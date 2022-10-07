Пентагон отказался передавать Киеву средства для ударов по Крыму

WSJ: США пока не хотят давать ВСУ ракеты ATACMS для ударов по Крыму

США пока не планируют передавать ВСУ баллистические ракеты малой дальности ATACMS из-за разногласий относительно нанесения ударов по Крыму, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Конгрессе США.

Как сообщил неназванный конгрессмен в интервью The Wall Street Journal, разногласия с Украиной по поводу нанесения ударов по Крыму стали основной причиной отказа США поставлять Киеву данный вид вооружений, передает «Коммерсант».

Как пишет газета, ВСУ настаивают на поставках ATACMS для нейтрализации запуска беспилотников с террритории полуострова.

В США тем временем посоветовали Украине сосредоточить усилия на Херсонской и Харьковской областях, где ВСУ достигли некоторых успехов. Против предоставления ATACMS ВСУ выступила также администрация президента Байдена, которая опасается развития конфликта и использования Москвой ядерного оружия.

Ранее отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву ракет ATACMS, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что уже имеющиеся у Киева системы GMLRS на HIMARS «могут достичь большинства целей на поле боя», в том числе в Крыму, который, по мнению США, является украинской территорией.