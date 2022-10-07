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Путин указал на расширение экономического сотрудничества стран СНГ
Президент России Владимир Путин заявил о выросшем товарообороте России со странами СНГ
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Отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного партнерства, в прошлом году товарооборот вырос на 30%, до 96 млрд долларов, заявил российский президент Владимир Путин на неформальном саммите глав СНГ.
По словам Путина, экономическое сотрудничество между государствами последовательно расширяется. В прошлом году товарооборот России со странами СНГ вырос на 30%, до 96 млрд долларов, а в первом полугодии этого года вырос еще на 7%, передает РИА «Новости».
Путин поблагодарил лидеров СНГ за приезд в Петербург на саммит, указав на то, что Россию со странами СНГ связывают отношения подлинного стратегического партнерства, и с которыми выстраивается сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.
Президент подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в Северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.
Напомним, в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом начался неформальный саммит Содружества Независимых Государств.
Путин: Ситуация на новых территориях будет стабилизирована
Президент России Путин пообещал стабилизировать ситуацию на новых территориях России
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Россия исходит из того, что ситуация в Донбассе и на других освобожденных территориях будет стабилизирована, страна сможет спокойно их развивать, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Конечно, исходим из того, что ситуация будет стабилизирована, мы сможем спокойно развивать эти территории, помогая вам укреплять страну в целом. Вам и всем людям, которые там на этих территориях вместе с вами на протяжении долгих лет терпели лишения и в сердце стремились воссоединиться с Россией, огромное спасибо и низкий поклон», – сказал он, обращаясь к учителю из города Макеевки Донецкой народной республики Юлии Бахунской, приводит его слова ТАСС.
По словам Путина, «что касается защиты жителей Донбасса, да и других территорий, когда возникает угроза жизни. Мы много раз уже и по-разному говорили на этот счет: то, что сейчас возможно, это стало возможным, конечно, благодаря российской армии и тем нашим ребятам, которые свои жизни не жалеют для того, чтобы защитить вашу жизнь и ваших детей. Это чрезвычайно важная вещь».
Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
Президент США Байден допустил возможность встречи с Путиным на G20
Президент США Джо Байден не стал исключать встречи с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита G20 для обсуждения ситуации вокруг Украины.
«Посмотрим», – передает РИА «Новости» ответ Байдена на вопрос о возможной встрече президентов, который он дал пресс-службе Белого дома.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно поучаствует в саммите G20 в ноябре, но пояснил, что о своем личном участии на мероприятии он еще не определился.
Напомним, саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Владимира Путина на саммит G20.
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Лидеры стран мира поздравили Путина с юбилеем
Глава КНДР, президенты Никарагуа, Армении, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии поздравили Путина с 70-летием
Глава КНДР Ким Чен Ын, президент Никарагуа Даниэль Ортега, глава Армении Ваагн Хачатурян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Белоруссии Александр Лукашенко поздравили президента России Владимира Путина с 70-летием, пожелав ему многих сил и здоровья, отметив его роль в мировой политике.
Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его энергичную деятельность в строительстве сильной России. Лидер Северной Кореи также указал, что Путина уважают и поддерживают народ и широкие массы, приводит ТАСС сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын также отметил, что без лидерства и воли Путина невозможно было бы противостоять угрозам со стороны США и их вассальных сил.
Никарагуанские лидеры отметили, что юбилей Путина совпадает с праздником Богоматери – Девы Розарии, которая, по мнению лидеров Никарагуа, направляет дела и шаги президента России в сложные моменты, в которые живет человечество. Текст поздравления президента Никарагуа Даниэля Ортеги и его супруги, а также вице-президента Росарио Мурильо в четверг опубликовал телеканал Canal 4 Nicaragua.
Президент Армении Ваагн Хачатурян в пятницу также направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения и отметил его усилия по укреплению отношений между Ереваном и Москвой. Он также выразил надежду, что усилия российского лидера и в дальнейшем будут играть важную роль в обеспечении устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе, пожелав Путину крепкого здоровья, счастья и успехов.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Владимира Путина с 70-летием, отметив, что Душанбе дорожит достигнутым уровнем отношений с Москвой. Он также отметил решимость Путина в отстаивании интересов России и укреплении ее позиций на международной арене. Глава Таджикистана пожелал Путину крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых достижений во имя благополучия дружественной России, а ее народу – мира и устойчивого прогресса.
Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил президента России по телефону. Он отметил готовность сторон к выводу двусторонних отношений в духе вечного союзничества и стратегического партнерства на качественно новый уровень и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Также поздравил Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что дорожит доверительными отношениями с ним, а также выразил уверенность, что Минск и Москва достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень партнерства.
«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», – отметил Лукашенко, пожелав Путину отменного здоровья, созидательных свершений на благо российского государства и долгих лет жизни в окружении любящей семьи и надежных друзей.
7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свой день рождения президент будет работать в Санкт-Петербурге, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ. Также в этот день состоится несколько международных телефонных разговоров.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян, согласно которому уровень доверия Путину превысил 81%.
Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от мобилизации
Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва
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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в указ президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. №664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Отсрочка коснется студентов, которые обучаются в имеющих госаккредитацию вузах, колледжах, научных организациях, а также на площадках инновационных научно-технологических центров и в духовно-образовательных организациях. Речь идет о тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, а также аспирантов и ординаторов.
До этого власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
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Путин поручил передать Запорожскую АЭС в федеральную собственность
Президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором распорядился принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС (ЗАЭС).
«Правительству России обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», – говорится в приказе, опубликованном на портале правовой информации.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.
Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устроила работа миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС работали шесть специалистов МАГАТЭ в составе постоянной миссии, сейчас на станции остаются два наблюдателя.
Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы.
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Путин: Результаты референдумов на новых территориях порадовали и удивили
Президент Владимир Путин назвал не подлежащими никакому сомнению результаты референдумов на новых территориях
Итоги референдумов на новых территориях России абсолютно прозрачны и объективны, они не подлежат никакому сомнению, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
По словам президента России, результат (референдумов) более чем убедительный, он абсолютно прозрачный и не подлежащий никакому сомнению, передает ТАСС. «Это объективные данные настроения людей», – подчеркнул Путин.
Путин рассказал также, что результаты референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях его порадовали и удивили.
«Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают еще жить. И такой результат, уверяю вас, и я думаю, что в этом и наблюдатели убедились, не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил: будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», – отметил российский лидер.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
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Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России
Президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии четырех регионов в состав России
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Российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Отмечается, что интегрироваться новые регионы будут в рамках переходного периода, который продлится до 2026 года. До 2023 года в них можно будет расплачиваться гривнами, после чего денежной единицей на этих территориях станет только российский рубль. Вооруженные силы новых регионов (они есть в Донецкой и Луганской народных республиках) предполагается включить в состав российских, а противоречащие Конституции РФ законодательные нормы (в том числе о смертной казни) – не применять, передает ТАСС.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
Отсрочку от мобилизации предоставили студентам частных вузов, вечерникам и аспирантам
Президент России Путин подписал документ об отсрочке от мобилизации для вечерников и аспирантов
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Президент России Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, а также аспирантов и ординаторов.
«Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли», – сказал он на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», приводит его слова РИА «Новости».
Путин уточнил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Это право распространяется на студентов частных учебных заведений с госаккредитацией. В их числе — программы ординатуры и ассистентуры, а также стажировки.
Также отсрочку могут получить обучающиеся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях.
Ранее власти разъяснили порядок получения удостоверений об отсрочке от призыва.
Напомним, Минцифры России опубликовало список из 195 специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для специалистов IT и связи.
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Путин рассказал о восстановлении автопрома и металлургии
Президент России Путин рассказал о восстановлении автопрома и металлургии
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Автопром и металлургия в России восстанавливаются, в сельском хозяйстве хорошая динамика, прибавляет и строительный сектор, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, после четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года, постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении, такие как автопром и металлургия. Хорошую динамику показывает сельское хозяйство, здесь плюс 4,6% за январь-август, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в августе объем строительных работ вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По мнению Путина, опережающая динамика стройки должна подтянуть смежные отрасли.
Кроме того, президент обозначил слабое звено – потребительский спрос в России. Путин призвал уделить пристальное внимание этому вопросу.
Ранее зампред правительства России Денис Мантуров заявил, что автомобильные центры и дилерские центры обеспечиваются компонентами, для того чтобы обслуживать ранее приобретенную технику.
