Комитет Госдумы поддержал поправки о добровольческих формированиях, содействующих ВС России

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал палате принять во втором чтении поправки в закон «Об обороне» о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам России.

«Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ», – говорится в тексте документа, сообщает ТАСС.

Поправки предполагают, что добровольческие формирования могут создаваться Министерством обороны (МО) России по решению президента России.

Численность, организация, районы действий, стоящие задачи, порядок управления и срок использования таких формирований будут определяться МО России, исходя из задач, стоящих перед Вооруженными силами России.

Порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также порядок оказания медицинской помощи и выплаты денежного содержания и других выплат будут также определены МО РФ.

В состав добровольческих формирований смогут войти граждане России, заключившие контракт о пребывании в таком формировании, а также военнослужащие, направленные от МО России. Добровольцы будут наделены статусом военнослужащих по контракту.

Гражданин может быть исключен из добровольческого формирования в связи с истечением срока контракта, несоответствием требованиям к состоянию его здоровья, вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы или после поступления на военную службу. Также доброволец может быть исключен из формирования в случае невыполнения им условий контракта. Кроме того, доброволец сможет выйти из формирования по собственному желанию «в порядке и на условиях, которые предусмотрены контрактом о пребывании».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительству России и Минобороны даны поручения в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса, он должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих.