах сообщили, что «подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств». Российская артиллерия подавила украинские «огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области», передает РИА «Новости».
Кроме того, представитель российских силовых структур сообщил, что в ноябре была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в тылу Вооруженных сил России в левобережной части Херсонской области – «занималась доразведкой местности, мест позиции дислокации вооруженных сил министерства обороны, а также объектов критической инфраструктуры», передает ТАСС.
Российские силы получили информацию, что украинские военные могут находиться в районе дельт рек Конки и Днепра. Доразведывательные полеты позволили установить конкретные координаты места их базирования, после чего был нанесен массированный артиллерийский удар. На месте поражения нашли базу украинских военных и фрагментарные останки человеческих тел.
Напомним, Кинбурнская коса под Очаковом дает возможность России наносить удары по Николаеву и объектам вокруг города. После отвода российских войск из Херсона полуостров остался единственным участком Николаевской области под российским контролем, это самая южная точка освобожденных территорий.
Генерал США спрогнозировал дату атаки ВСУ на Крым
Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес допустил наступление Украины на Крым зимой
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут подойти к Крыму зимой 2023 года, считает бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Генерал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) выразил мнение, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS могут быть размещены в Херсоне, откуда были переброшены российские войска, а значит, полуостров попадет в зону обстрелов. И именно это, по его мнению, «ослабит русскую армию», передает «Московский комсомолец».
На основании ведомых ему данных он сделал прогноз, что ВСУ в январе «войдут в Мариуполь и Мелитополь». А там, по словам Ходжеса, и до Крыма недалеко.
Отставной генерал давно комментирует украинским СМИ ход специальной военной операции. В сентябре он даже написал статью в The Daily Telegraph с прогнозами относительно исхода этого противостояния. При этом он признает, что у США не хватает некоторого вооружения для помощи Украине. И призвал Европу активнее искать замену американскому оружию.
Ранее американские СМИ предупредили, что возможное нападение на Крымский полуостров для киевских властей станет катастрофой, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств.
Шарий добился отмены выставки украинского нациста в университете Каталонии
Шарий добился отмены выставки украинского нациста из «Азова» в университете Каталонии
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Киевский политик и блогер Анатолий Шарий сообщил об отмене Каталонским политехническим университетом выставки украинского фотографа Дмитрия Козацкого, известного своими нацистскими акциями и службой в полку «Азов» с позывным «Орест».
В своем Telegram-канале Шарий обратил внимание университета на нацистские символы, которые сопровождают творчество «Ореста», и посетовал на то, что слишком поздно узнал о проведении выставки, которую мог бы попросту не допустить. В политехе Каталонии обратили внимание на слова Шария и прислали ответ, в котором говорится, что они просто не знали о нацистских наклонностях Козацкого, а выставку в библиотеке Феррате немедленно закроют.
«Спасибо, братья! Мы это сделали», – написал Шарий.
Ранее председатель ОНК Москвы Георгий Волков, выступая в Верховном суде России на заседании о признании «Азова» террористической организацией, заявил, что участники нацбатальона «Азов» практиковали людоедство, один из пленных сознался в этом.
В районе Запорожья уничтожены три американские гаубицы М777 ВСУ и 30 иностранных инструкторов
ВС России уничтожили три американские гаубицы М777 ВСУ и 30 иностранных наемников и инструкторов
Российские войска в районе Запорожья ликвидировали три американские гаубицы М777 и до 30 иностранных наемников и инструкторов, которые входили в состав артиллерийских расчетов, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наемников, входивших в состав артиллерийских расчетов.
Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах.
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В Минобороны добавили, что в районе населенного пункта Авдеевка ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а в районе населенного пункта Новотроицкое уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, перехвачены 13 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 10 реактивных снарядов HIMARS, а также три реактивных снаряда «Ольха».
В ведомстве уточнили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 176 вертолетов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
Минобороны объявило об освобождении Майорска в ДНР
ВС России освободили поселок Майорск на Донецком направлении
В результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск, сообщили в Минобороны России.
В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск.
Также отмечается, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Ранее Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС РФ в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.
Запад в ГА ООН захотел придать видимость легитимности краже российских активов
Полянский подчеркнул отсутствие у ГА ООН полномочий по взиманию «репараций» с России для Украины
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У ГА ООН нет полномочий для создания механизма по взиманию «репараций» с России для Украины, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя проект соответствующей западной резолюции.
Документ вынесут для обсуждения ГА ООН в понедельник. Как заявил Полянский в Telegram, у стран Запада «очередной желчный антироссийский приступ». Он пояснил, что проект резолюции ГА ООН предполагает «привлечение России к ответственности, включая репарации Украине».
Для этого Запад хочет создать «некий неподотчетный ГА механизм». По мнению Полянского, «правовая никчемность» проекта очевидна, ведь у ГА ООН «даже и близко нет таких полномочий».
Он также предложил странам Запада быть готовыми к тому, что и с них потребуют деньги за «столетия колониальной политики, рабства и грабежа».
В тексте проекта резолюции говорится, что ГА ООН «признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма по устранению ущерба, потерь или вреда, вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями» России, передает ТАСС.
Как отметил Полянский, Запад хочет через ГА ООН «придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить, а точнее попросту украсть, замороженные российские активы». Он указал, что «ворованные таким образом деньги» направят вооружение Украины или погашение ее долгов. Решение ГА ООН должно стать для этого шага «фиговым листком», заявил Полянский.
Напомним, по данным Минфина России, заблокировали примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал такой шаг воровством.
Кроме того, на Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов.
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Украина лишила аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи из Херсона
Журналисты CNN, SkyNews и ряда украинских СМИ лишились аккредитации после репортажей из Херсона
Власти Украины лишили аккредитации журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ за репортажи из Херсона, сообщает украинская пресса.
Аккредитации лишились не менее шести журналистов, в том числе сотрудники CNN и SkyNews, нескольких украинских телеканалов, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинские власти запрещают доступ журналистов в Херсон. Он объяснил такое решение необходимостью разминирования.
Салливан предложил Зеленскому подумать о «реалистичных» позициях на переговорах
Wall Street Journal: Салливан предложил Зеленскому подумать о «реалистичных» позициях на переговорах по Украине
Во время последней встречи помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать о «реалистичных» позициях на переговорах, сообщает газета Wall Street Journal.
Со ссылкой на дипломатов Wall Street Journal сообщает, что США предложили Украине показать открытость к идее переговоров.
Дипломаты отмечают, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях, в том числе пересмотреть цель по восстановлению контроля над Крымом, передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность рассмотреть предложение о переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым, если такое поступит. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что закончить конфликт на Украине можно мирными переговорами, но пока такая возможность отсутствует из-за позиции Киева.
Взрыв произошел на промышленном объекте в Харькове
Мэр Харькова Терехов сообщил о ракетном обстреле промышленного объекта
Индустриальный район Харькова подвергся ракетному обстрелу, произошел взрыв, сообщили мэр города Игорь Терехов и украинские СМИ.
Украинские СМИ сообщил, что в самом городе и его окрестностях слышны взрывы. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
«Предварительно – промышленный объект», – сообщил Терехов в Telegram.
Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрыве и воздушной тревоге в Запорожье. Позднее местные власти объяснили взрывы работой ПВО. Утверждалось, что информации о «прилетах» не поступало, передает РИА «Новости».
Напомним, в воскресенье сирены воздушной тревоги в третий раз за день прозвучали в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Израиль резко раскритиковал Киев за голосование в ООН
Посол Израиля Бродский заявил, что крайне разочарован голосованием Украины в ГА ООН
Поддержка Киевом резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда, крайне разочаровывает, заявил израильский посол на Украине Михаэль Бродский.
Бродский написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между Украиной и Израилем.
Речь идет о проекте резолюции «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», утвержденном Четвертым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН. Поддержали резолюцию 98 стран, против выступили 17, а еще 52 страны воздержались.
В начале ноября в Израиле обратили внимание на использование нацистской символики солдатами ВСУ.
Власти Киева посоветовали жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой
Депутат Киевского городского совета Витренко предложил жителям уехать на зиму из-за проблем с энергетикой
Жителям Киева лучше переехать на зиму из украинской столицы из-за проблем с энергетикой, заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в телемарафоне на телеканале «Киев».
Витренко отметил сложную ситуацию в Киеве, если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать для того, чтобы сохранить тот уровень комфорта, к которому привыкли граждане, передает РИА «Новости».
В понедельник в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что в столице Украины начались экстренные отключения электроэнергии.
Ранее первый замминистра украинского МВД Евгений Енин сообщил, что на автодорогах страны за сутки произошло более 600 ДТП, причиной этого является отключение светофоров.
Российские войска за сутки уничтожили более 240 украинских военных на трех направлениях
ВС РФ за сутки уничтожили более 240 украинских военных на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях
За последние сутки российские военные на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях ликвидировали более 240 украинских военных, только на Купянском направлении ВС РФ уничтожили около 110 военнослужащих Украины, сообщили в Минобороны России.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп, усиленных националистами, дважды безуспешно предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики, в результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции.
В Минобороны добавили, что в результате огневого поражения живой силы и военной техники ВСУ сорваны попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка ЛНР. Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей, указали там.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении активными действиями ВС РФ отражены две атаки ВСУ, силами до ротной тактической группы, в направлении населенного пункта Макеевка ЛНР. В ведомстве уточнили, что ударами артиллерии и авиации ВКС России противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны наших войск и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу, также в результате нанесения сосредоточенного огневого поражения пресечена атака подразделений ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР.
Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наемников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трех направлений. Сосредоточенным огнем российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны, потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщили в ведомстве.
Также на Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой народной республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян, уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа, говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате наступления российских военных на Донецком направлении полностью взят под контроль поселок Майорск.
National Interest сравнил запасы ядерного оружия России и США
National Interest заявил о превосходстве российских ядерных вооружений над запасами США и их союзников
Запас стратегического ядерного оружия США и их союзников уступает российскому вооружению, заявили аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль.
Оллереншоу и Спенсер-Черчилль, оценивая угрозу превращения украинского кризиса в ядерную войну России и НАТО, заявили, что потенциал сил НАТО «хуже, чем бесполезный». Кроме того, по их мнению, не в интересах стран Запада жертвовать собой ради Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.
Напомним, американское командование снимает с вооружения свой наиболее мощный термоядерный заряд B83-1, поскольку современная ПВО не позволит бомбардировщикам донести ее до цели. США собрались разместить в Европе более современную ядерную авиабомбу – B61.