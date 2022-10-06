В России за сутки выявили 23 тыс. новых случаев COVID-19

Более 23 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 108 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 2292 человека, на 7,6% меньше, чем накануне, передает РИА «Новости». Рост числа госпитализаций отмечен в 28 субъектах, снижение – в 49 регионах, ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.

Выздоровело за сутки 41 536 человек, или на 7,1% меньше в сравнении с 5 октября 2022 года. Выявлено 23 045 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 108 человек.

По сообщению штаба, за последние сутки в Москве выявлены 1962 случая COVID-19, скончались 26 человек.

Выявлено случаев за сутки – 1962, госпитализированы 180 человек, выздоровели 3367 человек, 26 человек умерло за сутки.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 207 418 случаев коронавируса, выздоровели 3 008 682 человека, умерли 46 190 человек.

Накануне в России за сутки госпитализировали 2,5 тыс. человек с коронавирусом.