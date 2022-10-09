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Рогов: Энергодар почти сутки остается без воды, света и связи
Представитель администрации Запорожской области Рогов сообщил о критическом положении в инфраструктуре Энергодара
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Энергодар и пригороды с субботы обесточены после обстрелов, в городе нет воды и связи, ремонт инфраструктуры намеренно не дают сделать украинские войска, продолжая наносить удары, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По словам Рогова, в Энергодаре после субботних обстрелов отсутствуют вода, связь и электричество. Из-за отсутствия электричества в магазинах холодильники разморозились, а в больницах запустили дизели, передает РИА «Новости».
Рогов сообщил также, что обстрелу подверглась ТЭС города, расположенная рядом с АЭС.
Он добавил, что ВСУ разрушили открытое распределительное устройство, после чего была нарушена возможность передачи электричества в город. По словам Рогова, ремонтные бригады пытаются восстановить поврежденные объекты, но сразу же подвергаются обстрелам дронов и артиллерии.
Напомним, в субботу в Минобороны России сообщили, что представители киевского режима дважды обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» ЗАЭС, несмотря на присутствие там специалистов МАГАТЭ.
Спутниковый интернет Маска Starlink перестал работать у ВСУ
ВСУ столкнулись со сбоями в работе системы Starlink после публикаций Маска
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Украинские военные столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink на линии фронта, которое ВСУ получает от американского предпринимателя Илона Маска.
Оборудование позволяет получать интернет из любой точки. По данным украинских чиновников, отключения могут привести к «катастрофическим» потерям связи, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Financial Times.
Отключение стало наблюдаться при попытках украинских военных прорвать линию фронта. Сбои фиксировали как в Херсонской и Запорожской областях, так и в районах Харькова, Донецка и Луганска.
«Сбои связи были широко распространены и вызвали панические звонки от военных на телефоны доверия», – приводит издание слова украинского чиновника.
Ранее Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, что вызвало недовольство среди киевских политиков.
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Командующим группировкой в зоне СВО назначен Сергей Суровикин
Шойгу назначил командующим группировкой в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин, передает РИА «Новости».
Сергей Суровикин командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации на Украине. Ранее он командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана.
Кроме того, он был назначен главкомом ВКС России в ноябре 2017 года. До этого, с октября 2013 года, командовал войсками Восточного военного округа (ВВО).
Генерал армии. 8 декабря ему присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем знамениты ставшие Героями на Украине российские генералы.
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ВСУ расстреляли 16 человек в Великой Александровке
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ 16 человек в Великой Александровке
Власти Херсонской области располагают информацией о расстреле 16 человек в поселке городского типа Великая Александровка, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, в Великой Александровке расстреляли 16 человек, передает РИА «Новости».
«Просто вывели нацисты, не разбираясь, мужчин и женщин, просто поставили к стене и расстреляли, как каратели», – добавил он.
По словам Стремоусова, люди видели это своими глазами.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.
Напомним, 30 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
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ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
Власти Херсонской области опровергли возможность ВСУ прорвать эшелонированную оборону
Украинские военные уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, ВСУ уперлись в эшелонированную оборону, ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет, передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник
Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о падении и взрыве беспилотника на аэродроме
В Калужской области упал беспилотный летательный аппарат, инцидент произошел на военном аэродроме Шайковка, заявил глава региона Владислав Шапша.
Губернатор пояснил, что на аэродроме произошел взрыв, причиной тому стало падение беспилотного летательного аппарата. Беспилотник, предположительно, прилетел со стороны границы, сообщил Шапша у себя во «ВКонтакте».
«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет», – заключил он.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств инцидента.
Напмним, в конце августа в Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота.
В Алтае по частичной мобилизации никого не призвали
Сенатор Полетаев: В Алтае по частичной мобилизации не призвали ни одного человека
Сенатор от Алтая Владимир Полетаев сообщил, что по частичной мобилизации в республике не призвали ни одного человека.
«Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко», – написал Полетаев в своем Telegram-канале. В числе прочего он отметил, что, по словам военкома, на сегодняшний день из республики в рамках частичной мобилизации не был призван ни один человек. «Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», – добавил он.
Полетаев сообщил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии для ответов по частичной мобилизации.
Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаила Максимова, информация соответствует действительности. В то же время он уточнил, что «информация о квоте для региона закрытая».
В пятницу сообщалось, что каждый четвертый регион объявил о выполнении плана мобилизации.
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Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ в Херсонской области, на Купянском и Краснолиманском направлениях
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Противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Благодаря действиям российских войск все атаки ВСУ были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В итоге отражения наступления уничтожены более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, а также пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, в том числе немецкая самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. Наступательные действия противника на данном направлении пресечены.
На Николаево-Криворожском направлении противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населенных пунктов Пятихатка, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области. Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции, отчитались в Минобороны.
«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ. Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.
В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники», – перечислили в Минобороны.
Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах. Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье», – сообщил Конашенков.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дзержинск ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мальцевка Харьковской области, Ивановка ДНР, Приютное, Энергодар Запорожской области. В Херсонской области сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенного пункта Новая Каховка и Антоновского моста.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Российские силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево в ДНР
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину на Артемовском направлении.
В Telegram-канале штаба сообщается, что на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.
Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах к югу от Артемовска (Бахмута). Город Артемовск является важным транспортным узлом.
Накануне стало известно, что в ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.
Так, на Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
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New York Times: За нападением на Крымский мост стоит Украина
Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины.
По данным The New York Times, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сообщения российской стороны о том, что за нападением стояла Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за правительственного запрета на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту, отметили в издании.
Ранее китайские эксперты в государственной газете Global Times сообщили, что взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры».
