Калининград решил вместо покупки елки потратить деньги на мобилизованных

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7 октября, пятница  |  Последнее обновление — 23:56  |  vz.ru
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Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

Европейские страны начали ссориться из-за нехватки газа Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press
Польша обвиняет Германию в эгоизме за то, что та хочет помочь своей промышленности закупать газ в условиях крупнейшего со Второй мировой войны энергетического кризиса. Варшава, конечно, хотела бы, чтобы весь Евросоюз скинулся бы ей на дорогой газ. Однако недовольство поляков тоже можно понять. Германия сможет спасти свои заводы зимой только за счет отбора газа в соседних странах. Проблема ЕС в том, что каждый этой зимой будет сам за себя.  Подробности...
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Кто и как может улучшить снабжение армии

Общественники могут собрать средства на закупку армейских комплектов на сотни миллионов рублей Алексей Куденко/РИА Новости
Армейской службе тыла пригодятся современные методы логистики. Чтобы ускорить поставки оружия и амуниции на фронт, можно пригласить гражданских подрядчиков – например, команду специалистов из служб вроде Ozon и Wildberries. Такие идеи обсуждают военные аналитики. Поводом для дискуссии стал призыв депутатов Госдумы к Генпрокуратуре проверить готовность службы тыла после объявленной частичной мобилизации. Подробности...
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«Отношение российского президента к христианским ценностям нравится многим в США»

Пастор Реннер и его супруга живут в Москве с 2000 года из личного архива
«На высшем уровне в российском государстве к вопросам свободы вероисповедания, к вопросам защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей относятся очень внимательно», – сказал газете ВЗГЛЯД протестантский священник из США Рик Реннер, который недавно получил российское гражданство. Одной из причин своего решения пастор назвал царящую в американском обществе моральную деградацию. Подробности...
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Как будет замерзать Украина

Запорожская АЭС теперь находится на территории России – и это многое значит для энергоснабжения Украины пресс-служба Минобороны РФТАСС
«У нас не будет достаточного объема [электричества], чтобы отапливать наши дома, и это время приближается». Такими словами и Европу, и жителей Украины предупредил о наступлении зимнего апокалипсиса не кто иной, как украинский президент Владимир Зеленский. Куда исчезло украинское электричество и как украинцы готовятся пережить эту зиму? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Мир вполне созрел для борьбы с неоколониализмом

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Может ли неоколониальный порядок быть разрушен без коллапса всей глобальной системы? Полностью – нет, поскольку это потребовало бы потрясений новой мировой войны, в которой никто не заинтересован. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Решение ОПЕК+ о сокращении квот демонстрирует, как быстро незападный мир вновь обретает реальную независимость. А как больно эта независимость бьет по дряхлеющему Западу. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Мы – вместе. И у нас все получится!

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У нашего народа есть свой козырь в виде самого опытного в мире национального лидера Владимира Путина, под руководством которого он прошел за последние два десятилетия через такое количество кризисов и вызовов, что другим странам хватило бы на пару веков. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Юморист, который готов уничтожить мир

Что сулит России смена власти в США

От Ирана ждут удара по НАТО

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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
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Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
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На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
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    Польша начала борьбу против Германии за энергоресурсы

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    Калининград решил вместо покупки елки потратить деньги на мобилизованных

    7 октября 2022, 23:47

    Текст: Антон Антонов

    Вместо покупки праздничной новогодней елки и оформления площади почти на 56 млн рублей решено направить средства на помощь мобилизованным калининградцам, сообщила администрация Калининграда.

    Деньги направят на приобретение необходимых товаров. Отмечается, что с соответствующим предложением обращались и сами жители города, в том числе в соцсетях. Решение принято «в соответствии с появившимися правовыми основами», передает ТАСС.

    Напомним, похожие решения приняли власти Петербурга и Нижнего Новгорода. Однако в администрации президента подобные заявления сочли преждевременными, а Минобороны поблагодарило регионы, но заявило, что необходимости в подобных шагах нет.

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    ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
    Власти Херсонской области опровергли возможность ВСУ прорвать эшелонированную оборону
    		    7 октября 2022, 09:56
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Украинские военные уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

    По его словам, ВСУ уперлись в эшелонированную оборону, ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет, передает РИА «Новости».

    Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».

