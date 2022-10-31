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Стало известно о повышении платы для верифицированных страниц Twitter
Verge: Компания Twitter планирует повысить размер ежемесячной платы для верифицированных страниц
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Компания Twitter собирается повысить плату для владельцев верифицированных страниц в одноименной соцсети до 19,99 долларов в месяц, сообщили источники интернет-портала The Verge.
По сведениям интернет-издания, распоряжение нового владельца компании – предпринимателя Илона Маска – заключается в том, чтобы изменить опцию Twitter Blue стоимостью 4,99 долларов в месяц, которая открывает доступ к дополнительным функциям, на более дорогую подписку для верифицированных пользователей, передает ТАСС.
Источники, на которые ссылается портал, также отметили, что, в соответствии с текущим планом, у верифицированных пользователей будет 90 дней, чтобы оформить новую подписку, или они потеряют свой голубой значок. В воскресенье сотрудников Twitter, которые работают над проектом, проинформировали о том, что им необходимо ввести данную функцию до 7 ноября, в противном случае они будут уволены.
Ранее американский предприниматель Илон Маск после завершения сделки по приобретению социальной сети Twitter объявил о запуске полного пересмотра процедуры подтверждения подлинности учетной записи пользователей платформы.
Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре
Минобороны России показало видео уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Энергодаре.
Диверсанты пытались высадиться со стороны акватории Каховского водохранилища. Видео снято прибором ночного видения, на нем заснят момент, как плавсредство диверсантов движется по воде, затем его накрывают огнем. Видны множественные всплески от попадания в воду боеприпасов, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что за сутки Украина три раза обстреляла Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской АЭС, всего было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены.
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Эксперты объяснили значение успеха ВС России на Угледарском направлении
Военный блогер Татарский: Взятие Павловки и Угледара открывает ВС России дорогу на Курахово
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Вероятная зачистка Павловки и дальнейшее освобождение Угледара открывает российским военным дорогу на Курахово. Это ухудшит положение украинских войск в Марьинке, которые обстреливают Донецк, считают эксперты. Ранее в Минобороны сообщили о том, что российские военные подошли к окраинам Павловки в ДНР. В то же время появились сообщения, что Павловка «частично наша».
Военный блогер Владлен Татарский сообщил о том, что главным сдерживающим фактором для более стремительных действий российских штурмовых подразделений стала погода: «Идет дождь. Тем не менее нашим войскам удалось прорвать оборону противника и зайти в Павловку под Угледаром».
Он также отмечает, что освобождение Угледара открывает дорогу на Курахово. Тогда положение противника в Марьинке станет критическим, «и многострадальный Петровский район Донецка после восьми с лишним лет огневого прессинга наконец-то избавится от минометных обстрелов».
В свою очередь отраслевой телеграм-канал «Рыбарь» пишет: «Учитывая темпы продвижения российских бойцов, в ближайшее время завершится зачистка Павловки, а Угледар будет взят в полукольцо. Российские войска вернут позиции, утраченные летом». Если к украинским формированиям не перебросят подкрепления, совсем скоро российские войска выйдут к Водяному и шахте Южно-Украинская.
В таком случае ВСУ придется отходить и выстраивать оборону по рубежу Успенка – Константиновка вдоль реки Сухие Ялы. А это, в свою очередь, поставит под угрозу снабжение донецкой группировки противника по трассе Запорожье – Донецк.
Напомним, в Минобороны сообщили, что российские войска продвинулись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике.
Между тем командир батальона «Восток» Александр Ходаковский написал в Telegram, что «Павловка частично наша – бои продолжаются». Накануне он также напомнил, что «Павловка находилась под нашим контролем», но еще летом была утеряна. «Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара – если противник не решит отойти, выравнивая фронт, то сил и времени взятие Павловки может отнять немало», – предупредил Ходаковский.
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Сигнальщика ВМФ представили к госнаграде за обнаружение дрона в Севастополе
Сигнальщика ВМФ Жильцова, который первым заметил дрон в Севастополе, приставили к госнаграде
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Сигнальщик ВМФ, который первым заметил дрон во время теракта в акватории Севастополя, представлен к госнаграде, сообщили в Минобороны России.
«Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в темное время суток 29 октября с. г. первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что сигнальщик доложил вахтенному офицеру о дроне, что дало возможность «огнем из корабельного вооружения уничтожить беспилотный аппарат».
Там отметили, что матрос Артем Жильцов представлен командованием к государственной награде.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
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Лавров рассказал, что Россию тревожит в Польше
Лавров: Россию тревожит желание Польши стать «кандидатом» на размещение ядерных бомб США
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Россию беспокоит стремление Польши стать кандидатом на размещение ядерных бомб США, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» для Первого канала.
«Польша просится в «кандидаты» на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит», – передает его слова ТАСС.
Ранее бывший вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия. Позже эту информацию подтвердил представитель президента Польши Якуб Кумох.
В свою очередь глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что Польша по договоренности с Западом пытается «тихо аннексировать» западную часть Украины.
Между тем численность польской армии с начала года выросла на 16,5 тыс. человек, до 160 тыс. солдат и офицеров, и последовательно увеличивается, чтобы достигнуть 300 тыс. человек, заявил замминистра обороны страны, сенатор Войцех Скуркевич, отметив, что последняя цифра является перспективой 2035 года.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Польше самая большая армия в Европе.
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Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе
Минобороны России подняло обломки использованных для теракта у Севастополя дронов
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Минобороны России подняло обломки морских дронов, которые использовались для теракта против кораблей Черноморского флота в Севастополе, сообщили в Минобороны России.
«После отражения 29 октября с. г. террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность», – приводит сообщение РИА «Новости».
В ведомстве сообщили, что «специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах».
Также сообщается, что по результатам восстановления считанной из памяти навигационного приемника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одессы.
Отмечается, что в дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе.
Напомним, в Минобороны заявили, что Россия после теракта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов в Севастополе приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.
Утром в субботу корабли ЧФ отразили нападение беспилотных аппаратов воздушного и надводного типа в Севастопольской бухте. Украинские военные планировали уничтожить объекты ЧФ, атака продолжалась несколько часов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как удалось отразить атаку украинских беспилотников, и о том, что в это время над Черным морем летал американский беспилотник-разведчик Global Hawk.
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Власти России расширили список недружественных стран
Правительство России включило в перечень недружественных стран 11 Британских территорий
Правительство России дополнило перечень недружественных стран, в него включили 11 Британских заморских территорий, сообщила пресс-служба кабмина.
По сообщению пресс-службы, перечень пополнили 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции: Британская антарктическая территория, Бермуды, острова Кайман, Британская территория в Индийском океане, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Акротири и Декелия, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Кайкос и Теркс, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе кабмина сообщили, что правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами. Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
Очевидица назвала причины давки в Сеуле
Очевидица: Давка в Сеуле могла случиться из-за платного входа в бары
Давка на улицах в Сеуле, в которой погибли более 150 человек, произошла из-за того, что вход в бары был платный, рассказала жительница столицы Южной Кореи Камилла.
Девушка рассказала, что была в районе Итхэвон и должна была встретиться с друзьями, однако уже на выходе из метро поняла, что людей на станции непривычно много.
«Я просто осознаю, что все едут именно туда. Все поезда и вагоны забиты, эскалаторы забиты, ты просто идешь в этом потоке, и ни пути назад или куда-то еще у тебя нет», – передает ее слова РИА «Новости».
Камилла добавила, что «когда я приехала на Итхэвон, на станции был настоящий ад, все кишело людьми, однако наверху было в разы хуже».
Девушка считает, что давка была столь сильной, поскольку в тот вечер во многие бары был платный вход.
«Именно вчера вход в бары был платный, поэтому столько людей было именно на улице, не все заходили куда-то внутрь», – пояснила она.
Накануне в районе Итхэвон погибли более 150 человек, в том числе четыре россиянки.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи.
