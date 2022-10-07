Депутат: Нобелевскую премию мира превратили в инструмент общественных манипуляций

Депутат Волоцков заявил об окончательной дискредитации Нобелевской премии мира

«Организация «Мемориал» неслучайно была сначала признана в нашей стране иноагентом, а затем и вовсе ликвидирована. Ведь ее деятельность была не конструктивной, а деструктивной, разрушительной, хотя это и противоречит статусу правозащитника», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Волоцков. Так он прокомментировал присуждение «Мемориалу» Нобелевской премии мира.

«Нобелевский комитет почтил премией мира российскую правозащитную организацию «Мемориал» (признан иноагентом), украинский Центр гражданских свобод и лично белорусского общественного деятеля Алеся Беляцкого. Решение кажется мне спорным, ведь ни один из лауреатов, мягко говоря, ничем не заслужил такой награды», – пояснил депутат Госдумы Алексей Волоцков.

«Можно сделать вывод о том, что премия мира окончательно дискредитировала себя. Теперь решения Нобелевского комитета продиктованы одними только политическими мотивами. Премию мира теперь выдают тем, на кого укажут западные кураторы Нобелевского комитета, а не тем, кто действительно заботится о мире», – считает депутат.

Москве не нужно обращать на такое решение никакого внимания, полагает собеседник. «Считайте, что премии мира больше нет, она канула в Лету. К тому же, тут заметны усилия западных кураторов превратить эту премию в инструмент общественных манипуляций на пространстве СНГ, поскольку в этот раз все награжденные находятся в трех славянских республиках: Россия, Украина и Белоруссия», – заметил Волоцков.

В пятницу Нобелевский комитет Шведской академии объявил, что лауреатами Премии мира за этот год стали глава незарегистрированного белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, украинская правозащитная организация Центр гражданских свобод и наконец бывшая российское правозащитное общество «Мемориал*». Хотя «Мемориал» был ранее признан иноагентом и затем ликвидирован в России, в сообщение Нобелевского комитета организация указана как действующая. «Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах», – сказано в мотивировке.

Ранее Генпрокуратура в своих требованиях в суд «Мемориала» указывала, что организация умышленно нарушила множество российских и международных законов, в том числе Конвенцию о правах человека и Конвенцию о правах ребенка, а ее ликвидация требуется «для защиты прав и свобод других людей, в том числе права граждан на доступ к достоверной информации».

Стоит отметить, что в этом году некоторые европейские политики лоббировали на Нобелолевскую премию мира кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского. В этой связи они даже просили Нобелевский комитет продлить сроки выдвижения кандидатов. Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с резкой критикой этого предложения.