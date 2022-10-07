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Российские силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево в ДНР
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Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину на Артемовском направлении.
В Telegram-канале штаба сообщается, что на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.
Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах к югу от Артемовска (Бахмута). Город Артемовск является важным транспортным узлом.
Накануне стало известно, что в ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.
Так, на Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
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Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях
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В ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Так, на Купянском направлении противник тремя батальонами тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое, все атаки были отбиты, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, пять танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.
В районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. В направлении Красного Лимана попыток атаки ВСУ не предпринимали.
На Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
«На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское. На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», – следует из сообщения ведомства.
Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.
Также уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожья.
Ранее сообщалось, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны.
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ВСУ уперлись в эшелонированную оборону в Херсонской области
Власти Херсонской области опровергли возможность ВСУ прорвать эшелонированную оборону
Украинские военные уперлись в Херсонской области в эшелонированную оборону, никаких прорывов нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, ВСУ уперлись в эшелонированную оборону, ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет, передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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ВСУ расстреляли 16 человек в Великой Александровке
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ 16 человек в Великой Александровке
Власти Херсонской области располагают информацией о расстреле 16 человек в поселке городского типа Великая Александровка, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, в Великой Александровке расстреляли 16 человек, передает РИА «Новости».
«Просто вывели нацисты, не разбираясь, мужчин и женщин, просто поставили к стене и расстреляли, как каратели», – добавил он.
По словам Стремоусова, люди видели это своими глазами.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.
Напомним, 30 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
Военкор показал использование легкой бронетехники силами ВСУ
Военкор Александр Коц показал использование легкой бронетехники силами ВСУ
Военкор Александр Коц показал использование легкой бронетехники силами ВСУ.
В своем Telegram-канале корреспондент сопроводил видеоряд подписью «Гоу! Гоу! Гоу! Интенсификейшн!», а также выразил надежду на то, что «лучшие умы Генштаба уже разрабатывают систему противодействия этой тактики и скоро внедрят в войска».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о плюсах легкой бронетехники: она скоростная и маневренная, быстрее танков преодолевает большие расстояния, помимо автоматических пушек и пулеметов может оснащаться противотанковыми и зенитными ракетами.
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Назван срок полной интеграции Донбасса, Херсона и Запорожья в Россию
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Интеграция Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в Россию закончится к 2026 году. Думские партии уже активно включились в возрождение полноценной жизни в четырех новых регионах РФ – от раздачи гумпомощи и поддержки социально незащищенных жителей до восстановления инфраструктуры. Конкретные примеры депутаты Госдумы и эксперты привели в ходе круглого стола, посвященного интеграции новых территорий.
«С вхождением в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население нашей страны увеличивается сразу на пять-шесть миллионов. Это без учета беженцев – когда они вернутся, то население воссоединившихся территорий дойдет до восьми-девяти миллионов», – отметил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На это политик указал в ходе прошедшего в четверг круглого стола «Политическая интеграция новых территорий», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ)
«Хочу отметить, что люди уже возвращаются на освобожденные территории, – рассказал Рогов. – Причем из самого города Запорожье, оккупированного украинскими войсками, люди не имеют возможности проехать 40 км на автобусе на освобожденную территорию. Поэтому они едут на автобусах в Турцию, оттуда летят в Россию, а из России приезжают в Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Они преодолевают пять тысяч километров, чтобы добраться домой». В то же время между вступившими в состав России территориями и другими регионами нашей страны снимаются последние барьеры. В частности, в среду стало известно о прекращении таможенного контроля между ДНР и Ростовской областью.
Начат процесс полной интеграции в Россию территории общей площадью 113 тысяч квадратных километров, причем большая часть этих земель – либо плодородные угодья, либо участки, пригодные для развертывания промышленных производств, отметил Рогов.
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян высказал предположение – интеграция будет завершена к 2026 году, к выборам в Госдуму нового созыва. «При этом уже в следующем году там пройдут выборы в муниципальные и другие органы власти», – напомнил политолог. При том, что на новых территориях начинает действовать федеральное законодательство России, республики Донбасса, области Приазовья и Причерноморья сохраняют свою специфику – в том числе региональный статус украинского языка, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Уже сейчас в Запорожской области дети в школах изучают украинский язык, подтвердил депутат Госдумы, представитель «Единой России» в Запорожской области Артем Бичаев.
«Политическая гармонизация является такой же неотъемлемой частью возвращения к мирной жизни регионов, как и восстановление инфраструктуры», – заметил модератор круглого стола, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты столицы Александр Асафов.
Большая Россия наращивает свою помощь – уже не только по линии гуманитарной помощи жителям Донбасса. Российское гражданское общество, общественники и политические партии помогают новым соотечественникам адаптироваться к российским реалиям. Об одном из таких проектов рассказал глава центрального исполкома партии «Новые люди» Олег Захаров. «Планируем запустить партийный проект «Я в деле» для обучения будущих предпринимателей. Мы соединяем образование и коммерческую сферу – обучаем практическим навыкам предпринимательской деятельности. Причем по итогам обучения участник программы сможет запустить бизнес-проект, под который будет выделяться финансирование», – рассказал Захаров.
«Также мы получаем от местных бизнесменов предложения, которые «упаковываем» в законопроекты и предложения для профильных ведомств, чтобы это можно было перевести в конкретику. У нас есть богатый опыт перевода запросов бизнеса на чиновников», – добавил представитель «Новых людей».
«Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) проведет в октябре в Луганске первый бизнес-форум, на котором будут присутствовать как местные предприниматели, так и бизнесмены из других регионов России, помогающие новым территориям. Об этом рассказал депутат от СРЗП Дмитрий Гусев. По его словам, справедливороссы создают программы помощи наименее социально защищенным жителям новых регионов.
«С прошлого года в ДНР работает «Центр справедливости», а в этом году такой же открылся и в Луганске, – напомнил депутат Гусев. – Здесь оказывают бесплатную юридическую помощь всем тем, кто находится сейчас в непростой ситуации. Кроме того, на базе «Центров справедливости» заработали гуманитарные акции. Люди могут не только прийти и оформить заявку на получение адресной помощи – центры сами занимаются доставкой продуктов и необходимых товаров, причем и на недавно освобожденные территории».
«Помимо этого, в ДНР и ЛНР у нас действуют три культурных проекта: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» Олега Нилова, проекты Дмитрия Кузнецова и Елены Драпеко. Помимо этого, совместно с Союзом талантов мы в ДНР и ЛНР проведем песенный и танцевальный конкурс «Таланты Донецка» и «Таланты Луганска», – сообщил парламентарий.
«Миссия нашей партии с самого начала вышла за пределы слова «гуманитарная». Это не только пакеты с едой, – в свою очередь рассказал депутат-единоросс Бичаев. – Уже в первые дни люди пошли к нам с самыми разными вопросами: как восстановить документы, помочь инвалиду, который живет в соседней квартире, получить единовременную выплату... То есть тысячи абсолютно разнонаправленных вопросов посыпались к нам. С коллегами из движения «Мы вместе с Россией» на базе всех центров мы, по сути, открыли приемную».
Сегодня партия приняла решение создать свои региональные отделения на всех четырех территориях, продолжил Бичаев. На должности секретарей региональных отделений по предложению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака назначены: врио главы ДНР Денис Пушилин, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко (Запорожское отделение) и замруководителя фракции ЕР в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич (Херсонское отделение).
«Я был во всех районах региона от малых населенных пунктов до крупных административных центров, общался со всеми социальными группами. Элементарно ходил по рынку и разговаривал с бабушками. И могу сказать: уровень заинтересованности людей в деятельности нашей партии в Запорожской области чрезвычайно высок», – признался депутат.
Большинство партий будет действовать в синергии – в сотрудничестве на новых территориях, а не идти параллельными путями, считает Кирьян. «В эту синергию пока не входит КПРФ, – считает политолог. – Но в целом большинство партий не только в четырех новых регионах, но и во всех субъектах Федерации, работают над насущными проблемами, не акцентируя внимание на партийном флаге».