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    ВСУ расстреляли 16 человек в Великой Александровке
    Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ 16 человек в Великой Александровке

    7 октября 2022, 09:23

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Власти Херсонской области располагают информацией о расстреле 16 человек в поселке городского типа Великая Александровка, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

    По словам чиновника, в Великой Александровке расстреляли 16 человек, передает РИА «Новости».

    «Просто вывели нацисты, не разбираясь, мужчин и женщин, просто поставили к стене и расстреляли, как каратели», – добавил он.

    По словам Стремоусова, люди видели это своими глазами.

    Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.

    Напомним, 30 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.

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    Появилась съемка американских наемников под Запорожьем с камеры одного из погибших
    Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил об американских спецназовцах среди погибших под Запорожьем наемников
    		    7 октября 2022, 20:59
    Фото: t.me/NeoficialniyBeZsonoV
    Текст: Алексей Дегтярев

    Иностранные наемники на Запорожском направлении попытались произвести разведку боем, но понесли потери, в их числе оказались американские граждане, что подтверждают записи с камер одного из погибших, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

    В число иностранных боевиков, совершивших вылазку, вошли американские спецназовцы, они вели себя «самоуверенно» и решили провести разведку боем, но не учли, что в этой зоне присутствуют российские военные, сообщил Безсонов в своем Telegram-канале.

     

    Российские военные сохранили секретность в радиоэфире, чем ввели в заблуждение боевиков, после столкновения наемники понесли потери. Часть американцев сумела сбежать.

    «Представленные фото – скрины видео с камеры GoPro одного из погибших наемников, который в буквальном смысле потерял голову. Само видео, возможно, опубликую завтра», – заключил Безсонов.

    Ранее журналист Андрей Руденко сообщил, что на подконтрольной Украине территории подбили из противотанковой управляемой ракеты автобус с польскими наемниками, погибло более 20 боевиков.

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    Пушилин заявил о прибытии подкрепления на Краснолиманское направление
    Врио главы ДНР Пушилин сообщил о подкреплении и выразил надежду на начало освобождения территорий
    		    7 октября 2022, 11:33
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    На направление Красного Лимана прибывает подкрепление, с новыми резервами есть шансы начать освобождение территорий, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, ситуация на направлении Красного Лимана остается самой непростой на территории ДНР, линия обороны выстраивается в районе Кременной, а там линия фронта стабилизировалась, передает ТАСС.

    Подходят подкрепления, прибывает дополнительный боекомплект и есть все шансы с новыми резервами начать освобождать захваченные земли, заявил Пушилин.

    Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что более 200 тыс. человек прибыли в ВС России в рамках частичной мобилизации.

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    На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник
    Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о падении и взрыве беспилотника на аэродроме

    7 октября 2022, 14:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Калужской области упал беспилотный летательный аппарат, инцидент произошел на военном аэродроме Шайковка, заявил глава региона Владислав Шапша.

    Губернатор пояснил, что на аэродроме произошел взрыв, причиной тому стало падение беспилотного летательного аппарата. Беспилотник, предположительно, прилетел со стороны границы, сообщил Шапша у себя во «ВКонтакте».

    «Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет», – заключил он.

    Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств инцидента.

    Напмним, в конце августа в Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота. 

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    В Алтае по частичной мобилизации никого не призвали
    Сенатор Полетаев: В Алтае по частичной мобилизации не призвали ни одного человека

    7 октября 2022, 12:03

    Сенатор от Алтая Владимир Полетаев сообщил, что по частичной мобилизации в республике не призвали ни одного человека.

    «Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко», – написал Полетаев в своем Telegram-канале. В числе прочего он отметил, что, по словам военкома, на сегодняшний день из республики в рамках частичной мобилизации не был призван ни один человек. «Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», – добавил он.

    Полетаев сообщил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии для ответов по частичной мобилизации.

    Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаила Максимова, информация соответствует действительности. В то же время он уточнил, что «информация о квоте для региона закрытая».

    В пятницу сообщалось, что каждый четвертый регион объявил о выполнении плана мобилизации.

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    Антироссийскую резолюцию по Украине не поддержали девять стран ОАГ
    Резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ)

    7 октября 2022, 06:33

    Текст: Антон Никитин

    Резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ), включая Аргентину, Боливию, Бразилию, Мексику, Никарагуа.

    Как сообщается в блоге организации, к резолюции «О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине» присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай, передает РИА «Новости».

    Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.

    В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.

    30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

    Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. 

     

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    В новосибирском военном училище погиб мобилизованный
    В новосибирском военном командном училище обнаружили тело второго мобилизованного

    7 октября 2022, 10:55

    Текст: Александра Юдина

    Тело еще одного мобилизованного гражданина обнаружили на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

    По ее словам, обнаружен еще один погибший в НВВКУ. Компетентные органы начнут проверку. В данный момент местные СМИ заявляют, что мужчина погиб в результате насильственных действий, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации на полигоне в Новосибирской области начали интенсивную подготовку. 

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    Военный эксперт рассказал о создании эшелонированной обороны в новых регионах России
    Военный аналитик Онуфриенко указал на значимость эшелонированной обороны в новых регионах России
    		    7 октября 2022, 14:22
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    В Херсонской и Харьковской областях фронт стабилизировался после прибытия подкреплений. А возводимые сейчас эшелонированные линии обороны сокращают шансы противника на дальнейшее продвижение. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя обстановку на Херсонском направлении.

    «Сейчас в Херсонской области ситуация стабилизировалась. Это связано с подоспевшим подкреплением. При этом противник продолжает прощупывать нашу оборону по всей линии соприкосновения – и в районе Давыдова Брода, и в районе Сухого Ставка, и под Дудчанами», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Украинская сторона решила, что может прорываться на стыках наших подразделений вдоль линии боевого соприкосновения. Но они не учли, что сейчас там значительно больше российских военных. Так что предпосылки для продвижения противника по состоянию на утро пятницы не очень велики», – уверен собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на то, что ВСУ беспрерывно продолжают стягивать дополнительные силы и средства. «Нам пора бы уже прекратить «играть от обороны». Буквально на днях я встречался с председателем запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым. Он говорит, что на территории области ВСУ также пытаются прощупать оборону, чтобы потом предпринять попытку перейти к наступлению», – пояснил он.

    «Доходит до совершенно идиотских идей типа высадки десанта ВСУ через Днепр. Опять предпринимаются попытки десантироваться на Запорожскую АЭС. Аналогичная ситуация и в Харьковской области, откуда я недавно вернулся. Украина бьет куда угодно, не считаясь с потерями, лишь бы найти слабое место в нашей обороне», – продолжает военный аналитик.

    «Но мы наконец-то начали выстраивать эшелонированную оборону, которой ранее не было. Это было связано с тем, что мы привыкли наступать и совершенно не были готовы сделать шаг назад. Сейчас начинают возводиться укрепления в Херсонской и Харьковской областях. И это очень важно. Думаю, что через пару месяцев Россия сможет начать масштабное наступление», – заключил Онуфриенко.

    Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные уперлись в эшелонированную оборону. «Ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет», – передает его слова РИА «Новости».

    В свою очередь врио губернатора региона Владимир Сальдо сказал, что ВСУ в любом случае не смогут взять под контроль Херсон, «это 100%», заявил Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live». «И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», – подчеркнул глава региона.

    Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Тогда военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».

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    Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ в Херсонской области, на Купянском и Краснолиманском направлениях
    		    7 октября 2022, 14:56
    Фото: MOD Russia/Global Look Press

    Противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Благодаря действиям российских войск все атаки ВСУ были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В итоге отражения наступления уничтожены более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, а также пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, в том числе немецкая самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. Наступательные действия противника на данном направлении пресечены.

    На Николаево-Криворожском направлении противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населенных пунктов Пятихатка, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области. Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции, отчитались в Минобороны.

    «В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ. Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

    В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники», – перечислили в Минобороны.

    Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    «Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах. Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье», – сообщил Конашенков.

    Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дзержинск ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мальцевка Харьковской области, Ивановка ДНР, Приютное, Энергодар Запорожской области. В Херсонской области сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенного пункта Новая Каховка и Антоновского моста.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве. 

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    Спутниковый интернет Маска Starlink перестал работать у ВСУ
    ВСУ столкнулись со сбоями в работе системы Starlink после публикаций Маска
    		    7 октября 2022, 21:19
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Украинские военные столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink на линии фронта, которое ВСУ получает от американского предпринимателя Илона Маска.

    Оборудование позволяет получать интернет из любой точки. По данным украинских чиновников, отключения могут привести к «катастрофическим» потерям связи, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Financial Times.

    Отключение стало наблюдаться при попытках украинских военных прорвать линию фронта. Сбои фиксировали как в Херсонской и Запорожской областях, так и в районах Харькова, Донецка и Луганска.

