Песков заявил о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна

В Кремле прокомментировали подготовку трехсторонней встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым готовится, позже станет известно о времени и месте, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подготовка началась.

«Мы надеемся, что она состоится. По месту и по времени мы также дополнительно вас своевременно сориентируем», – передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил на трехстороннюю встречу в Россию премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может отправиться 31 октября в Сочи.