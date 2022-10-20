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20 октября, четверг | Последнее обновление — 16:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лиз Трасс ушла в отставку
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Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там.
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Власти Херсонской области назвали число переехавших на левый берег Днепра
На левый берег Днепра переехали около 15 тыс. жителей Херсонской области
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Порядка 15 тыс. человек уже переправились с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра, рассказал замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
«Уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области, перешли на левый берег нашего региона», – написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Ранее Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне находится под контролем, все попытки украинских войск прорвать оборону были отбиты.
Российские войска обратили в бегство прорвавшиеся в Херсонской области батальоны ВСУ
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Подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Они задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений, однако за счет введения в бой российским командованием танкового резерва, а также благодаря засадными действиями, противнику нанесено значительное поражение.
В результате украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На данном направлении за последние сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин. Захвачены два танка, боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77.
В плен сдались 18 украинских военнослужащих, сообщил Конашенков.
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ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев каналу «Россия-24».
По словам Леонтьева, Каховская электростанция подвергается атакам ВСУ многократно в течение пяти месяцев. Очередной ракетный удар был нанесен в четверг утром, передает ТАСС.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
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Эксперт пояснил особенности жизни граждан во время военного положения
Эксперт рассказал о влиянии военного положения на жизнь рядовых граждан
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Статус военного положения не влечет за собой объявления полной мобилизации, но это позволит формировать, к примеру, отряды народного ополчения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В среду президент Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России.
«Военное положение – это особая форма государственного управления, необходимая для более жесткого соблюдения правил со стороны местных органов власти. Предъявляются повышенные требования к жителям территории, в каких-то случаях речь может идти даже об ущемлении гражданских прав», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В регионах, где объявлено военное положение, действует специфическая система государственного управления. «Вводится комендантский час, в разы снижается самостоятельность местного самоуправления и политических партий, а местные парламенты принимают решения в большей степени в интересах обороны», – отмечает эксперт.
«Владельцев автомобилей, особенно грузовых и внедорожников, могут обязать участвовать в различных мероприятиях, например, в перевозках – вплоть до проведения эвакуации. В общественных целях могут использоваться и другие предметы или средства частной собственности. Кроме того, ужесточается ответственность. Даже неявка на работу может повлечь не административное, а уголовное преследование. Ограничивается проведение увеселительных и других массовых мероприятий», – перечисляет Перенджиев.
Также ужесточаются методы борьбы со шпионами и диверсантами, подчеркнул эксперт. «Будет жестко регламентирован выезд за пределы региона, передвижение транспорта. Даже поход в магазин может быть ограничен», – добавил собеседник.
В среду президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором объявил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий указ уже подписан и «будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума».
Перенджиев подчеркнул, что система управления в новых субъектах России уже де-факто и так функционировала в условиях военного положения – на основе местных законов, однако теперь, с учетом вхождения в состав России ситуацию следовало привести в соответствие федеральному законодательству. «Военно-гражданские администрации в Херсонской и Запорожской областях создавались в условиях военного положения», – подчеркнул эксперт.
Перенджиев добавил, что введение военного положения не подразумевает объявления полной мобилизации местного населения, но у властей появятся возможности для формирования военизированных отрядов, например, народного ополчения, которое сможет охранять не только гражданские, но и военные объекты. «Что касается отправки людей непосредственно на фронт, то она должна проводиться на основе отдельных указов президента как Верховного главнокомандующего», – подчеркнул собеседник.
Власть в Херсонской области передали военным
Врио губернатора Херсонской области Сальдо сообщил о передаче власти в регионе военным
Власть в Херсонской области будет передана военным в рамках введенного военного положения, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем», – передает РИА «Новости» слова Сальдо.
Также он добавил, что действующий с 22.00 вечера до 5.00 утра комендантский час пересматривать не будут, так как нет такой надобности.
Ранее сообщалось о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Депутат: Военное положение повлияет на иноагентов
Депутат Новиков: Работу иноагентов могут приостановить в регионах с военным положением
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Деятельность иноагентов может быть приостановлена на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Депутат рассказал ТАСС, что, возможно, ограничения коснутся тех организаций, деятельность которых уже определенным образом локализована в связи с тем, что им присвоен статус иноагентов. Пока этот статус не означал остановку деятельности организаций, только ограничение в медийном пространстве.
