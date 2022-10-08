Хуснуллин оценил ситуацию на Крымском мосту

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о скором восстановлении Крымского моста

Для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки окончания ремонта будут понятны в течение суток, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, будут найдены все вопросы и решения, чтобы максимально быстро восстановить полноценную работу Крымского моста. Уже восстановлено (автомобильное) сообщение, никаких рисков нет, передает РИА «Новости».

Хуснуллин заявил, что для восстановления поврежденного пролета Крымского моста уже заказан металл, подготовлены строители и проектировщики, сроки восстановления будут понятны в течение суток.

Также он отметил, что вопрос запуска поездов по Крымскому мосту решится в ближайшее время.

«Мы визуально осмотрели мост. Запущено движение автомобилей по одной полосе. Поставлена задача за ночь подготовить все, чтобы завтра в течение дня запустить движение уже по двум полосам», – отметил Хуснуллин.

Он также заявил, что будет увеличено количество проверяющих автомобили перед въездом на Крымский мост, чтобы пропускать по 100 машин за раз.

Ранее сообщалось, что в 17.10 отправились первые поезда из Симферополя и Севастополя в Москву, они проследуют по Крымскому мосту.

До этого движение по Крымскому мосту было открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего на Крымский полуостров. Два автомобильных пролета частично обрушились.