Россия отказалась обсуждать с Украиной итоги референдумов
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук отметил готовность Москвы к переговорам с Киевом, но не по вопросу референдумов
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Москва готова вести переговоры с Киевом, но не собирается обсуждать тему возвращения в состав России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что восемь лет Россия сама была посредником между Киевом и Донбассом в вопросе выполнения Минских соглашений, но теперь уже ясно, что Украина просто тянула время и готовилась решить конфликт силовым путем. Сейчас нет недостатка в странах, которые предлагают посредничество в переговорах России и Украины, передает ТАСС.
Полищук заявил, что страны, которые хотят стать посредниками, должны убедить Украину прекратить боевые действия, которые Киев начал в 2014 году. Россия готова вернуться к переговорам, но выбор жителей новых российских регионов не обсуждается – Киев должен принять их решение воссоединиться с Россией.
В МИД напомнили, что Киев уже выражал готовность согласиться на нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности, но по указке Запада прервал переговоры. Решение президента Украины Владимира Зеленского объявить невозможными переговоры с президентом России Владимиром Путиным лишено здравого смысла, заявил Полищук. По его словам, «чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причем не в пользу Киева».
Напомним, население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на референдумах проголосовало за возвращение их регионов в состав России. 5 октября глава российского государства Владимир Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России и назначил глав новых территорий.
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Власти Румынии призвали НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий
Министр обороны Румынии Дынку призвал НАТО и США к переговорам с Россией о потере Украиной территорий
Мир на Украине можно установить только переговорами с Россией о гарантиях безопасности для Киева, переговоры должны вести НАТО, США и другие страны, заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
Дынку считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не сможет, так как сейчас «политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность» за «потерю территорий», поскольку это стало бы чересчур серьезным политическим поражением, передает ТАСС со ссылкой на Prima TV.
Как заявил министр, у России есть средства для продолжения спецоперации на Украине. По его мнению, «идеально было бы прийти к переговорам», даже если конфликт останется замороженным. Он полагает, что такая ситуация была бы «все равно лучше, чем то, что происходит сейчас» – гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Кроме того, министр оценивает как очень низкую вероятность ядерной войны.
Напомним, как сообщают СМИ, Турция хочет созвать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг Украины. Предложение о переговорах уже направлено турецкой стороной Вашингтону. Утверждается, что влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции.
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Кадыров приветствовал назначение Суровикина командующим войсками в зоне СВО
Генерал армии Сергей Суровикин, которого назначили командующим группировкой российских сил в зоне специальной военной операции, исправит ситуацию в лучшую сторону, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров приветствовал назначение Суровикина. Он заявил, что рад такому решению. Глава Чечни считает, что теперь войска в надежных руках. «Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», – приводит слова Кадырова РИА «Новости».
Глава Чечни сообщил, что лично знает Суровикина, они знакомы около 15 лет. Кадыров считает, что новый командующим войсками в зоне СВО – опытный воин. По словам Кадырова, Суровикин – «волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство всегда стоят превыше всего».
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назначил Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции. Прежде Суровикин командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана, был главкомом ВКС и командовал войсками Восточного военного округа.
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Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных
Президент Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев
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Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.
Согласно новому закону, меняется порядок предоставления заемщикам льготного периода. Так, на период мобилизации заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств. Кроме того, заемщик может уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Такое же право будет предоставлено и членам семей мобилизованных граждан и контрактников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что предусмотрено прекращение обязательств по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Такие кредиты и займы будут списаны. Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено. Закон также предполагает информационный обмен между Минобороны, ФНС и ЦБ.
Согласно документу, заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенный еще на 30 дней. Этот льготный период может быть продлен в случае нахождения военнослужащего в больнице в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, которые были получены в ходе СВО.
Закон распространяется не только на военнослужащих Минобороны, но и на военнослужащих Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, Федеральной пограничной службы, других силовых ведомств, а также на добровольцев. Члены семьи военнослужащего, претендующие на получение каникул, должны будут представить в кредитную организацию документы. Кредиты списываются не только в случае гибели военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность I группы.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме того, Путин подписал закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.
Третьим новым законом стал регламент, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников. Так, период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.
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Пушилин заявил о присутствии НАТО на фронте
Врио главы ДНР Пушилин заявил о большом числе польских и британских наемников в рядах ВСУ
Много польских и британских наемников фиксируется на разных участках линии соприкосновения в Донецкой народной республике, заявил врио главы региона Денис Пушилин.
ВСУ сейчас не те, что были в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровеннее просматривается присутствие НАТО, не только в вооружении, боеприпасах, рассказал ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе поездки в Чечню.
Пушилин отметил, что сначала иностранные наемники были инструкторами, сейчас же становятся командирами смешанных подразделений. Очень много наемников польских, британских. «Уже они перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить», – заключил он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что наемники более чем из 30 стран находятся в подконтрольном Украине городе Запорожье.
Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на Луганском направлении до 70% сил со стороны Украины составляют европейские наемники, в том числе поляки, финны, французы, итальянцы, румыны.
В Петербурге и Нижнем Новгороде отменили новогодние мероприятия для поддержки мобилизованных
Власти двух городов решили отменить новогодние мероприятия и направить деньги на оснащение мобилизованных
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Традиционные общегородские новогодние и рождественские мероприятия в Петербурге отменят в этом году, но «елки» проведут, сообщает пресс-служба Смольного после совещания губернатора Александра Беглова.
Так, отменят концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда» и благотворительный прием в Таврическом дворце.
«Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», – передает Фонтанка со ссылкой на администрацию.
Позже стало известно, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отмене в городе новогодних салютов и гуляний, а сэкономленные средства пойдут в том числе на обеспечение льгот семьям мобилизованных.
Ранее сообщалось, что в Петербурге создана призывная комиссия по мобилизации, которую возглавляет губернатор Александр Беглов.
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