Согласно закону «О военном положении», в случае его введения в РФ прекращается деятельность «иностранных и международных организаций, в отношении которых правоохранительными органами получены достоверные сведения о том, что указанные организации осуществляют деятельность, направленную на подрыв обороны и безопасности РФ».
Напомним, в ходе заседания Совбеза в среду было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
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Евросоюз ввел санкции против Ирана из-за спецоперации
Страны Евросоюза ввели санкции против Ирана из-за якобы поддержки Тегераном спецоперации
Страны-члены Европейского союза ввели новые санкции в отношении Ирана из-за якобы оказываемой России поддержке в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в Брюсселе.
Ограничительные меры коснулись лиц и организаций, которые, как утверждается, причастны к разработке и поставке иранских беспилотников в Россию, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
К ответственности привлекут пять человек и три организации. Им запретят въезд и заморозят активы. Санкции еще должны быть официально утверждены путем письменной процедуры в столицах стран сообщества.
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ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Червоному Прапору
Украинскими войсками выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS в ЛНР
Украинские военные в 1.00 выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Червоный Прапор, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации Telegram-канала СЦКК, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Червоный Прапор. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее сообщалось, что украинские военные в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка.
Власти Курской области сообщили о создании территориальной обороны
Курский губернатор Старовойт заявил о наполовину сформированном резерве для территориальной обороны
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Состав мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны наполовину сформирован в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в эфире канала «Россия-24».
По словам Старовойта, для формирования мобилизованного резерва и создания территориальной обороны набирается персонал, с которым заключается контракт. Они обеспечиваются всем необходимым, и в обозначенное время по обозначенному сигналу прибудут к месту сбора для создания территориальной обороны.
«Эта работа ведется не первый месяц. И практически наполовину у нас этот состав сформирован, сейчас более активно будем вести эту работу», – цитирует ТАСС Старовойта.
По его словам, на время краткосрочного обучения резервистам выдадут личное оружие, после обучения оно будет храниться на складах под охраной.
Старовойт напомнил, что в Курской области с первых обстрелов действовал штаб. «В соответствии с указом президента полномочия штаба расширяются, уточняется его состав. Мне видится, что выстраивается новая система реагирования на текущую ситуацию, <...> региональный уровень – это штаб территориальной обороны», – добавил губернатор.
Напомним, президент России Владимир Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Между тем на приграничных с Украиной территориях введен другой режим – «средний уровень реагирования».
Газета ВЗГЛЯД выяснила, чем отличаются друг от друга особые режимы и каковы задачи координационного совета с участием правительства и силовых структур.
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Администрация Херсонской области переехала на левый берег Днепра
Заместитель губернатора Херсонской области Стремоусов: Администрация региона переведена на левый берег Днепра
Администрация Херсонской области из соображений безопасности переведена на левый берег Днепра, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
Он также рассказал ТАСС, что паника среди населения Херсонской области не наблюдается.
Напомним, врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что власть в Херсонской области будет передана военным в рамках введенного военного положения.
Напомним, жители Херсонской области получили инструктаж при переезде на левый берег Днепра, въезд в регион для гражданского населения закрыт на семь дней.
Ранее сообщалось о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
В ЛНР заявили о возможном появлении КПП между субъектами России из-за военного положения
Депутат ЛНР заявил о возможном появлении КПП между регионами России из-за военного положения
Пункты контрольного досмотра могут появиться между субъектами России в условиях военного времени, сообщил депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Александр Кириенко.
По его словам, в условиях военного положения на границах между субъектами России могут появиться точки контрольного досмотра, чтобы нельзя было провозить запрещенные предметы, передает ТАСС.
Но он добавил, что запрета на выезд за территорию республики не должно быть. Для принятия такого решения предпосылок нет, добавил депутат.
Напомним, в ходе заседания Совбеза в среду было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
В ЛНР назвали необходимым шагом введение военного положения в регионе
Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник: Введение военного положения в регионе – необходимый шаг
Введение военного положения в Луганской народной республике (ЛНР) указом президента России Владимира Путина является ожидаемым и необходимым шагом, это позволит избежать бюрократии, сообщил глава представительства региона в Москве Родион Мирошник.
