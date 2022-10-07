В ДНР рассказали о продвижении российских войск на Артемовском направлении

Донецкий депутат Бердичевский: Для освобождения ДНР необходимы дополнительные силы

Наши военнослужащие начали активное продвижение в районе Артемовска. Уже есть небольшие успехи, но с прибытием подкрепления дело должно пойти быстрее. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в республике.

«Самые активные бои идут на Артемовском направлении, мы постепенно освобождаем населенные пункты близ города. Кроме того, наши уже зашли в сам Артемовск. В районе Горловки с переменным успехом идут артиллеристские дуэли», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Аналогичная ситуация складывается также возле Донецка и на Угледарском направлении. Там в последнее время идут в основном позиционные бои. Активного продвижения пока нет, поскольку у нас до сих пор есть проблемы с ротацией кадров, сил и средств не хватает, скажу вам честно», – отметил собеседник.

«Мы очень надеемся на скорое прибытие подкреплений. Дело в том, что, несмотря на успехи с нашей стороны, все еще остается опасность прорывов противника. ВСУ активно продолжают стягивать силы по всем направлениям», – продолжает донецкий депутат.

«Как только нам удается выбить почти полностью какую-либо бригаду, ее почти сразу же пополняют. Отмечается огромное число наемников в рядах противника. Надеемся, что как только придет подкрепление, наше продвижение будет более уверенным», – заключил Бердичевский.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на направление Красного Лимана прибывает подкрепление. По его словам, ситуация на направлении Красного Лимана остается самой непростой на территории ДНР, линия обороны выстраивается в районе Кременной, а там линия фронта стабилизировалась.

Подходят подкрепления, прибывает дополнительный боекомплект и есть все шансы с новыми резервами начать освобождать захваченные земли, подчеркнул Пушилин.

Кроме того, штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.

Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах к югу от Артемовска (Бахмута). Город Артемовск является важным транспортным узлом.

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