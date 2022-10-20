ЕР зарезервировала запас продовольствия для оставшихся в Херсоне

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20 октября, четверг | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт указал на ключевую роль танков для уничтожения максимума войск врага в Херсонской области
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В современной Польше то ли не понимают, то ли не хотят понять, что размещение на территории их страны чужого ядерного оружия приведет к ликвидации польского суверенитета – а то и самой Польши.
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Я бы на месте локальных авторов и «политологов» избегал соблазна очень уж радужных надежд на «народные противостояния в Европе». Самое интересное сейчас резонирует в арабском мире, в Азии, в Африке. И если нам видеть путинистов – то именно там.
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Сегодня наша страна снова сражается. А у тех, кто формирует общественное мнение, появились гораздо большие возможности, чем когда-либо в прошлом. Но ведь и мы, народ России, уже не настолько информационно-девственны, как во времена перестройки.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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ЕР зарезервировала запас продовольствия для оставшихся в Херсоне
Партия «Единая Россия» зарезервировала запас продовольствия для жителей, вынужденно оставшихся в Херсоне
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Гуманитарная миссия партии «Единая России» зарезервировала запас продовольствия для жителей, которые были вынуждены остаться в Херсоне.
Добровольцы гуманитарной миссии «Единая Россия» накануне выдали херсонцам порядка 1 тыс. продуктовых наборов по заранее поданным коллективным заявкам. Среди получивших продуктовую помощь – инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, которые не могут покинуть город.
В данный момент волонтеры гуманитарной миссии задействованы в перемещении жителей Херсонской области на другую сторону Днепра. «Вместе с тем мы понимаем, что те люди, которые останутся, тоже не должны быть брошенными. Мы сформировали запас продовольствия. Это наша «страховка» для тех людей, кто вынужден остаться», – сказал депутат Госдумы, руководитель херсонского отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.
Он сообщил, что уже собрал продукты для 40 человек, в том числе маломобильных и лежачих инвалидов.
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
СМИ Украины сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.
Как заявляет украинское издание Страна.ua, в столице Украины сообщалось о стрельбе и взрывах. При этом воздушная тревога в столице не объявлялась, добавляет УНИАН.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
Российские войска обратили в бегство прорвавшиеся в Херсонской области батальоны ВСУ
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Подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Они задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений, однако за счет введения в бой российским командованием танкового резерва, а также благодаря засадными действиями, противнику нанесено значительное поражение.
В результате украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На данном направлении за последние сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин. Захвачены два танка, боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77.
В плен сдались 18 украинских военнослужащих, сообщил Конашенков.
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Эрдоган встал на сторону России в вопросе переговоров с Украиной
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Президент Турции Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что необходимо сохранить при любых обстоятельствах возможность дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщили в канцелярии турецкого президента.
Эрдоган подтвердил готовность Турции внести любой вклад в прекращение конфликта путем переговоров, передает ТАСС.
Ранее колумнист газеты Milliyet Озай Шендир сообщал, что Анкара хочет организовать переговоры России, Германии, США, Франции и Британии по Украине. Предложение об этом якобы направлено Вашингтону.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Кроме того, Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Россией переговоры.
Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам.
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ВСУ нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области, заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев каналу «Россия-24».
По словам Леонтьева, Каховская электростанция подвергается атакам ВСУ многократно в течение пяти месяцев. Очередной ракетный удар был нанесен в четверг утром, передает ТАСС.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
Командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин заявил о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.
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Эксперт пояснил особенности жизни граждан во время военного положения
Эксперт рассказал о влиянии военного положения на жизнь рядовых граждан
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Статус военного положения не влечет за собой объявления полной мобилизации, но это позволит формировать, к примеру, отряды народного ополчения, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. В среду президент Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах России.
«Военное положение – это особая форма государственного управления, необходимая для более жесткого соблюдения правил со стороны местных органов власти. Предъявляются повышенные требования к жителям территории, в каких-то случаях речь может идти даже об ущемлении гражданских прав», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
В регионах, где объявлено военное положение, действует специфическая система государственного управления. «Вводится комендантский час, в разы снижается самостоятельность местного самоуправления и политических партий, а местные парламенты принимают решения в большей степени в интересах обороны», – отмечает эксперт.
«Владельцев автомобилей, особенно грузовых и внедорожников, могут обязать участвовать в различных мероприятиях, например, в перевозках – вплоть до проведения эвакуации. В общественных целях могут использоваться и другие предметы или средства частной собственности. Кроме того, ужесточается ответственность. Даже неявка на работу может повлечь не административное, а уголовное преследование. Ограничивается проведение увеселительных и других массовых мероприятий», – перечисляет Перенджиев.
Также ужесточаются методы борьбы со шпионами и диверсантами, подчеркнул эксперт. «Будет жестко регламентирован выезд за пределы региона, передвижение транспорта. Даже поход в магазин может быть ограничен», – добавил собеседник.
В среду президент Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, на котором объявил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий указ уже подписан и «будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума».
Перенджиев подчеркнул, что система управления в новых субъектах России уже де-факто и так функционировала в условиях военного положения – на основе местных законов, однако теперь, с учетом вхождения в состав России ситуацию следовало привести в соответствие федеральному законодательству. «Военно-гражданские администрации в Херсонской и Запорожской областях создавались в условиях военного положения», – подчеркнул эксперт.
Перенджиев добавил, что введение военного положения не подразумевает объявления полной мобилизации местного населения, но у властей появятся возможности для формирования военизированных отрядов, например, народного ополчения, которое сможет охранять не только гражданские, но и военные объекты. «Что касается отправки людей непосредственно на фронт, то она должна проводиться на основе отдельных указов президента как Верховного главнокомандующего», – подчеркнул собеседник.
В Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Власти Днепропетровской области заявили о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры
Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области ночью, есть серьезные разрушения, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Резниченко написал в своем Telegram-канале, что в Криворожском районе Днепропетровской области разрушен объект энергетической инфраструктуры, также удар был нанесен по одному из предприятий.
По его словам, люди не пострадали, передает РИА «Новости».
Ранее украинские СМИ сообщали, что взрывы произошли в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в Винницкой области в районе ТЭС.
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В Грузии испугались проблем в случае разрыва с российской экономикой
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Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил в среду о том, что возможный разрыв торгово-экономических отношений с Россией «серьезно навредил бы интересам десятков тысяч граждан Грузии и вызвал бы торможение грузинской экономики», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, продолжают поддерживать торгово-экономические отношения с Россией и страны Европы.
«Речь о странах Прибалтики, Восточной и Западной Европы, посмотрите на статистику роста товарооборота с Россией», – отметил он.
«В целом наша торговая зависимость от России составляет 12%, – заявил Ираклий Кобахидзе. – Это значит, что наша внешнеэкомическая деятельность диверсифицирована».
«Больше, чем с Россией, мы торгуем с Евросоюзом, с Китаем. Если неожиданно потерять эти 12%, то получится, что мы лишаем доходов наших фермеров, крестьян. Это коснется десятков тысяч, а может и сотен тысяч граждан Грузии», – сказал председатель правящей партии.
Он напомнил, что и после войны 2008 года, разорвав с Россией дипломатические отношения, прежние власти Грузии сохранили при этом торгово-экономические связи.
«И Украина в том же 2014 году не прекратила экономические связи с Россией», – отметил он.
По его словам, если Грузия разорвет экономические связи с Россией, то последняя от этого не пострадает «ни на грамм».
Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, импорт из России в Грузию за девять месяцев 2022 года вырос на 72,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщил «Грузстат». На первом месте среди импортируемого – нефть и нефтепродукты.
Экспорт из Грузии в Россию также вырос в этом году – по сравнению с прошлым на 11%. Здесь на первом месте вино – Грузия продала его в течение первых трех кварталов в Россию почти на 110 млн долларов.
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В Херсонской области объявили о планах освобождения трех регионов Украины
Стремоусов рассказал о планах освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области
Российские войска освободят еще три региона Украины, выразил уверенность замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По его словам, после отражения атаки на Херсон российские войска пойдут в контрнаступление на Днепропетровск, Николаев и Одессу, передает РИА «Новости».
Ранее Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне находится под контролем, все попытки украинских войск прорвать оборону были отбиты.
Власть в Херсонской области передали военным
Врио губернатора Херсонской области Сальдо сообщил о передаче власти в регионе военным
Власть в Херсонской области будет передана военным в рамках введенного военного положения, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Военное положение говорит о том, что власть в регионах должна перейти к военным согласно закону. Мы совместно с военными всю эту работу делаем», – передает РИА «Новости» слова Сальдо.
Также он добавил, что действующий с 22.00 вечера до 5.00 утра комендантский час пересматривать не будут, так как нет такой надобности.
Ранее сообщалось о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
На Украине заявили о взрывах в районе ТЭС в Ивано-Франковской области
СМИ: В районе расположения ТЭС в Ивано-Франковской области произошли взрывы
В Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция, сообщили украинские СМИ.
Эта ТЭС уже была атакована на прошлой неделе, сообщил Telegram-канала «Политика страны».
Бурштынская ТЭС находится на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с Румынией, Венгрией и Словакией. В 2002 года ТЭС была отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе «Бурштынского острова» и с объединенной энергетической системой европейских стран. Часть мощностей станции работает на внутренний рынок.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
Власти Украины призвали население готовиться к отключению света по всей стране
Власти анонсировали отключение света по всей Украине 20 октября
Временные отключения электроэнергии во всех регионах Украины произойдут в четверг, заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что с 07.00 до 23.00 (совпадает с МСК) необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. С завтрашнего дня в городах также будет ограничено использование уличного освещения, написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция.
Шольц заявил о независимости Германии от российского газа
Канцлер Германии Шольц заявил, что ФРГ освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей
Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей, намерена сократить потребление газа на 20%, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
По словам Шольца, Германия намерена сократить потребление газа на 20%. Также он сообщил, что ФРГ больше не имеет зависимости от поставок российских энергоносителей, передает ТАСС.
Ранее сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Германия окажется проигравшей стороной в экономической войне, если не будет запущен «Северный поток – 2» и не пройдут мирные переговоры по Украине.
Напомним, АдГ провела в Берлине антиправительственную акцию, на которую собрались около 8 тыс. человек. Они выступали против политики правительства Олафа Шольца, против роста цен на продовольствие и электроэнергию, а также против санкций в отношении РФ.
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Минюст США утверждает, что в Италии арестован сын красноярского губернатора Усса
В Германии и Италии арестовали россиян, которых в США обвинили в уходе от санкций
Двое граждан России арестованы в Германии и Италии, им предъявили обвинения в уходе от санкций, сейчас решается вопрос об их экстрадиции в США, сообщили в Минюсте США.
Отмечается, что один из обвиняемых якобы сын губернатора Красноярского края Артем Усс, арестован в Италии. Еще один из обвиняемых – Юрий Орехов – взят под стражу в Германии, передает РИА «Новости».
Всего США предъявили пяти гражданам России, двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Обвинения также предъявлены Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. По делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые являются посредниками в сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
Ранее замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.
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Казахстан отреагировал на внесение Токаева в базу «Миротворца»
Глава МИД Казахстана Тлеуберди прокомментировал внесение президента страны Токаева в базу «Миротворца»
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База «Миротворец» не является госорганизацией, а значит, не отражает официальной позиции Украины, реагировать на нее не стоит, заявил глава Министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
Тлеуберди указал, что центр «Миротворец» является негосударственной организацией, которая создана журналистами, экспертами и так далее, она не отражает официальной позиции.
По словам главы МИД Казахстана, президент Токаев указан там в связи с его высказыванием, ссылка на которое была размещена еще в 2019 году, поэтому определенная реакция, по мнению Тлеуберди, не нужна.
«Мне кажется понятным, что сейчас, в эпоху информационных войн, вы, как журналисты, должны сами расследовать актуальность этой информации», – приводит Экспресс К слова главы МИД Казахстана.
Ранее президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за публичное отрицание агрессии России против Украины в 2014 году.
До этого Владимир Зеленский уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского после скандального заявления дипломата об убийстве русских.
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Путин объявил о создании специального координационного совета для обеспечения военной спецоперации
Президент России Владимир Путин объявил о создании в правительстве координационного совета для решения вопросов обеспечения спецоперации, который возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.
«Нужно продолжить работу по совершенствованию координации. В этой связи поручаю правительству подготовить проект указа президента о создании специального координационного совета. Его возглавит глава кабинета министров», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Ранее глава страны подчеркнул, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства.
Напомним, в ходе заседания Совбеза в среду было объявлено о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.
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