Мирошник рассказал ТАСС, что ограничения, связанные с военным положением в ЛНР, и ранее существовали в регионе достаточно продолжительное время, только они были введены на базе законодательства ЛНР.
«Сейчас вводится военное положение уже по российскому законодательству, и здесь важна связка: военное положение на новых территориях – дополнительные полномочия врио руководителей территорий – координационный совет во главе с главой правительства России. Эта цепочка должна быть максимально эффективно использована на нужды ведения военных действий, обеспечения войск и решения гуманитарных проблем населения территорий с военным положением», – заявил он.
Мирошник подчеркнул, что «это создаст условия для принятия быстрых и эффективных решений, которые требуются для воюющего государства».
«Уход от бюрократии и повышенная ответственность возлагаются на руководителей. Это ожидаемый и необходимый шаг, который позволит всей государственной машине стать более мобильной в реакции на военные вызовы», – добавил глава представительства региона в Москве.
Ранее Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Сенатор: Срочники не будут привлекаться к СВО из-за военного положения
Сенатор Бондарев: Срочники не будут привлекаться к СВО из-за военного положения в новых регионах
Введение военного положения в новых регионах России не предполагает участие военнослужащих, проходящих срочную службу, в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Он уточнил, что «до этого было определено, где могут принимать участие срочники», сообщает ТАСС.
Ранее Совфед утвердил указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых регионах России.
Напомним, президент Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
Призывавшего не уклоняться от мобилизации депутата отправили морпехом на Тихоокеанский флот
Призывавшего не уклоняться от мобилизации депутата думы Владивостока Тарабарина направили в морскую пехоту в Приморье
Военкомат направил депутата думы Владивостока Виктора Тарабарина, получившего повестку в рамках частичной мобилизации и призывавшего россиян не уклоняться от нее, в бригаду морской пехоты.
Ранее Тарабарин, который является президентом Федерации кикбоксинга Приморского края, сообщил, что по повестке должен 20 октября прибыть в военкомат «с вещами». Он заявил, что «прятаться и бояться не надо».
По его словам, военкомат направил его в 155-ю бригаду морской пехоты ТОФ. Тарабарину 45 лет, срочную службу от отслужил в разведке ВДВ, депутатом городской Думы избран в текущем году, передает РИА «Новости».
Напомним, 28 марта президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетного наименования «гвардейская».
Украина направила Израилю запрос на приобретение зенитных систем
Власти Украины направили Израилю официальный запрос на приобретение зенитных систем
Украинские власти направили Израилю официальных запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе лазерных систем Iron Beam, говорится в письме, направленном украинским посольством в МИД Израиля.
Отмечается, что речь идет о зенитно-ракетных системах Barak-8, зенитно-ракетных комплексах Patriot, системах противоракетной обороны Iron Dome, а также системах «Праща Давида» и «Хец».
Также Киев запросил у Израиля подготовку для украинских операторов. В письме украинское посольство утверждает, что российские удары по объектам инфраструктуры наносятся Россией якобы с помощью беспилотников иранского производства.
«В связи с этим с целью защиты мирного населения Украина делает Израилю официальное предложение инициировать практическое двустороннее сотрудничество в сфере противовоздушной и противоракетной обороны», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Axios.
Ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц в ходе встречи с послами стран Евросоюза заявил, что Израиль поддерживает Украину, но не будет поставлять Киеву оружие.
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Комбат «Индус» в ДНР сравнил украинских военных с обезьяной с гранатой
Командир батальона 131-го полка Народной милиции ДНР с позывным «Индус», сравнил украинские вооруженные формирования с обезьяной с гранатой.
Говоря о ситуации в Херсонской области, воюющий на угледарском направлении военный заметил, что невозможно заранее спрогнозировать, что может сделать обезьяна с гранатой (оппоненты). Он добавил, что в данный момент на херсонском направлении группируются такие силы, которые могут быть обозначены в одном месте, а ударить по объекту – в другом, передает РИА «Новости».
Также комбат рассказал, что продолжается дополнительное обучение личного состава, фортификационные работы, маскировочные работы, минирование.
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