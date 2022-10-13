Путин рассказал Эрдогану о диверсии на «Турецком потоке»

Президент России Путин заявил Эрдогану о надежности «Турецкого потока», несмотря на попытки взорвать газопровод

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил внимание на попытку диверсии на газопроводе «Турецкий поток».

На встрече с Эрдоганом Путин отметил, что именно турецкому президенту удалось осуществить проект создания «Турецкого потока», в результате чего маршрут поставок российского газа в Европу через Турцию сейчас самый надежный, несмотря на то, что его пытались взорвать на территории России, передает ТАСС.

«Но, слава Богу, этого не случилось, и газопровод успешно работает», – подчеркнул Путин.

Напомним, Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ заявил, что совершен целый ряд терактов и попыток в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, а также попытка подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток». По словам президента России, диверсию на газопроводе планировали совершить украинские спецслужбы.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия превратит Турцию в газовый хаб.