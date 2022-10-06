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Эксперт объяснил, почему ЕС не сможет договориться о потолке цен на газ
Профессор Петракис: ЕС не установит потолок цен на газ из-за разницы в уровне экономик стран
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Предложения стран ЕС об ограничении цен на газ в итоге вряд ли будут реализованы, заявил профессор экономики Афинского университета Панайотис Петракис.
По его словам, установление потолка очень затруднительно, поскольку экономики европейских стран имеют разные возможности и, если угодно, крупные игроки преследуют разные интересы. Петракис отметил, что это все просто не укладывается в общую корзину, передает РИА «Новости». Евросоюз не действует как единое государство, с целью закупки какой-либо продукции. Даже в ситуации с крупными американским компаниями (Евросоюзу) очень сложно прийти к согласию, чтобы иметь возможность диктовать свои правила. По мнению профессора, к общему итогу не придут, и каждая страна по отдельности будет выстраивать свою политику.
«Это будет происходить, и это уже происходит», – сказал Петракис.
Ранее Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.
Россия ввела санкции против оператора хранилища газа «Катарина» в Германии
Россия вводит специальные экономические меры против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Под санкции России попала проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» – совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG, передает ТАСС.
В мае под подобные санкции России попала 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них в том числе бывшие европейские дочки Газпрома, трейдеры, операторы подземных хранилищ газа (ПХГ), а также совместное предприятие Газпрома и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа», – EuRoPol Gaz.
Напомним, Россия потребовала арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
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Газпром допустил прекращение поставок газа Молдавии
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Газпром оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, сообщила российская компания.
Также компания оставляет за собой право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности АО «Молдовагаз», говорится в сообщении в Telegram-канале Газпрома.
Также сообщается, что дальнейшие просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий на поставки газа, будут оформляться только в виде дополнений к контракту.
Как также отметил Газпром, компания «Молдовагаз» на протяжении текущего года регулярно нарушала условия контракта в отношении срока оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к Газпрому за смягчением контрактных обязательств.
Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом.
До этого сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.
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Американский экономист обвинил США и Польшу в подрыве «Северных потоков»
Экономист Джеффри Сакс назвал США и Польшу причастными к диверсии на газопроводах Северный поток.
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Взрывы на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», вероятно, совершили США и Польша, чтобы добить европейскую экономику, сообщил агентству Bloomberg американский экономист Джеффри Сакс.
Сакс заявил, что Европа переживает очень резкий экономический спад, снижение уровня жизни усугубляется ростом цен, от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других.
«А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили «Северные потоки», – цитирует РИА «Новости» американского экономиста.
По его словам, есть сведения о том, что над районом ЧП кружили американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске. Сакс также напомнил, об угрозах США «так или иначе» покончить с «Северным потоком».
Экономист отметил, что подобные вещи нельзя говорить на Западе. При этом его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее, добавил он.
«Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», – резюмировал эксперт.
Ранее экс-сенатор США Ричард Блэк заявил, что обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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США отвергли обвинения в причастности к диверсии на «Северных потоках»
Заместитель помощника главы Пентагона Купер заявила о полной непричастности США к диверсии на «Северных потоках»
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США никоим образом не были причастны к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.
Купер сообщила, что не может предоставить какой-либо новой информации по аварии на газопроводах, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ
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Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (Botas) попросил российскую сторону отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года, сообщили источники.
Как указывает Bloomberg, зависимость Турции от иностранных энергоносителей негативно отразилась на валюте и бюджете страны – с начала года лира потеряла более 28% по отношению к доллару, среди развивающихся рынков худший показатель только у аргентинского песо. Дефицит торгового баланса страны в августе вырос более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем в 2021 году – до 11,2 млрд долларов.
Обращаясь к России, Турция рассчитывает смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители, но пока неясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению, передает РИА «Новости».
Как сообщило Bloomberg, ни Botas, ни Газпром не стали отвечать на запрос о комментарии, передает ТАСС.
Напомним, венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запасов газа в стране хватит на пять-шесть месяцев, и Будапешт готов в течение этого времени помогать Белграду с газом в благодарность за обеспечение газового транзита из России.
У оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщила сама компания. При этом утверждалось, что поставки по трубе не пострадают.
Bloomberg: Венгрия договорилась с Газпромом отсрочить платеж почти в 2 млрд евро
Правительство Венгрии договорилось с российской компанией «Газпром» об отсрочке платежа за поставки газа на сумму 1,9 млрд евро.
Предстоящей зимой Венгрия должна будет заплатить около 4 млрд евро за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа, сумма которого оценивается в 1,9 млрд евро, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, передает ТАСС.
В конце лета Будапешт подписал контракт с Газпромом на поставку дополнительно до 5,8 млн кубометров газа в сутки с 1 сентября. Позже портал Index.hu сообщил, что венгерская компания MVM заключила соглашение с Газпромом об отсрочке платежа за газ для оптимизации финансирования в зимний период.
