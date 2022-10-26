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В ОНФ рассказали о проверке амуниции на пулестойкость перед отправкой в зону спецоперации
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«Проект помог собрать для участников спецоперации коллиматорные прицелы, бронежилеты, радиостанции, каски, разгрузочные жилеты, спальные мешки и другую амуницию», – рассказал газете ВЗГЛЯД представитель Общероссийского народного фронта Сергей Горбунов, подводя итоги пяти месяцев работы проекта «Всё для победы!»
«Мы надеемся, что надолго закрыли потребности многих участников спецоперации в коллиматорных прицелах, которые, к примеру, нужны для ведения городского ближнего боя или для охраны артиллерии, а также потребности в средствах защиты», – перечислил Сергей Горбунов, замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ). Напомним: проект «Всё для победы!» был создан в мае под эгидой ОНФ, его цель – собирать деньги и вещи для участников украинской спецоперации и жителей освобожденных территорий.
По мнению Горбунова, для проекта очень важна обратная связь от бойцов на передовой – о том, какое оборудование необходимо и какого качества. «Мы сами проверяем бронежилеты и каски на пулестойкость перед закупкой крупных партий. Несмотря на заявленные продавцом и производителем характеристики, бывают нюансы, которые выявляются только в процессе применения», – пояснил он.
В помощи фронту участвуют не только жители России, но и проживающие за рубежом русские, сказал замруководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. «Есть такие соотечественники, которые собирают необходимые вещи и оборудование у себя в странах, например, в Израиле или в Германии, и привозят в Россию», – сообщил он.
По словам телеведущей, куратора сбора для проекта Полины Цветковой, активисты доставляют необходимые вещи и для мирных жителей – скажем, для новорожденных в Донецкий перинатальный центр. «Эти коробки собираются вместе с мамами, которые прекрасно знают, что нужно для малышей. Но тут потребности трудно закрыть на большой срок, ведь дети рождаются постоянно, и это замечательно», – указала собеседница.
По словам Горбунова, в общем объеме гуманитарных грузов доля того, что привезли на новые российские территории активисты проекта, составила более 9%. Эта доставка происходила совместно с представителями МЧС и Всероссийского корпуса спасателей. «Мы помогаем полностью закрывать потребности в еде и воде мирных граждан на новых территориях», – указал он.
«Степень значимости работы Народного фронта нельзя оценить только в плане материально-технического оснащения. Очень важно чувство поддержки, братского плеча – того, что весь русский народ поддерживает и помогает. Огромная благодарность всем, кто принимает участие в проекте», – прокомментировал итоги работы проекта представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Стоит отметить, что за пять месяцев с момента запуска «Всё для победы!» силами россиян было собрано около трех миллиардов рублей в рамках более 900 тысяч переводов. Есть среди жертвователей и те, кто переводит средства на постоянной основе. «Например, бабушки, которые регулярно выделяют из пенсии по 300–500 рублей, спасибо огромное всем, кто помогает, это вклад в общую победу», – рассказал Горбунов. Он также отметил, что на сайте проекта у каждого региона появился свой QR-код, по которому можно перечислить средства в помощь мобилизованным землякам. На эти средства приобретаются квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, оптические прицелы, радиостанции, бронежилеты, каски, разгрузочные жилеты, спальные мешки, форма и снаряжение, предметы тактической медицины и многое другое.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены. «Действительно имели место проблемы с экипировкой, они в том числе имеют место отчасти до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты. Меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы», – цитирует ТАСС Пескова.
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Бойцы ВДВ уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Российские десантники разгромили колонну бронетехники ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ бойцами российских ВДВ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российские беспилотники обнаружили передвижение колонны бронетехники ВСУ, а артиллерия ВДВ из гаубиц Д-30 уничтожила порядка 10 танков и бронированных машин, а также до 50 человек живой силы противника. Оставшаяся техника поспешила покинуть поле боя.
Ранее Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ.
Военкоры показали, что происходит в херсонских магазинах
Военные корреспонденты рассказали о реальной ситуации с «пустыми полками» в херсонских магазинах.
Так, военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что новости про «пустые полки» не подтвердились, однако некоторые товары оказались в дефиците – мало молока, колбасных изделий.
Военный журналист Роман Сапоньков также заметил в своем Telegram-канале, что продукты есть, в том числе мясо и молочные продукты. При этом в магазинах нет крепкого алкоголя и вина, а также колбасных изделий.
«Я так понял, колбасы пропадают традиционно, еще по советской традиции. Перестал работать эквайринг, но он работал всего в одном магазине. Работают кафе и рестораны, причем за рубли», – поделился военкор.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.
ВКС России сбили украинский МиГ-29 над Калугой в Николаевской области
Оперативно-тактическая авиация ВКС под населенным пунктом Калуга в Николаевской области сбила МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников в районах пунктов Калиновка, Оборотновка, Владимировка Луганской народной республики (ЛНР), Александровка, Садок, Кучерское Криничанка, Херсонской области и Энергодар в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем HIMARS и «Смерч» в районах Клапая, Отрадокаменки, Веселого Херсонской области, Коломыйчиха ЛНР и три американские противорадиолокационные ракеты HARM под населенным пунктом Петровка ЛНР и Антоновка Херсонской области, отчитались в Минобороны.
ВСУ перегруппировались для атаки на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ концентрируются на Запорожском направлении для атаки Васильевки и Пологов
На Запорожском направлении идет перегруппировка большого количества украинских соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Васильевке находится КПП между Россией и Украиной.
По словам Рогова, в настоящий момент идут артиллерийские дуэли, ВСУ перебрасывают значительные силы в районы Гуляйполя и Орехова с целью нанести удары по Пологам и Васильевке. Именно эти населенные пункты являются самыми горячими на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что аэромобильные бригады ВСУ из Житомирской и Винницкой областей переброшены на Запорожское направление.
В ДНР назвали самое тяжелое направление сражений
Народная милиция: Марьинское направление является одним из самых тяжелых в ДНР
Марьинское направление в ДНР является одним из самых напряженных, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
По сообщению Народной милиции ДНР, одним из самых сложных участков фронта на данный момент является Марьинское направление.
В понедельник на этом участке фронта военнослужащие взяли штурмом один из укрепрайонов противника, передает ТАСС.
Офицер 107-го батальона Народной милиции, принимавший участие в штурме, рассказал, что на этом направлении украинские военные обстреливают позиции АГС, с коптеров сбрасывают на позиции наших военных гранаты, работают пулеметчики и снайперы. Народная милиция отвечает всеми имеющимися средствами: гранатометами, пулеметами и ПТУР.
«На днях ребята по одному АГС отработали ПТУР, пустили две ракеты, с тех пор он молчит», – сказал офицер.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
Российские войска на Купянском направлении отбили крупную атаку ВСУ, уничтожили более 160 боевиков
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Противник в составе батальонной тактической группы и роты иностранных наемников численностью до 500 человек на Купянском направлении предпринял пять атак на позиции российских войск в направлении Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). Атаки были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ответным огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем противник был отброшен. Ликвидировано более 160 боевиков, пять танков, девять бронемашин.
Активными действиями российских войск против украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении уничтожено более 70 человек, два танка, пять машин пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник силами до двух батальонных групп на Николаево-Криворожском направлении предпринял безуспешные попытки атаковать возле пунктов Брускинское, Ищенка, Кошара и Пятихатки Херсонской области. В итоге уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь бронемашин, сообщил Конашенков.
Поражены два пункта управления ВСУ в районах Артемовска Донецкой народной республики (ДНР) и Константиновки Запорожской области ударами оперативно-тактической авиации. Кроме того, ликвидированы 59 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 177 районах, перечислили в Минобороны.
У населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен украинский узел связи. Под Днепропетровском уничтожено нефтехранилище, осуществлявшее снабжение дизтопливом группировки войск в Донбассе, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены 10 украинских беспилотников у населенных пунктов Зеленый Гай, Павловка, Егоровка Завитне Бажання, Никольское, Кирилловка ДНР, Полтава ЛНР, Новая Тарасовка Харьковской области и Новая Каменка Херсонской области.
В воздухе сбиты 13 снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах Бургунки, Ольговки, Николаевки, Новой Каховки, Понятовки Херсонской области и Новоникольского ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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В США предрекли поражение ВСУ без помощи НАТО будущей зимой
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал критическим положение ВСУ
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Политика США в отношении украинского конфликта становится все более странной, это следует из заявлений бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора, заявили в издании The American Conservative.
«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», – передает РИА «Новости» слова полковника.
По его словам, недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о готовности западных стран вмешаться в конфликт во главе с США служит как раз таким примером.
Также Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в критическом состоянии.
«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии», – сказал он, добавив, что готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую – это единственный способ помочь Киеву.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
Единственным верным путем администрации Байдена Макгрегор назвал установление мира.
Ранее президент Владимир Зеленский попросил у Запада 17 млрд долларов на восстановление Украины.
Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях, уничтожили более 150 украинских военных
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Противник силами трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое, Першотравневое, Орлянка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Атаки были отражены, а подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Ликвидировано более 25 украинских военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот на Краснолиманском направлении пытались вклиниться в оборону российских войск у населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но ударами авиации и огнем артиллерии противник остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено не менее 20 украинских военнослужащих и две машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных групп возле населенных пунктов Владимировка и Сладкое Донецкой народной республики (ДНР) на Южно-Донецком направлении. Однако огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника отражена. Ликвидированы 25 украинских военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил Конашенков.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении противник силами батальонной тактической группы безуспешно атаковал позиции российских войск в районах Пятихатки, Брускинского и Трифоновки Херсонской области. Тем не менее в ходе ударов российской артиллерии уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 бронемашин и 15 автомобилей, перечислили в Минобороны.
