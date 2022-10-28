Эксперт рассказал о важности регуляторной среды для развития технологий

Эксперт рассказал о важности регуляторной среды в стране для развития технологий

Качество регуляторной среды в России препятствует развитию технологического и человеческого потенциала, заявил профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени Кутафина (МГЮА), ведущий научный сотрудник Центра технологий государственного управления ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ефремов.

Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index, GII), который публикуется Всемирной организацией интеллектуальной собственности, включает оценку деятельности в области инноваций 131 страны, основанную на более чем 80 показателях, рассказал Ефремов в беседе с РАПСИ.

Новый индекс 2022 года показывает некоторое улучшение качества российской регуляторной политики за последние годы: оценка регуляторной среды выросла до 91 балла (92 – в 2021 году, 95 – в 2020 году), качество регулирования – до 98 (100 – в 2021 году, 105 – в 2020 году), верховенство права – до 108 (109 – в 2021 году, 114 – в 2020 году), а в целом Россия занимает в нем 47-ое место.

Однако при этом сохраняется значительный разрыв с показателями «Человеческий капитал и исследования» (27) и «Развитие ИКТ» (34). То есть качество регуляторной среды и регулирования препятствует реализации и развитию достаточно мощного человеческого и технологического потенциала России.

Поэтому для обеспечения технологического суверенитета России сейчас очень важно создание максимально комфортной регуляторной среды. В этой связи необходимо продолжать то совершенствование правовой системы, которое связано с реализацией законодательства об обязательных требованиях, сокращением регуляторной нагрузки, обеспечением реализации принципа «Один за Один» при введении новых требований. Важен и системный подход к применению экспериментов, в том числе в рамках экспериментальных правовых режимов, обеспечению оценки их результативности и эффективности.

Правовое регулирование в сфере персональных данных активно развивается в последние годы, появляются новые требования к обработке общедоступных данных, трансграничной передаче персональных данных. Однако имеют место утечки достаточно больших объемов данных, что требует новых механизмов защиты прав граждан.

И здесь снова важна роль инструментов регуляторной политики, в том числе системной оценки регулирующего воздействия и реализации принципа «Один за Один» при введении новых требований. Потому что простое увеличение регуляторной нагрузки на операторов персональных данных ведет к формализации исполнения этих требований, либо к их неисполнению. Именно поэтому важно обеспечить баланс интересов операторов и граждан, что позволит сделать механизмы максимально эффективными.