Ранее венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи с резкими колебаниями цен, но сумма не была озвучена.
В Италии обвинили ЕС в ошибках по отношению к России
Для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России, заявил в колонке заместитель главного редактора Giornale Никола Порро.
По его словам, для Италии настал час расплаты, так как с такими заоблачными ценами рынок беспощаден: убивает тех, кто больше потребляет.
Он отметил, что энергокризис начался еще в октябре 2021 года и не был связан с событиями на Украине. Однако тогда Европа предпочитала не замечать проблем, передает РИА «Новости».
При этом даже после начала российской спецоперации Брюссель не предпринял адекватных действий, чтобы решить газовый вопрос, указал Порро.
По мнению журналиста, до настоящего времени Европа гналась за несбыточными мечтами. Она ничего не сделала, но, хуже всего, пообещала такие ограничения на цены, которые на самом деле не могла установить.
Он подчеркнул, что Брюссель уже никак не может повлиять на ситуацию из-за монопольного положения России на газовом рынке ЕС.
Журналист указал, что у Италии нет возможности заместить голубое топливо, ранее закупавшееся у Москвы, несмотря на заключенные контракты с другими поставщиками. Кроме того, из-за нехватки газа возникнут проблемы с электроэнергией, недостаток которой нельзя решить с помощью солнечных панелей.
Ранее во вторник Газпром не подтвердил поставки газа в Италию.
В российской компании сообщили, что поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.
Сейчас функционируют два канала поставок российского газа в ЕС – украинский транзит и «Турецкий поток». В совокупности через них европейские потребители получают 80–90 млн кубометров в сутки. В годовом выражении это примерно 32 млрд кубометров. Половина объема (16 млрд) идет в ЕС через вторую нитку «Турецкого потока» (первая нитка трубы снабжает исключительно Турцию), еще 16 млрд кубов – через Украину.
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Возобновлены поставки российского газа через Австрию в Италию
Газпром договорился о поставках российского газа через Австрию в Италию
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Газпрому и покупателям в Италии удалось найти решение по поставкам российского газа, его транспорт через Австрию возобновляется, сообщила компания.
В официальном Telegram-канале холдинга отмечается, что транспортировка российского газа через территорию Австрии возобновляется. Газпрому совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября.
При этом австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные заявки «Газпром экспорта», что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии.
В российской компании сообщили, что поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.
Сейчас функционируют два канала поставок российского газа в ЕС – украинский транзит и «Турецкий поток». В совокупности через них европейские потребители получают 80–90 млн кубометров в сутки. В годовом выражении это примерно 32 млрд кубометров. Половина объема (16 млрд) идет в ЕС через вторую нитку «Турецкого потока» (первая нитка трубы снабжает исключительно Турцию), еще 16 млрд кубов – через Украину.
Экс-сенатор США Блэк оценил мотивы ЦРУ для диверсии на «Северных потоках»
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Обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще, заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.
Блэк отметил, что как профессиональный судья оценивает преступления с точки зрения мотива и возможностей его совершить. По словам Блэка, стран, которые способны взорвать газопроводы на большой глубине океана, мало, передает РИА «Новости».
Так, Украина, как считает Блэк, вряд ли справилась бы с этим. Предположения, что Россия «сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам» он назвал глупыми и абсурдными, у Москвы нет мотивов для диверсии.
При этом США были обеспокоеены тем, что в связи с приближением зимы жители Европы начнут протестовать и, возможно, «свергать правительства, требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики и возобновления подачи тепла в их домах». Однако вряд ли какая-либо из стран НАТО могла провести диверсию без координации с США, сказал он.
«Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и госдепа США», – сказал он.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Венгрия согласилась делиться газом с Сербией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запасов газа в стране хватит на пять-шесть месяцев, и Будапешт готов в течение этого времени помогать Белграду с газом в благодарность за обеспечение газового транзита из России.
Как заявил Орбан на совместной пресс-конференции с лидерами Сербии и Австрии Александром Вучичем и Карлом Нехаммером по итогам трехстороннего саммита, посвященного проблемам нелегальной миграции, венгры благодарны сербам, поскольку через них в Венгрию проходит единственный на сегодняшний день маршрут поставок газа с востока. По его словам, наступило время, когда все заботятся только о себе, а сербы в этой ситуации не отключают венгерский объем газа, и он без потерь доходит до Венгрии.
«Мы это считаем очень серьезным дружеским жестом. У нас в Венгрии есть количество газа, достаточное для нормальной работы в течение пяти-шести месяцев. И могу спокойно сказать, что пока в Венгрии есть газ, он будет и в Сербии, каким-нибудь образом мы друг другу поможем, потому что не забудем, что в это трудное время газ шел из Сербии в Венгрию», – передает РИА «Новости» слова Орбана.
Он также подчеркнул, что все маршруты, по которым в Венгрию с восточного направления поступает энергия, «уже парализованы или будут парализованы», рассчитывать Будапешту приходится только на южное направление и газопровод «Турецкий поток».
