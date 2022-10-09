Депутат Толстой призвал разрушить на Украине мосты, электростанции и все дороги из Польши

Зампред Госдумы, депутат «Единой России» Петр Толстой заявил, что России придется вколотить Украину в XVIII век. Он добавил, что «потом, после победы, все восстановим».

Петр Толстой считает, что ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придется вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, все восстановим, написал Толстой в своем Telegram-канале.

Толстой признал, что ему жалко украинцев. Но, по его словам, надо понять: текущее состояние, когда идет операция и наши парни воюют, а где-то организовывают праздники и салюты, уже затянулось. Толстой призвал «собраться и начать» – и плевать на Запад, поскольку сейчас важнее мобилизация в сознании русского человека. «Только так Победа будет за нами!» – заверил Толстой.

Напомним, утром субботы на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в Крым. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Уже вечером субботы железнодорожное движение на Крымском мосту было восстановлено. Ремонтные работы идут круглосуточно в две смены.