В районах пунктов Степовая, Новоселовка Харьковской области, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области, Оленовка Николаевской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 174 районах
Под Двуречной Харьковской области взорван склад боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника возле населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Малый Керменчик и Шевченко ДНР.
В воздухе уничтожен 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах пунктов Лисичанск ЛНР и Новая Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
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Британская разведка отметила повышение тактической слаженности российских войск при генерале Суровикине
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После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим войсками в районе спецоперации на Украине у российских частей повысилась тактическая слаженность, рассказал американскому изданию Politico источник в британской военной разведке.
Спустя две недели после того, как Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим группировкой российских войск, участвующей в спецоперации на Украине, в действиях ВС РФ произошли заметные изменения. Западные аналитики отметили признаки большей тактической слаженности в российских войсках при Суровикине, нежели при его предшественнике Александре Дворникове. Стратегия Суровикина доказала свою эффективность в Сирии. «Как военный стратег, Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – заявил изданию Politico высокопоставленный офицер британской военной разведки.
Ранее командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО.
ЛНР: ВСУ концентрируют силы для крупного наступления на нескольких участках
МВД ЛНР: ВСУ концентрируют силы для крупного наступления на нескольких участках фронта
Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют большое контрнаступление на нескольких участках линии боевого соприкосновения, заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев.
По его словам, в настоящий момент происходит накопление средств и сил для решающего удара ВСУ по территории России. Киселев предположил, что удары могут быть не только в направлении Херсона, но и в районе Кременной и Сватово в ЛНР и на Донецком направлении, передает ТАСС.
Ранее Киселев рассказал, что попытки ВСУ прорваться в Кременную и Сватово в Луганской народной республике тщетны.
Рогозин объяснил, зачем ездил в Донбасс
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о гуманитарной миссии во время поездки в Донбасс
Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что находился в Донецкой народной республике в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.
По его словам, главной целью поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который обратился к экс-главе Роскосмоса напрямую, передает ТАСС.
Рогозин отметил, что эта помощь собрана за счет его личных средств и двух его друзей.
Также он добавил, что его группа специалистов посетила несколько добровольческих частей Донбасса, с командирами которых он сам давно знаком и дружит. По словам Рогозина, работа этих специалистов с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции. Позднее Кремль спросили о назначении Рогозина на новую должность.
Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины
Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины
Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.
Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.
Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».
Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
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Киев потребовал санкций к России на фоне данных об украинской «грязной бомбе»
Зеленский ответил на сообщения об украинской «грязной бомбе» призывом усилить поддержку Украины и санкции против России
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Комментируя сообщения о том, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой», президент страны Владимир Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям и к усилению поддержки Украины.
«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, мир должен «максимально жестко отреагировать» на угрозы, которые якобы исходят от России, и на «очередное поднятие ставок». Как заявил Зеленский, «угрозы» со стороны России являются поводом для санкций и усиления поддержки Украины, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе» и шаги по укреплению украинской ПВО. Кулеба объявил сообщения о «грязной бомбе» дезинформацией и «предлогом для проведения операции под ложным флагом».
Как сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Блинкен в ответ заверил, что США «отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», передает ТАСС.
Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. Он заявил: «Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас». Также Киев потребовал соблюдения пункта Будапештского меморандума об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия.
Напомним, Шойгу заявил об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы». Сообщалось, что Киев немерен устроить на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
Врачи рассказали о состоянии раненого военкора Семена Пегова
Директор РТЦ Боряк: Состояние раненого военкора Семена Пегова удовлетворительное
Состояние раненного под Донецком военного корреспондента Семена Пегова оценивается как удовлетворительное, сообщил директор Республиканского травматологического центра Андрей Боряк.
По словам Боряка, состояние Пегова удовлетворительное, ночь прошла нормально, сильных болей военкор не испытывает. Врач отметил, что пострадавший сохраняет чувство юмора и оптимизм, несмотря на перенесенную операцию, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Пегов получил ранение под Донецком. По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, говорится в сообщении городской администрации.
В Telegram-канале администрации отмечается, что жителей Киева просят срочно последовать в укрытие.
Между тем, как сообщил глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале, воздушная тревога объявлена в регионе из-за ракетной опасности.
Из данных ресурса «Карта воздушных тревог Украины» следует, что тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях.
Киевские власти объявляют воздушную тревогу уже третий день подряд.