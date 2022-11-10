Военкоры рассказали, что думают о гибели Стремоусова

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10 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 04:58  |  vz.ru
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Россия предупредила мир о новой экономической опасности

Новый мировой кризис будет сильно отличаться от кризиса 2008-2009 годов Владимир Трефилов/РИА Новости
Пессимистичный сценарий, который предлагает мировую рецессию, стал в последнее время еще реальнее, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Хотя базовый сценарий прогноза регулятор по-прежнему считает наиболее вероятным. Что же стимулирует мир к новой катастрофе? И почему новый мировой кризис не будет похож ни на один предыдущий в 21-м веке? Подробности...
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Зачем США склоняют Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. Какую цель преследуют американцы? Подробности...
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В деле о теракте на Крымском мосту появился полковник МИ-6

В Госдуме решили проверить причастность британских спецслужб к теракту на Крымском мосту The Institute for Statecraft/YouTube
Депутат Госдумы Андрей Луговой направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Найджела Доннелли на причастность к подрыву Крымского моста. Луговой также напомнил о переписке Доннелли с другим британским офицером – Хью Уордом – «о планах по уничтожению моста». Чем еще известен Доннелли и какими могут быть результаты проверки со стороны прокуратуры?  Подробности...
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Как вскрывать украинских агентов в Крыму

Украинских диверсантов готовят в Польше и Греции Larissa Schwedes/Reuters
Появляется всё больше утечек о том, что Украина планирует перенесение боевых действий в Крым. Сделано это будет сначала с помощью так называемой партизанской террористической армии. Кто и как готовит эти диверсионные силы, где именно они будут располагаться в Крыму и с помощью каких методов их можно будет уничтожать? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Как установить пророссийскую власть в Молдавии

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Молдавии идут митинги протеста против прозападной власти. Однако они вряд ли приведут к ее замене на власть пророссийскую. Подробности...

Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нового итальянского премьера Мелони так долго называли «пост-фашисткой», ультраправой, подружкой Путина, Орбана и Берлускони, что сами себя загипнотизировали и полностью лишили способности мыслить здраво. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Путь к многополярному миру лежит через Индию

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Индийское начало разыграно нами успешно, и продолжение сулит хорошие перспективы. Это эффектная партия, так как в ней почти гарантирован выигрыш обоим партнерам. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Выборы в Конгресс: победили не те

Дефицит лекарств на Западе

Кому нужны переговоры с Украиной

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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Вы поддерживаете идею проведения переговоров с Украиной?
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    Главная тема


    По Херсону принято «непростое решение»

    ДТП под Херсоном


    Опубликованы фото и видео с места гибели Стремоусова

    потери в живой силе


    Суровикин: В октябре ВСУ потеряли более 12 тысяч военнослужащих

    неудачная пародия


    Суд решил выдворить из России блогера Некоглая

    Видео

    неоднозначный итог


    Результат выборов в США опять не совпал с прогнозом

    Пессимистичный сценарий


    Россия предупредила мир о новой экономической опасности

    «паники нет»


    «Ситуация в городе непростая»: Как Херсон переживает украинскую угрозу

    британские спецслужбы


    В деле о теракте на Крымском мосту появился полковник МИ-6

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    хорошие перспективы


    Андрей Полонский: Путь к многополярному миру лежит через Индию

    Больше не враг


    Игорь Мальцев: Антиевропейская Мелони оказалась проевропейской

    митинг против власти


    Геворг Мирзаян: Как установить пророссийскую власть в Молдавии

    на ваш взгляд


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    Военкоры рассказали, что думают о гибели Стремоусова

    Военкоры Харченко и Шилов не увидели на месте гибели Стремоусова признаков теракта

    10 ноября 2022, 03:31

    Текст: Антон Антонов

    Военкоры РИА «Новости» Александр Харченко и Сергей Шилов заявили, что гибель вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова – трагическая случайность, а не результат теракта или нападения.

    Военкоры в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» рассказали, что ехали по скоростной трассе Мелитополь – Херсон, когда увидели место аварии, кто попал в ДТП они не знали. Поскольку там уже были люди, которые работали на месте трагедии, военкоры не стали останавливаться. О гибели Стремоусова стало известно, когда военкоры находились уже в Херсоне.

    Харченко и Шилов остановились на месте аварии на обратном пути. Они рассказали, что под Херсоном нет связи и интернета, поэтому получать и передавать информацию сложно. С этим, возможно, связана отрывочность сообщений о гибели Стремоусова. Осмотрев место аварии и части автомобиля, военкоры не увидели признаков подрыва или нападения. «На военных дорогах бывают и ДТП, бывает и подбитая техника, – заявили они. – Это не теракт, а просто трагическая случайность».

    Напомним, заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом Мужества посмертно.


    Шойгу отдал приказ об отводе войск из Херсона за Днепр
    		    9 ноября 2022, 18:15
    Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские войска получили приказ к отводу за реку Днепр, соответствующее распоряжение отдал министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

    «Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу командующему Объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину.

     

    Город Херсон и прилегающие населенные пункты в текущих условиях не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Об этом в среду доложил Суровикин министру обороны, сообщает ТАСС.

    Суровикин заявил, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра. По его словам, инженерные подразделения каждый день восстанавливают переправы через Днепр и поддерживают их в работоспособном состоянии.

    Генерал пояснил, что район Херсона уже покинули более 115 тыс. жителей.

    Напомним, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых местные жители поддержали возвращение этих регионов в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и поручил опубликовать обновленную Конституцию с поправками о новых регионах.

    Министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина 8 октября командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции.

    После назначения Суровикин заявлял, что в ходе проведения СВО Россия будет действовать осознанно и своевременно, и не исключил принятия непростых решений.

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    Эксперт объяснил стратегическое значение обороны Снигиревки
    Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам стратегически важно сохранить контроль над Снигиревкой
    		    9 ноября 2022, 11:08
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    «Если противник установит контроль над населенным пунктом Снигиревка, он сможет двигаться к Бериславу, отодвинуть российские войска еще ближе к Херсону», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя боевую обстановку на Николаево-Криворожском направлении.

    «Очевидно, что ВС России стратегически важно сохранить контроль над городом Снигиревка, при том, что на Херсонском направлении важное значение имеет вся линия обороны, – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. – Установление противником контроля над Снигиревкой – это возможность, прорвав оборону, двигаться к Бериславу, отодвинуть наши войска еще ближе к Херсону, с направления от Дудчан и южнее Давыдова Брода».

    Районный центр Снигиревка, до освобождения Херсонщины относившийся к Николаевской области, а позже переданный в состав Херсонской области, находится к 63 км к северо-востоку от Николаева и примерно в 50 км по прямой от Херсона. Мэр города Юрий Барбашов сообщил в среду, что в городской черте Снигиревки произошло «очень плотное боестолкновение». «Жители видели на улицах технику в центре города», – приводит РИА «Новости» слова мэра. При этом связь с жителями, которые остались в городе, нерегулярная из-за перебоев работы мобильных операторов, признал Барбашов.

    Из района боевых действий приходят противоречивые и не всегда точные сведения, заметил Онуфриенко. «Первые сообщения, которые мы получали о ситуации в Снигиревке, не соответствуют действительности, там нет 201-го полка, который держит оборону. На самом деле в городе находится 205-я казачья бригада из Ставропольского края», – отметил собеседник.

    «Видео с разбитой колонной, якобы двигавшейся из Снигиревки на Херсон, которое публиковалось в интернете, не имеет никакого отношения к этому участку. Оно снято гораздо раньше и в другом районе», – добавил военный аналитик. Имеются в виду сообщения в блогах о некоей колонны из шести-семи машин, якобы принадлежавших ВС РФ (по другим сведениям, ВСУ), накрытой артиллерийским огнем.

    «К этому часу достоверно известно лишь то, что на этом направлении идут упорные бои. Есть также неподтвержденная информация, что противнику удалось выйти на окраины Снигиревки, к железнодорожным путям. Но поскольку сейчас пока нет связи, более подробной и достоверной информации не будет еще по крайней мере несколько часов», – заключил Онуфриенко.

    «Контакта с теми, кто находится сейчас в Снигиревке и участвует в боевых действиях, сейчас нет, но, насколько мне известно, там идут напряженные бои», – также отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

    «С украинской стороны на этот участок брошено большое количество техники и живой силы, – продолжает собеседница. – На самом деле линия фронта проходила очень близко, всего в нескольких километрах от Снигиревки. Жители города постоянно слышали выстрелы и подвергались регулярным обстрелам. Сейчас никого не удивляет что именно там ВСУ пошли в наступление, потому что Снигиревка фактически с двух сторон оказалась прижата к украинской линии фронта и является самой очевидной целью при наступлении на Херсон», – отмечает собеседница.

    «Вместе с тем стоит заметить, что расстояние от Снигиревки до Херсона по трассе более 50 километров, то есть это не ближайший пригород, а находится достаточно далеко. Будем надеяться, что все завершится благополучно, и российская армия сохранит контроль над городом», – полагает Шеслер.

    В понедельник в Херсоне завершилась добровольная эвакуация гражданского населения с правобережья Днепра. В среду на всей территории контролируемой ВСУ Николаевской области была объявлена воздушная тревога, сообщил глава украинской областной военной администрации Виталий Ким. 

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    Раскрыта личность отбрасывавшего гранаты с коптера ВСУ российского солдата
    Солдат, отбросивший от себя гранаты ВСУ, оказался из Ленинградской области
    		    9 ноября 2022, 13:32
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Российский солдат, прославившийся после появления в Сети видео того, как он голыми руками отбрасывает от себя гранаты, летящие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области.

    Эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» облетели весь мир, пишет Telegram-канал «Админка Ленобласти» – официальный канал правительства Ленинградской области.

    «Гордимся мужеством и реакцией земляка – пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады – большой воинской удачи», – говорится в сообщении.

    Кроме того, в среду в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьева появился репост информации из паблика «Сигнал», согласно которой съемка велась у села Малая Рогань весной этого года. В сообщении говорится, что в кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. – он выжил.

    Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.

    Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что подобные ситуации встречались и в практике подразделения «Альфа». По его словам, после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды – это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Таким образом, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды.

     

    Коментарии (19)
    ФСБ рассказала о самом высокопоставленном украинском разведчике, разоблаченном в России
    ФСБ: В России на 19,5 лет колонии осужден полковник ГУР минобороны Украины Штыбликов
    		    9 ноября 2022, 11:14
    Фото: ФСБ РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Полковник главного управления разведки минобороны Украины по фамилии Штыбликов осужден в России совокупно на 19,5 лет колонии, сообщили в ФСБ.

    «Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А.», – говорится в сообщении ФСБ.

    Уточняется, что он признан виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и шести месяцев лишения свободы и отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима по совокупности с назначенным ему в 2017 году Севастопольским городским судом наказания в виде пяти лет колонии строгого режима за подготовку серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота.

    О задержании и осуждении столь высокопоставленных украинских разведчиков, тем более нелегалов – высшей касты в разведке, ранее не сообщалось, отмечает РИА «Новости».

    В 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, Штыбликов по заданию украинской разведки остался на полуострове и получил российское гражданство. Отмечается, что, устроившись на гражданскую позицию в одну из воинских частей Черноморского флота, он передавал Киеву сведения о деятельности воинских частей в Крыму, что составляло гостайну.

    Подчеркивается, что шпионская деятельность офицера нелегальной разведки ГУР минобороны Украины была своевременно пресечена.

    Ранее ФСБ сообщила, что задержала в Херсонской области девятерых участников диверсионно-разведывательной группы СБУ, готовивших теракт в отношении высокопоставленных сотрудников администрации региона.

    Коментарии (39)
    Российские Су-25 уничтожили украинскую бронетехнику
    Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику вооруженных сил Украины
    		    9 ноября 2022, 07:40
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Минобороны России рассказало о боевой работе штурмовиков Су-25 ВКС России по уничтожению украинской бронетехники в зоне спецоперации на Украине.

    Ведомство в Telegram сообщило, что ВКС нанесли ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Российская авиация уничтожила замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику ВСУ.

    На прошлой неделе Минобороны также рассказало о боевой работе самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине.

    Коментарии (10)
    Суровикин назвал процент сбитых украинских ракет силами ПВО России

    9 ноября 2022, 18:59

    Текст: Елизавета Шишкова

    Войска Украины бьют по больницам, школам и мирным жителям Херсона, которые эвакуируются на другой берег Днепра, до 90% этих ракет сбиваются российскими средствами ПВО, доложил главе Минобороны Сергею Шойгу командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

    «Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи», – передает его слова ТАСС.

    Суровикин уточнил, почти 80–90% ракет сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны, однако часть из них попадает в цель.

    Ранее в среду Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам отойти за реку Днепр. Суровикин уточнил, что войска займут оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

    Коментарии (25)
    Суровикин: В октябре ВСУ потеряли более 12 тысяч военнослужащих
    		    9 ноября 2022, 18:12
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    В районе проведения спецоперации обстановка стабилизирована, сообщил командующий Объединенной группировкой генерал армии Сергей Суровикин.

    Группировка войск заняла господствующие высоты в глубине обороны в районе Времевского выступа, противник получает значительный ущерб, заявил Суровикин, передает ТАСС.

    Все попытки наступления ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях отбиты, добавил он.

    Генерал отметил, что ВС России развивают наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на Южнодонецком направлении завершается освобождение Павловки.

    В октябре ВСУ потеряли более 12 тыс. военнослужащих, также было уничтожено около 350 наемников. При этом они не оставляют попыток наступления, хотя и несут большие потери в живой силе и технике.

    Российские военные возобновили наступление, на Донецком направлении закончен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, указал генерал.

    Во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, где заслушал доклад Суровикина.

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    Беженец с Украины раскритиковал «медленно» обслуживших канадцев
    Украинский беженец разнес «медленное» обслуживание в канадском заведении

    9 ноября 2022, 09:45

    Текст: Александра Юдина

    Беженец с Украины пожаловался на «ужасно медленный» сервис в канадских заведениях.

    Молодой человек Семен приехал в Канаду шесть месяцев назад, и уже тогда опубликовал свою «первую жалобу». Парень возмутился, какой «ужасный» в Канаде сервис. При этом он подчеркнул, что озвучивает не только свои мысли, но и всех украинцев (его коллеги и некоторые из друзей), передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Narcity.

    Украинец добавил, что по сравнению с Украиной в таких местах, как кафе, продуктовые магазины, государственные учреждения (там, где приходится общаться с людьми, предоставляющими какие-либо услуги) «намного хуже». По словам Семена, однажды он заказал кофе, который «может занять 10 минут». Он заявил, что украинцы хотят пообщаться с менеджером, если это занимает «более трех секунд».

    Ранее сообщалось, что прибывшие в Болгарию беженцы с Украины возмутились условиями проживания в буферном центре в Елхово, они хотят переехать в дом отдыха.

    Тем временем британское правительство Риши Сунака пришло к выводу, что настало время рассмотреть возможность отказа от схемы размещения беженцев с Украины. 

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    Российские войска на четырех направлениях уничтожили более 350 украинских военных
    		    9 ноября 2022, 15:15
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Иванова

    На Купянском направлении российские войска уничтожили более 60 украинских военнослужащих, на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, в тыловом районе обороны уничтожено 110 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале ведомства, на Купянском направлении активными действиями российских войск, огнем артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

    На Краснолиманском направлении противник силами четырех мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наемниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населенных пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской народной республики. Огнем артиллерийских подразделений, тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам.

    «Нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка Луганской народной республики. Всего на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, один танк, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и три пикапа», – говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что на Южно-Донецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой народной республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля.

    «На Николаево-Криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области. После нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили», – сообщили в Минобороны.