Минфин Германии предложил добывать газ запрещенным методом
Министр финансов ФРГ предложил добывать газ методом фрекинга
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал изучить вопрос добычи в Германии сланцевого газа ныне запрещенным методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга), об этом он заявил в опубликованном интервью в газетах редакционной группы «Функе».
«У нас в Германии можно добывать много газа без угрозы для питьевой воды», передает его слова ТАСС.
Министр заявил, что фрекинг можно использовать с соблюдением всех необходимых экологических предписаний. Линднер говорит, что было бы безответственно отказываться от такого метода из идеологических соображений.
Он пояснил, что добыча может осуществляться на нескольких месторождениях.
«Я уверен, что через несколько лет мы сможем покрывать сравнительно большие потребности из собственных источников. Это было бы полезно ввиду ситуации в мире», – сказал он.
В сентябре экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране будут добывать сланцевый газ с помощью фрекинга в тех районах, где это одобрит местное население.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.
Напомним, энергетический кризис заставил Европу надеяться на атомные электростанции и на совсем новые источники энергии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ЕС может спастись от грядущей энергетической катастрофы.
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Страны ЕС обеспокоились ростом экспорта молокоотсосов в соседние с Россией страны
Власти ЕС обеспокоены ростом экспорта стиральных машин, холодильников и молокоотсосов в соседние с Россией страны после введения антироссийских санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
Как сообщает Bloomberg резкий рост импорта техники наблюдается в Армении и Казахстане. Отмечается, что торговля евразийских стран друг с другом может помочь России компенсировать сокращение импорта из других государств из-за санкций, передает РИА «Новости».
Уточняется, что чиновников ЕС заботит вопрос о том, что по меньшей мере некоторые товары и их компоненты могут найти применение в военных целях. При этом уточняется, что бороться с торговлей бытовой техникой сложно, так как эти предметы зачастую не подвергают санкциям.
Ранее сообщалось, что шесть стран ЕС в июле расширили экспорт товаров в Россию в годовом выражении, а импорт российских товаров увеличили сразу 16 государств ЕС.
Берлускони предложил способ усадить Зеленского за стол переговоров
Экс-премьер Италии Берлускони предложил способ усадить Зеленского за стол переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Украине, считает лидер правящей партии «Вперед, Италия», бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони считает.
По его мнению, если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, то мирные переговоры стали бы возможны, сообщает РИА «Новости».
«Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров», – заявил Берлускони в интервью для новой книги итальянского журналиста Бруно Веспы.
Он также добавил, что в сложившейся ситуации Италия может быть только вместе «с Западом в защите прав такой свободной и демократической страны, как Украина». Он также высказался за то, чтобы более не обсуждать вопрос о российской принадлежности Крыма и о проведении нового референдума по Донбассу под контролем Запада.
При этом в середине октября Берлускони заявил, что именно официальный Киев несет ответственность за обострение ситуации в бывшей советской республике. «Дело было так: в 2014 году в Минске было подписано соглашение между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса о мире без нападений друг на друга. Украина через год выбрасывает этот договор к чертям и начинает наступление на границы двух республик», – добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Москвой переговоры.
Путин в свою очередь заявлял, что РФ всегда открыта к переговорам.
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Зеленского высмеяли за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
В Сети высмеяли президента Украины Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
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В Сети высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.
Как иронизирует Telegram-канал «Война с фейками», Зеленский продемонстрировал всем свое «величие», записав видео рядом со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.
В материале отмечается, что президент Украины каждый раз утверждает, что все ролики с его участием записывают вживую без использования графики или монтажа. Авторы публикации иронизируют, что в таком случае остается только поверить, что президент Украины за время проведения СВО значительно вырос, что позволило ему в ролике выглядеть больше беспилотника «Герань-2», длина которого составляет 350 см, а размах крыльев – 250 см.
В материале отмечается, что рост Зеленского равен 168-170 см, при этом даже такой массивный объект как БПЛА «Герань-2» кажется игрушечным на фоне президента Украины, который к тому же на видео стоит немного сзади сбитого беспилотника.
