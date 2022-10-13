Лавров обвинил Запад в выкручивании рук принявшим антироссийскую резолюцию странам

Глава МИД России Лавров заявил, что Запад выкручивал руки странам, чтобы те приняли антироссийскую резолюцию на ГА ООН

Запад мог обеспечить принятие резолюции против России Генассамблеей ООН только откровенным выкручиванием рук и дипломатическим террором, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

Он заявил, что Запад в своих интересах угрожал развивающимся странам всевозможными карами. Результат по решению на ГА ООН удалось обеспечить только подобным неприкрытым шантажом и угрозами, передает РИА «Новости».

Лавров назвал ложью заявления США о том, что они никого не уговаривают, и все голосуют сами.

Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

За проголосовали 143 страны, против выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа, воздержались 35 государств.