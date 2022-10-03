Хоккеиста Лукина приговорили к штрафу за попытку купить военный билет

Экономист Лизан назвал главные приобретения России на новых территориях

С присоединением ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Россия получает не только новых граждан, но и промышленные мощности, сообщил экономист Иван Лизан. При этом, отмечает эксперт, государству придется немало вложить в развитие территорий. Ранее Россия приняла в свой состав четыре новых региона.

«Главное приобретение – люди. В условиях санкций и обрушившейся торговли с ЕС особое значение приобретает не только поворот на Восток (на него уйдет доброе десятилетие), сколько емкость внутреннего рынка. Номинально на территориях проживают 6,15 млн новых граждан», – цитирует экономиста Ивана Лизана «Украина.ру».

«Так, большая часть населения проживает в ДНР – 2,23 млн человек (при общей довоенной численности в 4,1 млн человек). Далее следует ЛНР с 2,12 млн населения. Следом идет Херсонская область, где проживает 1 млн граждан. Замыкает список Запорожская область. За вычетом Запорожья и ряда райцентров с номинальным населением в 0,8 млн человек. Вместе с Запорожьем – 1,65 млн жителей», – подсчитал эксперт.

Как отмечает экономист, для России ценность граждан в сравнении с мигрантами заключается в том, что они не только проживают на этих территориях постоянно, но и зарабатывают, а также тратят деньги. «Чем больше емкость внутреннего рынка в миллионах граждан, тем больше продукции можно выпустить и тем ниже ее себестоимость. А это облегчает выход на внешние рынки и повышает конкурентоспособность товаров», – отмечает он.

Второе приобретение России – территории. «Площадь новых территорий – 108,8 тыс. кв. км. Для Украины это равносильно потере 20% объемов страны. Эти земли находятся в зоне с благоприятным для сельского хозяйства климатом, а площадь их пашни превышает 5,6 млн га, что сопоставимо с Северо-Кавказским федеральным округом», – объясняет Лизан.

320 тыс. га находятся под орошением, что гарантирует стабильно высокие урожаи, страхуя культуры от засухи, говорит эксперт. «Новые территории – это почти 10 млн тонн зерновых в год, 3,3 млн тонн подсолнечника, 1,9 млн тонн овощей, а также серьезная доля производства ягод и фруктов», – приводит примеры экономист.

«Россия получает земли с невероятным сельскохозяйственным потенциалом, однако с сильно деградировавшим животноводством и бикультурным (маслично-зерновым) характером растениеводства. При условии инвестиций в обновление парка сельхозтехники, строительство инфраструктуры и полноценного доступа к российскому рынку сельское хозяйство новых территорий внесет свой вклад как в обеспечение продовольственного суверенитета России, так и в экспортные поставки на рынки дружественных стран за счет морских портов», – пишет Лизан.

При этом, отмечает он, с промышленностью дела обстоят несколько сложнее. При рассмотрении промышленного потенциала есть смысл исходить из постоянных производственных мощностей и запасов полезных ископаемых, а не переменных процентных пунктов ВВП, говорит эксперт.

«Так за счет новых территорий мы получаем доступ к водным ресурсам для Крыма, 13,5 ГВт электроэнергетической мощности, включая 6 ГВт крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, единственный в России желатиновый завод, стекольный завод, а также Ясиноватский машиностроительный завод. Кроме того, у нас появляются химкомбинаты «Азот» и «Стирол», выпускающие аммиак, карбамид и аммиачную селитру, семь крупнейших металлургических и коксохимических предприятий в составе ЮГМК и подлежащий восстановлению Мариупольский метзавод им. Ильича, а также мощности по выпуску труб и стальных канатов», – перечисляет Лизан.

«В списке приобретений также Стахановский вагоностроительный завод, «Азовмаш» и кондитерские предприятия совокупной мощностью свыше 117 тыс. тонн продукции в год. Помимо этого, мы получаем возможность разработки подтвержденных залежей 10 млрд тонн угля, в том числе 6 млрд тонн коксующегося и свыше 1 млрд тонн антрацита, а также 1 млрд тонн запасов железных руд и Днепрорудненский железорудный комбинат», – продолжает экономист.

При этом доступ к Мариупольскому порту, подчеркивает эксперт, потенциально позволит нарастить поставки угля в страны Африки и Южной Азии. Однако стоит понимать не только получаемые активы, но и пассивы, говорит он. Речь идет о том, что потребует серьезных вложений со стороны России уже в ближайшее время.

«В августе Херсонская область получила 6 млрд рублей финансирования из федерального центра. И если эта цифра останется в том же диапазоне, то ее годовой бюджет будет сопоставим с бюджетом Рязанской области. Аналогичная история с Запорожской областью. Проще говоря, финансирование будет варьироваться в районе 111 млрд рублей в год», – подсчитал Лизан.

«Для сравнения: бюджет ДНР, по оценкам нового премьер-министра Виталия Хоценко, находится в коридоре 100-150 млрд рублей. Расходы бюджета ЛНР никто публично не оценивал, но можно предположить, что верхняя планка расходов находится у отметки в 100 млрд рублей из-за меньшей численности населения республики», – продолжил он.

По мере углубления интеграции, создания налоговой системы и перезапуска экономики размер дотаций должен серьезно снизиться, но до нуля он не упадет, пишет эксперт. «Следовательно, надо будет принимать федеральную целевую программу по восстановлению новых регионов. При расчетах имеет смысл отталкиваться от затрат на 1 млн жителей. Нам уже известно, что восстановление ЛНР и ДНР федеральным центром оценивается в 3,5 трлн рублей за два года», – говорит экономист.

Отдельно Лизан обращает внимание на Херсонскую и Запорожскую области. По его подсчетам, для первой потребуется порядка 51,9 млрд рублей расходов ФЦП, а для второй – 41,5 млрд рублей в текущих границах и 85,6 млрд рублей в год в случае полного освобождения территории области.

«Расходы большие, но Россия может себе их позволить, тем более что чистая прибыль Газпрома за первое полугодие текущего года составила 2,5 трлн рублей. Мало того, такие расходы станут хорошим стимулом для экономики», – заключил Лизан.

Напомним, в пятницу Владимир Путин принял участие в церемонии подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России. Он заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.

23–27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.

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