При этом работа партий и депутатов в новых регионах далеко не всегда афишируется, отметил модератор встречи Александр Асафов. «Я слышал претензии, что политики туда ездят, чтобы сфотографироваться. Однако я насчитал 82 депутата Госдумы, которые не пиарятся, но при этом активно ездят и помогают людям на новых территориях. При этом, как мне потом сказали, их намного больше, просто не все хотят вообще, чтобы об их работе упоминали СМИ», – подчеркнул он.
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Пушилин заявил о присутствии НАТО на фронте
Врио главы ДНР Пушилин заявил о большом числе польских и британских наемников в рядах ВСУ
Много польских и британских наемников фиксируется на разных участках линии соприкосновения в Донецкой народной республике, заявил врио главы региона Денис Пушилин.
ВСУ сейчас не те, что были в 2014 году, сейчас мы сражаемся не только с вооруженными формированиями Украины, уже более откровеннее просматривается присутствие НАТО, не только в вооружении, боеприпасах, рассказал ТАСС врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе поездки в Чечню.
Пушилин отметил, что сначала иностранные наемники были инструкторами, сейчас же становятся командирами смешанных подразделений. Очень много наемников польских, британских. «Уже они перестают стесняться, все более откровенно показывают свое присутствие. А нам остается только победить», – заключил он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что наемники более чем из 30 стран находятся в подконтрольном Украине городе Запорожье.
Ранее полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на Луганском направлении до 70% сил со стороны Украины составляют европейские наемники, в том числе поляки, финны, французы, итальянцы, румыны.
Число жертв обстрела ВСУ автобуса в Херсонской области выросло до пяти человек
Число погибших при обстреле ВСУ гражданского автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти человек
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Число погибших в результате обстрела украинскими военными гражданского автобуса из американских РСЗО HIMARS в селе Дарьевка увеличилось до пяти, сообщили в Минздраве Херсонской области.
По информации в Telegram-канале ведомства, в результате обстрела, к несчастью, пятеро человек погибли, еще пятеро пострадали.
Уточняется, что бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Пациенты с осколочными ранениями были госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Пациенты находятся в средней степени тяжести. Бригады скорой помощи дежурят на месте происшествия.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал произошедшее терактом. Он предположил, что местные жители постоянно передают информацию и координаты: когда кто подъезжает. «Скорее всего, из села наводят», – заключил замглавы администрации.
В пятницу утром стало известно, что украинские военные обстреляли гражданский автобус в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты в 7.05 в районе Дарьевского моста (Энергодар).
Мобилизованные приступили к боевому слаживанию
Мобилизованные приступили к слаживанию в составе танковых частей рядом с районами выполнения боевых задач
Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию в составе танковых подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач, передает источник с места событий.
По словам источника, военнослужащие осваивают боевую технику и штатное вооружение, а также отрабатывают огневую подготовку с техникой в составе танковых подразделений с использованием БМП и систем противовоздушной обороны (ПВО).
«Никто неподготовленный отсюда не уезжает. Если экипаж не готов, он остается еще на неделю. Если надо, то еще задерживается», – рассказал корреспонденту РИА «Новости» российский офицер.
Со слов военнослужащих, никаких инцидентов не происходило.
«Коллектив отличный, да. Никаких проблем, инцидентов не было у нас. Все постепенно, то есть задают задачу - умело выполняем», – рассказал один из мобилизованных.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что более 200 тыс. человек прибыли в российские Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября.
Захарова сравнила подготовку Западом ВСУ с подготовкой боевиков для «майдана»
Официальный представитель МИД Захарова сравнила подготовку Западом ВСУ с подготовкой боевиков для «майдана»
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Подготовка украинских военных ведется теми же, кто несколько лет назад готовил боевиков для государственного переворота на «майдане», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Британцы, по словам Захаровой, подготовили несколько тысяч украинских военных, в подготовке также участвовали военные инструкторы из Канады, Польши, Новой Зеландии и других стран, передает RT.
«Ровно так они готовили боевиков, которые потом осуществили путем силовых акций антиконституционный переворот на «майдане», который начал вызревать в 2013 году и был совершен в 2014 году. Потом они выдавали подготовленных экстремистов... за гражданское общество», – заключила Захарова.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных. По его словам, 17 октября появится возможность формально запустить тренировочную миссию для ВСУ.
