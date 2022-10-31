В Москве рассказали о создаваемых инвесторами новых рабочих местах

Заммэра Москвы по экономической политике Ефимов рассказал о создаваемых инвесторами новых рабочих местах

Инвесторы получат земельные участки до 3 гектаров в столице без торгов после возведения на них четырех новых производств планируется организовать около 500 рабочих мест, заявил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новые предприятия общей площадью более 50 тыс. кв. метров займут четыре земельных участка. На них инвесторы возведут производства строительной, пищевой и химической отраслей, которые разместятся в разных районах столицы. В реализацию этих масштабных инвестиционных проектов планируется вложить более 3,2 млрд рублей. В результате в городе появится около 500 рабочих мест», – цитирует Ефимова РИА «Новости».

В районе Зюзино возведут строительный технопарк на 200 рабочих мест, в Молжаниновском районе появится завод по изготовлению деревянных изделий, там будет около 85 рабочих мест. В Ново-Переделкино создадут предприятие по выпуску инновационных продуктов питания, предприятие создаст 150 рабочих мест.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский указал, что производство косметических средств площадью 5,5 тыс. квадратных метров появится в районе Свиблово. Оно даст около 50 рабочих мест.

Овчинский пояснил, что решение о выдаче приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии столицы.

Производство на Балаклавском проспекте в Зюзино разместится на площади 24,7 тыс. кв. метров, под него выделено около 1 гектара.