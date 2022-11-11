Байден предположил вероятность урегулирования конфликта на Украине

Байден заявил, что не видит способов регулировать конфликт на Украине

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден перед поездкой в зарубежное турне отметил, что в данный момент не наблюдает шансов для мирного урегулирования конфликта на Украине без отвода российских войск на свою территорию.

По его словам, разногласия сторон не будут разрешены до тех пор, пока «Путин не уйдет из Украины», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в администрации США возникли противоречия по вопросу давления на Киев, чтобы подтолкнуть его к переговорам с Москвой.

Так, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли указывает на необходимость вступить в переговоры, в то время как советники американского президента Джо Байдена и он сам полагают, что пока о переговорах говорить рано.

Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа считают, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан убеждал президента Украины Владимира Зеленского создать иллюзию готовности к переговорам с Россией.