Авторы публикации с иронией предположили, что в секретных лабораториях США разрабатывали вовсе не биологическое оружие, а сыворотки роста, которые потом испытал на себе Зеленский. По другой версии, для съемок был использован макет БПЛА. К слову, подобные нестыковки можно найти во многих роликах президента Украины, отмечается в материале.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские войска разрушает «Герань».
СМИ: Италия поставила ВСУ современные САУ
La Repubblica: Италия передала Киеву «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L
Итальянское правительство в рамках пятого, последнего на сегодняшний день, пакета военной помощи Киеву передало «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L, сообщили местные СМИ.
Газета la Repubblica сообщила, что в предыдущие пакеты поддержки вошли шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, бронетранспортеры M113, две системы залпового огня MLRS, передает РИА «Новости». По сообщению газеты, гаубицы PZH будут направлены в район Бахмута.
По сообщению la Repubblica, последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил Украине более старые самоходные гаубицы M109L, которые засняли вдоль северных магистралей.
Ранее четыре источника Bloomberg указали, что помощь Украине из-за нехватки средств и проведения выборов в Италии оказалась вытеснена из списка приоритетных задач ее правительства. Поставки вооружений Киеву из Рима замедлились с июля.
Напомним, министр обороны республики Лоренцо Гуэрини, выступая на совместном заседании комиссий по обороне обеих палат национального парламента, заявил, что Украина получит от Италии установки по нейтрализации огневых точек.
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Дана оценка скорости ремонта Крымского моста
Глава Госсовета Крыма Константинов: К Новому году поврежденная часть моста будет работать
Работы по восстановлению автомобильной части Крымского моста ведутся с опережением графика, движение могут запустить к Новому году, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.
По словам Константинова, работы идут с опережением графика, поэтому возможно, что уже к Новому году поврежденная нитка начнет работать раньше запланированного, передает ТАСС.
Он добавил, что на объекте трудятся порядка 400 человек. По уцелевшей ветке в штатном режиме осуществляется проезд пассажирского транспорта.
Как ранее заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, 1218 тонн металлоконструкций в рекордные сроки изготовили и завезли для ремонта Крымского моста. На специальной площадке рабочие начали сборку новых пролетов.
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Минобороны: Российские военные подошли к окраинам Павловки в ДНР
Российские военные подошли к окраинам села Павловка в ДНР
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Армия России продвинулась в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
В ходе наступления на Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в ДНР, а также завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.
«Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой народной республики», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Также сообщается, что силами российских бойцов уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк.
Между тем командир батальона «Восток» Александр Ходаковский написал в Telegram, что «Павловка частично наша – бои продолжаются». Накануне он также сообщал, что «Павловка находилась под нашим контролем, но еще летом была в силу ряда ошибок утеряна. Само по себе это село площадью примерно в три раза больше Угледара – если противник не решит отойти, выравнивая фронт, то сил и времени взятие Павловки может отнять немало».
В Минобороны также сообщили, что российские войска отразили атаки противника на Николаево-Криворожском направлении, уничтожив более 180 украинских боевиков, и отбросили противника на исходные рубежи.
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Украинские беженцы пожаловались на прекращение выплат пособий в Грузии
Некоторые беженцы из Украины пожаловались, что мэрии Тбилиси и Батуми перестали им выплачивать пособия, передает портал «Грузия Online».
Украинцы пожаловались, что им перестали выплачивать пособие в размере 300 лари (примерно 108 долларов), которое они регулярно получали в течение нескольких месяцев, сообщает портал «Грузия Online».
В публикации отмечается, что беженцы, которые пожаловались на прекращение выплат, изначально жили и живут у родственников, либо просто в квартирах людей, согласившихся их приютить на время. При этом власти грузинской столицы, как и столицы Аджарии Батуми, платят пособие только тем беженцам с Украины, кто раньше бесплатно жил в гостиницах за счет городских бюджетов, сообщает «Коммерсант».
Авторы жалоб отмечают, что у них нет денег на лекарства, еду, а 300 лари были для них значительной суммой.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил власти Грузии в корысти из-за отказа поддержать санкции против России.