Ранее Орбан заявил, что предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке счета за энергию в Москву оскорбительно, он призвал Брюссель не играть судьбами граждан, недовольных ценами.
Также он призвал Брюссель решить, как долго продолжатся антироссийские санкции, поскольку этого ждет вся Европа.
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Полиция Дании обнаружила неизвестные беспилотники у месторождений газа в Северном море
Неопознанные беспилотники замечены вблизи газовых месторождений в Северном море, сообщает агентство Ритсаус бюро со ссылкой на датскую полицию.
По сообщению агентства, на прошлой неделе «несанкционированные беспилотники» видели у месторождения Хальфдан Б, а теперь – у месторождения Руар. Полиция и Энергетическое агентство Дании не дают комментариев, передает ТАСС.
Энергетическая компания TotalEnergies эксплуатирует месторождение Руар, она также работает на Хальфдане Б.
Ранее в Норвегии писали о беспилотниках у газовых и нефтяных месторождений королевства в Северном море. Они были замечены через некоторое время после диверсии на «Северных потоках».
Как сообщил «Коммерсант», на встрече НАТО вечером в среду датские официальные лица заявили, что трубопроводы были повреждены в результате двух взрывов, каждый мощностью около 1100 фунтов (498 кг) в тротиловом эквиваленте
Напомним, в ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Директор СВР Сергей Нарышкин заявил о наличии данных о причастности Запада к взрывам на «Северных потоках».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
Молдавия назвала срок аудита по долгу Газпрому
Вице-премьер Молдавии Спыну обещал представить результаты аудита долга Газпрому в январе
Результаты аудита долга «Молдовагаза» перед Газпромом должны быть готовы к концу января, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну сказал, что представляет первое правительство Молдавии, которое решило заняться решением проблемы исторического долга. Он заверил, что процесс аудита идет, «компании выбраны, контракт подписан». По его словам, «Молдовагаз» передал первую информацию по долгу, ведется работа, результаты которой должны появиться к концу января. «И мы придем к соглашению об урегулировании исторического долга», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Спыну сообщил Газпрому, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит. Газпром заявил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября. Также компания оставляет за собой право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию задолженности. В «Молдовагазе» заявили, что приложат все усилия по выполнению контрактных обязательств перед Газпромом .
Глава ЕК заявила о снижении доли российского газа в импорте ЕС до 7,5%
Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о снижении доли российского газа в импорте ЕС до 7,5%
Доля российского газа в общем объеме европейского импорта снизилась до 7,5%, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента.
По ее словам, до начала спецоперации доля РФ составляла 41%, а сейчас этот показатель составляет 7,5%. При этом она выступила за совместные закупки газа странами Евросоюза в следующем сезоне для предотвращения роста цен из-за конкуренции и призвала найти коридор цен, который бы позволил избегать резких колебаний цен на рынке, передает Прайм.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что подконтрольное США Международное энергетическое агентство учит ЕС, что надо делать при обнулении поставок российского трубопроводного газа. Совет один и очень простой – снижать потребление. О том, какие катастрофические последствия за этим стоят для европейцев и их жизни не только этой зимой, а на годы вперед, МЭА молчит.
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NYT оценила возможное влияние диверсии на «Северных потоках» на санкции
Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» может снизить поддержку антироссийских санкций в Европе, заявила New York Times со ссылкой на мнение официальных лиц и аналитиков.
Издание пишет, что рост цен на энергоносители и санкции, которые многими воспринимаются как причина экономических проблем, ведут к росту протестных настроений в Европе, передает РИА «Новости».
Профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге Матиас Квент заявил, что в некоторых частях общества Германии уже сложилось мнение, что немцы жертвуют собственным благополучием ради боевых действий, «даже солидарность с украинскими беженцами выглядит менее твердой».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Газпром не подтвердил поставки газа в Италию во вторник
Газпром заявил Eni, что не может подтвердить поставки газа 4 октября в связи с невозможностью транзита через Австрию, сообщила итальянская энергетическая компания.
Reuters со ссылкой на Eni указывает, что это приведет к нулевым потокам. Из-за проблем с транзитом через Австрию 1 октября Eni сообщила об «обнулении» российских поставок, в понедельник ситуация не изменилась, передает ТАСС.
Природный газ из России транспортируется в Италию через Трансавстрийские газопроводы (TAG 1 и TAG 2). Протяженность параллельных трубопроводов составляет около 380 км.
В российской компании сообщили, что поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.
Сейчас функционируют два канала поставок российского газа в ЕС – украинский транзит и «Турецкий поток». В совокупности через них европейские потребители получают 80–90 млн кубометров в сутки. В годовом выражении это примерно 32 млрд кубометров. Половина объема (16 млрд) идет в ЕС через вторую нитку «Турецкого потока» (первая нитка трубы снабжает исключительно Турцию), еще 16 млрд кубов – через Украину.
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