В Starlink обнаружили уязвимость, которой могут воспользоваться на Украине

Ученые из США обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине, сообщает журнал MIT Technology Review.

Так, исследователи Техасского университета в Остине доказали, что Starlink может работать как система GPS, что в определенной степени указывает на возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал MIT Technology Review.

По мнению авторов материала, последовательности синхронизирующихся сигналов полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, что явно является уязвимым местом в области безопасности.

Также отмечается, что сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.

«Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают. Но теперь многие миллионы лично заинтересованы в безопасности Starlink, в том числе ее устойчивости к помехам», – считает профессор Техасского университета Тодд Хамфрис.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине.