Представитель администрации Запорожской области Рогов сообщил о критическом положении в инфраструктуре Энергодара

Энергодар и пригороды с субботы обесточены после обстрелов, в городе нет воды и связи, ремонт инфраструктуры намеренно не дают сделать украинские войска, продолжая наносить удары, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, в Энергодаре после субботних обстрелов отсутствуют вода, связь и электричество. Из-за отсутствия электричества в магазинах холодильники разморозились, а в больницах запустили дизели, передает РИА «Новости».

Рогов сообщил также, что обстрелу подверглась ТЭС города, расположенная рядом с АЭС.

Он добавил, что ВСУ разрушили открытое распределительное устройство, после чего была нарушена возможность передачи электричества в город. По словам Рогова, ремонтные бригады пытаются восстановить поврежденные объекты, но сразу же подвергаются обстрелам дронов и артиллерии.

Напомним, в субботу в Минобороны России сообщили, что представители киевского режима дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» ЗАЭС, несмотря на присутствие там специалистов МАГАТЭ.