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Рогов: В городе Запорожье находятся наемники из 30 стран
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Весь международный олигархический интернационал воюет против нас
Наемники более чем из 30 стран находятся в городе Запорожье, который остается под контролем Украины, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Только в моем родном Запорожье сейчас представлены боевики из тридцати с лишним стран, то есть абсолютно весь международный олигархический интернационал воюет против нас», – передает ТАСС слова Рогова в ходе круглого стола «Политическая интеграция новых территорий».
Он добавил, что только поляков в Запорожской области насчитываются тысячи. При этом, подчеркнул Рогов, «видно по перехватам раций, радиопереговоров – все военные решения принимаются британцами».
Ранее Рогов сообщал, что концентрация украинских войск и бронетехники на линии фронта в Запорожской области большая – такого количества войск ранее не наблюдалось. По его словам, «здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В Германии призвали подумать о новом мире с учетом интересов России
Focus: Настало время думать об устройстве нового европейского мира с учетом интересов России
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Настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать интересы России, для Германии РФ является выгодным экономическим партнером и близким соседом, географию нельзя игнорировать, заявил немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online.
Как отмечается в публикации, опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждет капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков. Штейнгарт выразил уверенность, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы, передает РИА «Новости».
Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, а до тех пор холодная война еще не закончилась. Ранее Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. 30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии четырех регионов в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
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Украинские войска выпустили по Донецку ракету HARM
СЦКК: Украинские войска выпустили по Донецку американскую высокоскоростную ракету HARM
Украинские войска выпустили по Пролетарскому району Донецка американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету HARM, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщили в СЦКК, зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в 12.28 (совпадает с мск) по направлению – населенный пункт Комар – город Донецк (Пролетарский район) была выпущена ракета AGM-88 HARM, передает РИА «Новости».
Напомним, 24 сентября при обстреле Донецка американской ракетой AGM-88 HARM со стороны Украины пострадал гражданин России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Разрушенные ВСУ мосты у Лисичанска решили не восстанавливать из-за диверсантов
Помощник МВД ЛНР Киселев рассказал о противодиверсионных мероприятиях в Лисичанске
Разрушенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) мосты в районе города Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) решено пока не восстанавливать, чтобы избежать прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
По его словам, население Лисичанска опасается, что диверсионные группы проникнут и у них будет свободный, быстрый доступ к этим населенным пунктам. Именно поэтому, мосты, которые были взорваны непосредственно ВСУ при отходе из Лисичанска, на сегодняшний день еще не восстанавливали, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.
До этого представитель ЛНР Мирошник заявил о контроле союзными войсками всей территории республики.
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ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области из РСЗО HIMARS, есть жертвы
ВСУ обстреляли гражданский автобус в Херсонской области из РСЗО HIMARS, погибли четыре человека
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Украинские военные обстреляли гражданский автобус в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, по предварительным данным, четверо мирных жителей погибли и трое ранены, сообщил представитель экстренных служб региона.
По его информации, ВСУ выпустили четыре ракеты HIMARS в 7.05 в районе Дарьевского моста, Количество жертв предварительное, продолжаются работы по эвакуации, передает ТАСС.
В конце сентября украинские войска нанесли удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области.
Глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник заявил, что по предварительным данным, порядка 30 человек, в том числе дети, погибли при обстреле колонны с беженцами в Харьковской области со стороны украинских военных.
До этого в результате ракетного удара ВСУ ночью по центру Херсона погиб первый заместитель главы администрации Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.
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ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне
Антоновский мост под Херсоном в результате ракетного удара ВСУ серьезных повреждений не получил
Украинские войска нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, пострадавших нет, сообщил представитель экстренных служб.
По словам представителя экстренных служб, Аноновский мост через Днепр в Херсоне вновь был обстрелян ракетами украинскими боевиками, по предварительным данным, пострадавших нет, серьезных повреждений тоже, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны.
До этого во вторник ВСУ обстреляли Антоновский мост из HIMARS.