    Кроме того, подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Всего на данном направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

    Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили за сутки на четырех направлениях более 400 украинских военных.

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    Посол объяснил желание США затянуть «войну с Россией до последнего украинца»
    Посол Антонов заявил о стремлении США «снять сливки» в процессе «войны с Россией до последнего украинца»
    		    9 ноября 2022, 06:58
    Фото: Pavel Bednyakov/Xinhua/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США готовы затянуть «войну с Россией до последнего украинца», потому что могут «снять сливки», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов выразил уверенность, что США не смогут «уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей». Он подчеркнул, что американская сторона «с маниакальным упорством» продолжает затягивать «войну на истощение», изматывая как россиян, так и украинцев с европейцами и даже рядовых американцев. «Как говорится, война с Россией «до последнего украинца», – приводит его слова РИА «Новости».

    Одной из причин таких действий США, по мнению посла, является экономическая заинтересованность Соединенных Штатов – они хотят «снять сливки», продавая военную продукцию и сжиженный природный газ. «Только бизнес, ничего личного», – сказал Антонов.

    Напомним, постпред России Василий Небензя указывал, что Украина стала площадкой для утилизации странами НАТО устаревшего вооружения. Кроме того, Украину используют в качестве полигона для испытания нового оружия. Также конфликт на Украине позволяет Западу рекламировать оружие, идущее на экспорт. 

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    Замкомандира подразделения «Айдара» признал вину в подрыве моста в ЛНР
    Замкомандира подразделения «Айдара» Мурыга признал вину в подрыве моста в ЛНР
    		    9 ноября 2022, 12:27
    Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Замкомандира подразделения украинского нацбата «Айдар» Денис Мурыга заявил о признании вины в ходе судебного заседания в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

    «Да, ваша честь», – сказал Мурыга в ответ на вопрос суда о признании вины в полном объеме, передает ТАСС.

    На допросе обвиняемый сообщил, что является выходцем города-курорта Алушты в Крыму, в 2015 году он стал членом «Айдара». Прошел обучение в лагере в селе Верхние Гаи Львовской области.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что Мурыга присоединился к нацбату, находясь в украинской столице. Он исповедовал праворадикальные взгляды, разделял идею украинского превосходства и русофобию.

    Его подозревают в подрыве моста в ЛНР, в результате чего погибли часовые республиканской народной милиции. Мурыга сообщил, что инцидент имел место в марте 2015 года. Приказ о диверсии отдал командир роты огневой поддержки Игорь Радченко.

    Напомним, Мурыга был попал под арест 19 мая. Также он включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

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    Воздушная тревога объявлена в Николаевской области Украины

    9 ноября 2022, 08:35

    Текст: Антон Никитин

    Воздушная тревога объявлена по всей территории Николаевской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

    «Воздушная тревога, вся область», – написал Ким в своем Telegram-канале. Эти данные также опубликованы на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Накануне воздушную тревогу объявили в пяти регионах Украины.

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    Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против насильственной национализации компании
    Китайские инвесторы «Мотор Сич»: Решительно выступаем против бесстыдного поведения Украины

    9 ноября 2022, 09:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Китайские инвесторы «Мотор Сич» выступили против насильственной национализации активов компании, говорится в заявлении представителя китайских инвесторов компании ПАО «Мотор Сич» Ван Цзина.

    «Мы решительно выступаем против бесстыдного поведения государства Украины, касающегося политизации нормального делового поведения, насильственной национализации компании ПАО «Мотор Сич» и необоснованного разграбления законных прав и интересов китайских инвесторов», – передает РИА «Новости» текст заявления, опубликованного в аккаунте компании Beijing Skyrizon, китайского инвестора «Мотор Сич», в соцсети WeChat.

    В заявлении указано также, что китайские инвесторы украинского предприятия «Мотор Сич» после национализации активов компании выступили против злоупотребления Киевом государственной властью и подмены концепции национальной безопасности.

    «Мы всегда решительно выступали против преступных действий государства Украины, касающихся злоупотребления государственной властью, подмены концепций национальной безопасности, смешения правды с ложью и подавления нормальной деловой деятельности предприятий», – говорится в заявлении.