Сообщалось, что российское руководство планирует восстановить подотрасль электронного машиностроения.
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Путин объяснил необходимость внесения корректив в документы по частичной мобилизации
Президент России Владимир Путин рассказал, что МО вовремя не внесло изменения в правовую базу, необходимы коррективы
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Министерство обороны России не внесло вовремя в нормативно-правовую базу заявленную информацию о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию, поэтому сейчас приходится вносить коррективы, заявил президент России Владимир Путин.
«Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли, и поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Учитель из Донбасса: Самым интересным предметом дети считают русский язык
В Москве вручили премии учителям из Донбасса, Харьковской и Белгородской областей
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«Я представляю здесь город Первомайск, он находится на линии огня. И за моей спиной сегодня незримо стоят учителя, которые взяли в руки автоматы, которые защищают нашу Родину на передовой», – сказала учительница русского языка из ЛНР Татьяна Гридина, одна из педагогов, получивших в четверг премию ОНФ «Команда Путина». Церемонию награждения в Кремле провел народный артист России Дмитрий Харатьян.
«Наш долг – остаться на местах, и в этих тяжелых, порой невыносимых условиях сеять разумное, доброе, вечное», – заявила учитель русского языка и литературы Татьяна Гридина, которую цитирует пресс-служба ОНФ. «Самое трогательное, что именно русский язык дети признают самым интересным и познавательным», – добавила педагог.
В День учителя в Большом Кремлевском дворце учителям из ДНР, ЛНР, Харьковской и Белгородской области была вручена премия «Команда Путина», которая была учреждена по инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ). Серия вручений премии стартовала в Кремле и пройдет более чем в двадцати городах России. Награды удостоились учителя и руководители школ, которые вели занятия под обстрелами, спасали детей, восстанавливали пострадавшие здания, становились волонтерами, сообщили в Народном фронте.
«У нашего детского сада были пробиты стены. Танк стоял в ста метрах от детского сада, жители просили: не расстреливайте, там нет военных! Они расстреляли», – поделилась воспоминаниями о действиях военных Украины в Донбассе заведующая садиком из Миусинска (ЛНР) Светлана Нарольская. «Ко мне приехала заведующая хозяйством и сказала: Светлана Ивановна, наш детский сад разбит! И заплакала, – продолжает педагог. – Я говорю, не плачьте, девочки, мы его восстановим! И восстановили за четыре месяца, чтобы дети смогли участвовать в новогоднем утреннике».
«Считаю, что все, кто остался на своем рабочем месте в условиях постоянных прилетов, – это герои. Дети это ценят, родители это ценят», – подчеркнула Галина Губа, учитель математики школы №6 в прифронтовом городе Ясиноватая (ДНР). Учительница подчеркнула, что благодарна всем тем коллегам, кто своим примером показывает, что надо жить. «Нас принимают в «Команду Путина», но мы считаем, что это поддержка в нашем лице всего региона, – добавила Галина Губа. – Мы постараемся соответствовать этому высокому званию».
«Из школы, где я работаю, не уехал ни один учитель, потому что кто будет тогда учить наших детей?» – говорит Лариса Симакова, учительница русского языка из Стаханова, города на Луганщине, который неоднократно становился объектом обстрелов со стороны ВСУ, в том числе и в последние месяцы. «В наше здание этим летом прилетели снаряды, пострадало остекление, были большие разрушения», – заметила Симакова. Педагог организовала дистанционное обучение детей, и более того, подготовила учеников к республиканской олимпиаде по предмету.
«Я рад, что в наше сообщество ежегодно вливаются новые люди, а теперь – учителя с новых территорий», – прокомментировал газете ВЗГЛЯД учитель информатики в частной столичной школе «Ника», лауреат премии «Учитель года» Дмитрий Новиков.
Добавим, что помимо педагогов из Донбасса, недавно вошедшего в состав России, премию вручили и преподавателями из приграничных районов Белгородской области. Им из-за обстрелов с украинской стороны приходилось быть и спасателями, и волонтерами, отмечают в ОНФ. «Мы первыми встретили наших военных 24 февраля, мы, все жители, и ученики выражали им поддержку, оказывали посильную помощь, – сказала Ольга Самойлова, директор школы из приграничного села Журавлевка на Белгородчине. – Сейчас село эвакуировано, мы живем в гостинице Белгорода, но создаем условия, чтобы дети получили полноценное образование».
