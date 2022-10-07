В России ограничили скорость езды на электросамокатах

Власти утвердили изменения в ПДД, скорость езды на электросамокатах в России ограничена до 25 км/ч

Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, также они применяются к новым дорожным знакам и парковам, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

Согласно сообщению пресс-службы, теперь электросамокаты, гироскутеры электроскейтборды, сегвеи и подобные устройства получили особый статус – они будут называться средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно будет со скоростью не более 25 км/ч, передает ТАСС.

При этом масса электротранспорта, на котором прои этом разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Сообщается также, что движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. Речь идет о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры.

Ранее замначальника управления ГИБДД столичного главка МВД Евгений Логиновский заявил, что водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание правил дорожного движения в 2023 году, сейчас этот вопрос прорабатывается.