    В документе указано также, что китайские инвесторы «Мотор Сич» никогда не откажутся от борьбы за защиту своих прав законным путем.

    «Мы будем продолжать поддерживать активную связь со всеми сторонами различными способами и мы никогда не откажемся от борьбы за защиту наших прав законным путем», – говорится в заявлении.

    В то же время, отмечается в документе, «мы будем использовать все законные методы, чтобы постоянно, решительно и безоговорочно защищать все наши законные права».

    В понедельник издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и миноритарных акционеров «Укрнафты» сообщило, что НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», ЧАО «АвтоКрАЗ», ПАО «Мотор Сич» и ЧАО «Запорожтрансформатор».

    Напомним, Beijing Skyrizon – китайский инвестор предприятия «Мотор Сич» – через Арбитражный суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов. В сентябре 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января на Украине ввели санкции против китайских инвесторов, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.

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    Поляки предложили наградить Зеленского «Оскаром» в категории «шут года»

    9 ноября 2022, 14:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский лидер Владимир Зеленский «заслужил» статуэтку «Оскара», которую ему передал американский актер Шон Пенн, поскольку хорошо отыгрывает данную ему роль, считают читатели польского портала Interia.

    «Полностью заслуженная награда! Зеленский идеально играет роль, данную ему глобалистами. Вообще неудивительно. Вишенкой на торте будет, если Зеленский за эту статуэтку поблагодарит Сатану», – пошутил пользователь сайта издания Interia под ником NS, передает РИА «Новости».

    Другой читатель предложил выдать Зеленскому награду в категории «лучший шут года». Еще один комментатор отметил, что украинский президент, играя свою лучшую роль, спонсирует смерти других людей.

    «Хороший актер, ничего не скажешь. США знают, каких марионеток лучше использовать в своих «сюжетах», – написал magmen.

    Между тем читатели британского Daily Mail отметили, что после вручения Зеленскому «Оскара» президента Украины невозможно воспринимать всерьез, передает «Царьград».

    «Зеленский? Что-то в его облике кажется не так. В одну минуту он смотрит на камеру, умоляя Запад о помощи, а в следующую позирует для фотосессии Vogue, или приглашает Бена Стиллера на чай, или вот это», – отметил читатель Aubrey Boyce.

    Пользователь с ником CC27692965 пошутил, что Зеленский, вероятно, находится в безопасном месте, поскольку принимает больше известных людей, чем английские короли.

    «У Зеленского скоро будет свой «Оскар» за лучшую комедию», – указал domination_32.

    Напомним, Пенн в ходе очередного визита на Украину встретился с Зеленским и передал ему статуэтку «Оскара».

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    Дезертир из «Азова» рассказал об использовании жилых домов для боев в Мариуполе
    		    9 ноября 2022, 08:27
    Фото: Oleksandr Ratushniak/AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Дезертировавший с поля боя боевик из полка «Азов» (организация, запрещенная в РФ) Иван Кузнецов подробно рассказал, как их подразделения занимали позиции в жилых домах.

    Кузнецов рассказал, что дислоцировались они на девятом этаже, позиция боевиков находилась на седьмом этаже, а люди были в подвале. После потеряли контроль над улицей и заняли дом чуть ниже по улице, сообщил он. Прошлись по этажам, проверили квартиры, рассказал Кузнецов в ходе следственного эксперимента.

    Кроме того, он показал еще несколько позиций, которые их подразделения занимали ранее. Все огневые точки были или на территории частных домов или в непосредственной близости к жилым домам, передает РИА «Новости».

    Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что следственным отделом МГБ региона возбуждено уголовное дело в отношении жителя Мариуполя Ивана Кузнецова, 2002 года рождения в соответствии с ч.2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Кузнецов был задержан августе 2022 года, с апреля 2020 он служил в «Азове» на должности старшего стрелка-наводчика, принимал активное участие в боевых действиях, совершил убийство военнослужащих ДНР и РФ.

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