    «Сбои связи были широко распространены и вызвали панические звонки от военных на телефоны доверия», – приводит издание слова украинского чиновника.

    Ранее Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, что вызвало недовольство среди киевских политиков. 

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    На Украине запретили российскую музыку
    На Украине опубликовали закон о запрете российской музыки на ТВ, радио и в такси
    		    7 октября 2022, 14:38
    Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Российская музыка и гастроли российских исполнителей запрещены на территории Украины с 7 октября, следует из текста закона, опубликованного в пятницу.

    Изменения внесены в документ о поддержке национального музыкального продукта и «ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», передает ТАСС.

    В запрете указан следующий перечень: телевидение, радио и общественные места, в том числе транспорт. Теперь запрещено воспроизводить или исполнять песни российских артистов, которые после 1991 года были гражданами России. В документе напомнили о признании Верховной радой России государством-агрессором. 

    Запрещено слушать песни на русском языке в общественном транспорте и такси.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России с уважением относятся к украинскому народу, языку, не позволяя себе то, что делает Киев в отношении русского языка. 

     

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    Российские силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево в ДНР
    		    7 октября 2022, 11:09
    Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину на Артемовском направлении.

    В Telegram-канале штаба сообщается, что на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.

    Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах к югу от Артемовска (Бахмута). Город Артемовск является важным транспортным узлом.

    Накануне стало известно, что в ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.

    Так, на Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.

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    В Польше предложили начать раздел замороженных активов России
    Польский премьер Моравецкий предложил разделить замороженные активы России между Украиной и ЕС
    		    7 октября 2022, 17:32
    Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
    Текст: Алексей Дегтярев

    Замороженные на Западе российские активы следует разделить между украинской стороной и Европейским союзом, такое предложение высказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.

    Моравецкий заявил, что в ЕС обсуждался вопрос о создании нового фонда, и у всех есть свое мнение по этому поводу, но одним из источников его наполнения могут послужить «замороженные активы российских олигархов», передает РИА «Новости».

    «Это активы, которые огромны, составляют около 350 млрд евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши. Это то, что также здесь предложили», – добавил политик.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как страны Запада пытаются распределить частную собственность российского бизнеса, находящуюся за рубежом. Глава российского Минфина Антон Силуанов отмечал, что Запад заблокировал около 300 млрд долларов золотовалютных резервов страны. 

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    В ДНР рассказали о продвижении российских войск на Артемовском направлении
    Донецкий депутат Бердичевский: Для освобождения ДНР необходимы дополнительные силы
    		    7 октября 2022, 15:02
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Наши военнослужащие начали активное продвижение в районе Артемовска. Уже есть небольшие успехи, но с прибытием подкрепления дело должно пойти быстрее. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.

    «Самые активные бои идут на Артемовском направлении, мы постепенно освобождаем населенные пункты близ города. Кроме того, наши уже зашли в сам Артемовск. В районе Горловки с переменным успехом идут артиллерийские дуэли», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    «Аналогичная ситуация складывается также возле Донецка и на Угледарском направлении. Там в последнее время идут в основном позиционные бои. Активного продвижения пока нет, поскольку у нас до сих пор есть проблемы с ротацией кадров, сил и средств не хватает, скажу вам честно», – отметил собеседник.

    «Мы очень надеемся на скорое прибытие подкреплений. Дело в том, что, несмотря на успехи с нашей стороны, все еще остается опасность прорывов противника. ВСУ активно продолжают стягивать силы по всем направлениям», – продолжает донецкий депутат.

    «Как только нам удается выбить почти полностью какую-либо бригаду, ее почти сразу же пополняют. Отмечается огромное число наемников в рядах противника. Надеемся, что как только придет подкрепление, наше продвижение будет более уверенным», – заключил Бердичевский.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на направление Красного Лимана прибывает подкрепление. По его словам, ситуация на направлении Красного Лимана остается самой непростой на территории ДНР, линия обороны выстраивается в районе Кременной, а там линия фронта стабилизировалась.

    Подходят подкрепления, прибывает дополнительный боекомплект и есть все шансы с новыми резервами начать освобождать захваченные земли, подчеркнул Пушилин.

    Кроме того, штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.

    Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах к югу от Артемовска (Бахмута). Город Артемовск является важным транспортным узлом. 

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