«Самая наша важная задача сейчас – поддерживать моральный дух детей. Ты смотришь им в глаза, говоришь, что все будет хорошо, и они тебе верят», – поддержала коллегу Лариса Симакова из Луганской республики.
Награждение премией ОНФ «Команда Путина» состоялось непосредственно перед прошедшим там же, в Кремле, праздничным концертом в честь Международного дня учителя. Во время концерта чествовали победителей всероссийского конкурса «Учитель года».
Ранее в тот же день с лауреатами и финалистами конкурса встретился Владимир Путин. В числе педагогов, участвовавших в разговоре с президентом, была учитель истории и обществознания из школы №83 Макеевки (ДНР) Юлия Бахмутская. «Мне, наверное, сегодня волнительнее всех присутствующих здесь коллег, – цитирует РИА Новости слова Бахмутской. – Я все эти годы жила и работала в родном городе, и мне очень трудно описать то состояние, в котором мы все жили до этого года. И я как историк с особой болью воспринимала то, что происходило с народом Донбасса, как к нам относилась украинская сторона. И я бы хотела сказать вам огромное спасибо... Только Россия все это время помогала нам и не побоялась заступиться, когда зашла речь об угрозах нашей жизни».
Зеленский распорядился не признавать вхождение новых регионов в состав России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании вхождения новых регионов в состав России
Президент Украины Владимир Зеленский издал документ о непризнании указов президента России Владимира Путина по Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
«Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Речь идет об указах от 17 марта 2014 года о признании Крыма суверенным независимым государством, от 21 февраля 2022 года о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, от 29 сентября – о признании самостоятельности Запорожской и Херсонской областей.
Также из документа следует, что не имеющим юридические последствия признаются «любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашения о воссоединении этих регионов с Россией.
Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных
Президент Владимир Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных, контрактников и добровольцев
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Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей.
Согласно новому закону, меняется порядок предоставления заемщикам льготного периода. Так, на период мобилизации заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств. Кроме того, заемщик может уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Такое же право будет предоставлено и членам семей мобилизованных граждан и контрактников. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что предусмотрено прекращение обязательств по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Такие кредиты и займы будут списаны. Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено. Закон также предполагает информационный обмен между Минобороны, ФНС и ЦБ.
Согласно документу, заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенный еще на 30 дней. Этот льготный период может быть продлен в случае нахождения военнослужащего в больнице в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, которые были получены в ходе СВО.
Закон распространяется не только на военнослужащих Минобороны, но и на военнослужащих Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, Федеральной пограничной службы, других силовых ведомств, а также на добровольцев. Члены семьи военнослужащего, претендующие на получение каникул, должны будут представить в кредитную организацию документы. Кредиты списываются не только в случае гибели военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность I группы.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме того, Путин подписал закон, который освобождает мобилизованных граждан и членов их семей от уплаты пеней за неполное или несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги.
Третьим новым законом стал регламент, гарантирующий трудовые права мобилизованных работников. Так, период приостановления действия трудового договора мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту, а также добровольцев предлагается засчитывать в их трудовой стаж. За мобилизованным работником сохраняется место работы и должность на период приостановления действия трудового договора.
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Песков опроверг сообщения о якобы запланированном выступлении Путина
Пресс-секретарь президента Песков опроверг сообщения о якобы планирующемся выступлении Путина
Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается выступать с обращением к нации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, это не так», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать публикации о том, что глава государства якобы намеревается сделать некое обращение к нации на тему «переформатирования» СВО, передает ТАСС.
В ответ на уточняющий вопрос, возможно ли такое выступление в среду, он добавил: «Нет, не будет, это фейки».
Путин заявил об уважительном отношении России к украинскому народу
Президент Путин заявил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, культуре и языку
Президент Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, языку, и никогда не допускала того, что позволяет себе Киев в отношении русского языка.
«Мы всегда, и несмотря на трагедию сегодняшних дней, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинскому языку, литературе и так далее. Мы никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка», – передает РИА «Новости» его слова.
Путин добавил, что Россия будет идти другим путем – уважать украинский язык.
Ранее Путин дал поручения заняться организацией отдыха детей из новых регионов России, где сохраняется опасная обстановка.