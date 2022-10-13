Путин призвал активнее использовать нацвалюты в расчетах

Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию

Президент Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию, создав крупнейший хаб

Утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу, заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, утраченный объем транзита в Балтийском море можно было бы переместить в регион Черного моря, сделав его основным маршрутом поставки российского топлива. Подобное решение будет целесообразным и безопасным, передает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.

В Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.

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