Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ

Профессор Петракис: ЕС не установит потолок цен на газ из-за разницы в уровне экономик стран

Предложения стран ЕС об ограничении цен на газ в итоге вряд ли будут реализованы, заявил профессор экономики Афинского университета Панайотис Петракис.

По его словам, установление потолка очень затруднительно, поскольку экономики европейских стран имеют разные возможности и, если угодно, крупные игроки преследуют разные интересы. Петракис отметил, что это все просто не укладывается в общую корзину, передает РИА «Новости». Евросоюз не действует как единое государство, с целью закупки какой-либо продукции. Даже в ситуации с крупными американским компаниями (Евросоюзу) очень сложно прийти к согласию, чтобы иметь возможность диктовать свои правила. По мнению профессора, к общему итогу не придут, и каждая страна по отдельности будет выстраивать свою политику.

«Это будет происходить, и это уже происходит», – сказал Петракис.

Ранее Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.