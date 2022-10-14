Путин пригласил коллег в Петербург на неформальный саммит СНГ

Президент России Путин пригласил коллег на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Президент России Владимир Путин пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в конце текущего года в Санкт-Петербурге.

Путин поблагодарил за поддержку российской инициативы об объявлении Петербурга культурной столицей в 2023 году. «Мы с коллегами уже обсуждали: накануне 2023 года можно было бы в будущей культурной столице провести неформальную встречу», – передает ТАСС слова Путина на саммите СНГ в пятницу. «Я вас с удовольствием всех приглашаю», – обратился российский лидер к руководителям стран СНГ.

По словам Путина, страны СНГ предпринимают энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах.

«Активизирована совместная деятельность по импортозамещению, укреплению технологического и финансового суверенитета. В частности, предпринимаются энергичные усилия для перехода во взаимных расчетах между странами Содружества на национальные валюты», – сказал он.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин, выступая в Астане, заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.