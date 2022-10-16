Открылась образовательная программа лаборатории «Смыслы Кавказа»

Образовательная программа лаборатории «Смыслы Кавказа» на базе Центра знаний «Машук»

На базе Центра знаний «Машук» состоялось открытие новой социально-гуманитарной площадки «Лаборатория «Смыслы Кавказа».

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, программа собрала представителей со всех уголков Северо-Кавказского федерального округа, а также с Урала из Центральной России. Участники будут работать под руководством наставников над консолидирующими технологическими продуктами макрорегиона по направлениям: «Ценности», «Историческая память», «Отношения», «Символы»,.

На официальном открытии программы с приветственным словом выступил заместитель начальника департамента аппарата полномочного представителя Президента России в СКФО Андрей Карпов который отметил, что полпред Президента в СКФО Юрий Чайка и его аппарат уделяют большое внимание работе с проектами молодежи в сфере гуманитарных технологий.

По словам Карпова, одно из самых важных полей, на которых ведутся сражения сегодня в мире – это поле знаний, поле смыслов, поле идей, поле информации, поле образов.

«Современные вызовы, безусловно диктуют новый характер общественно-политического уклада в нашей стране. Такие проекты, как «Смыслы Кавказа» представляют, если хотите, стратегическую важность. Уважаемые коллеги, цитируя президента: «За нами, друзья, правда! За нами, уважаемые коллеги Россия! Большой вам удачи, творческих успехов на благо России, на благо всех нас», – пожелал участникам представитель Управления Президента России по общественным проектам Азамат Томаев.

Также успехов и плодотворной работы участникам пожелали заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Дмитрий Иванов, декан факультета политологии СПБГУ, представитель Российского общества политологов Александр Курочкин, заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков, а также эксперты из МГУ и МГИМО МИД России.

Программа завершится презентацией социально-технологических предложений, которые будут разработаны в лаборатории под руководством наставников. В ней примут участие представители органов государственной власти и экспертных структур округа.

Лаборатория открыта при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации. Реализация программы организовано при содействии Росмолодежи, Российского общества «Знание» и Центра знаний «Машук». Оператором проекта выступил Ресурсный центр развития волонтерства КБР. Ключевыми партнерами являются Российское общество политологов, экспертный клуб «Дигория», и Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа.