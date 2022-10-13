|
|
Поставки из России по «Дружбе» в Польшу и Германию не упали
Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов рассказал о последствиях утечки нефти на польском участке «Дружбы»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Произошедшее на этой неделе ЧП с польским участком «Дружбы» не привело к падению поставок российского сырья ни в Польшу, ни в Германию, заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.
По его словам, компания не сокращала транспортировку, она идет по плану, передает РИА «Новости».
Кроме того, Андронов пояснил, что «Транснефть» поставляет нефть в Польшу, после чего польский оператор отвечает за поставку в Германию. Отвечая на вопрос, сохранились ли плановые объемы поставок и в Польшу, и в Германию, эксперт ответил утвердительно.
Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Новак объяснил происшествие на нефтепроводе «Дружба»
Вице-премьер Новак: Технологическая неисправность на польском участке «Дружбы» предположительно устранена
Технологическая неисправность произошла на польском участке нефтепровода «Дружба», но она вроде бы уже устранена, сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
По его словам, на нефтепроводе случилась некая технологическая неисправность, которая, по словам вице-премьера, «вроде бы уже восстановлена», передает ТАСС.
Новак не стал комментировать возможность диверсии на польском участке «Дружбы», заявив, что заключение должны дать специалисты после исследования нефтепровода.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир отряда ДНР: Запад поставляет оружие на Украину в пассажирских поездах
Командир ДНР Авидзба рассказал подробности доставки оружия Украине
Вооружение на территорию Украины попадает в пассажирских поездах, которые следуют из Польши, рассказал Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба.
По его словам, ударить по Польше нельзя, хотя везут оружие с территории республики. Вагоны цепляют к гражданскому составу. Примерно по два-три вагона, передает РИА «Новости» его слова, сказанные в эфире Первого канала.
Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он стал создателем интернационального отряда «Пятнашка» и его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Польши: Повреждение нефтепровода «Дружба» было случайным
Власти Польши назвали утечку на нефтепроводе «Дружба» случайностью
|
|
Глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным».
В данном случае можно «говорить о случайных повреждениях», приводит слова польского чиновника «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
В свою очередь представитель пожарной команды Кароль Кержковски заявил телерадиокомпании TVP Info, что сейчас необходимо откачать жидкость, найти утечку и остановить ее. Когда давление снизится, утечка прекратится и позволит нам добраться до нее, пояснил он. Причины утечки устанавливать преждевременно, добавил он.
Между тем вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что Польша продолжает получать нефть из России по трубопроводу «Дружба». Он также сказал, что польская PERN уведомила Россию об утечке на нефтепроводе. Андронов уточнил, что утечка произошла ближе к границе с Германией, передает ТАСС.
Со своей стороны заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский заявил, что причины утечки нефти из нефтепровода «Дружба» пока неизвестны. Возможность диверсии он комментировать не стал. Все службы работают, включая спасателей и службы безопасности, причины анализируют, передает РИА «Новости» его слова.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.
Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Оператор нефтепровода «Дружба» не нашел вины третьих лиц в разливе нефти
Оператор нефтепровода «Дружба» Pern: Вины третьих лиц в разливе нефти не обнаружено
Польский оператор нефтепровода «Дружба» Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, говорится в сообщении компании.
Как говорится в сообщении, после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, место утечки было локализовано. Pern на основании первичных выводов и из способа деформации трубопровода сообщает, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц, сообщает РИА «Новости».
Ранее польский оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Швейцарский суд отклонил апелляцию России по делу «ЮКОСа»
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на приговор о выплате группе «ЮКОС» 2,63 млрд долларов
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России после первоначального судебного решения, приговорившего ее к выплате около 2,63 млрд долларов группе «ЮКОС» Михаила Ходорковского, данное решение суда может быть обжаловано, говорится в постановлении на сайте ведомства.
Как сообщили в суде, апелляцию отклонили, а 200 тыс. франков судебных издержек возложили на истца, передает агентство «Прайм».
Федеральный суд отклонил жалобу России на арбитраж в пользу люксембургской дочерней компании несуществующей одноименной российской нефтяной группы Yukos Capital с выплатами суммой 2,63 млрд долларов. Эта сумма представляет собой часть кредитов, предоставленных Yukos Capital нефтяной компании «ЮКОС» до ее банкротства в 2006 году.
В своем решении федеральный суд считает, что временное присоединение России к Энергетической хартии в 1994 году без ее ратификации не освобождает Россию от обязательств, вытекающих из нее. Россия считала иначе.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему у акционеров ЮКОСа не получилось заработать на России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
|
|
Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».
«Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.
«Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.
«Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.
Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
«Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Польше произошла разгерметизация российского нефтепровода «Дружба»
|
|
Компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», по этому участку российская нефть поступает в Германию.
По информации компании, автоматические системы PERN обнаружили повреждение на одной из двух ниток западного участка трубы в 70 км от Плоцка. Уточняется, что по этому участку нефть поступает в Германию. Причины происшествия выясняются, передает ТАСС.
Поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
На данный момент техслужба компании, а также пожарные и экологический надзор принимают необходимые меры в такой ситуации.
«Транснефть» тем временем получила уведомление Pern об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
Ранее сообщалось, что немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба».
Газета ВЗГЛЯД уже разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть
Эксперт Юшков: США назвали высокую цену для «потолка» стоимости российской нефти
|
|
Западу приходится устанавливать довольно высокий потолок цен на российскую нефть. Иначе они рискуют и вовсе остаться без нашего сырья. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Станислав Митрахович и Игорь Юшков, комментируя желание США установить предельную цену на нефть в размере 60 долларов за баррель.
«Заявление России о том, что мы не станем продавать нефть тем, кто поддержал идею потолка цен, серьезно напугало мировое сообщество. Ведь смысл инициативы был в том, чтобы понизить ее стоимость и за счет российского экспорта насытить мировой рынок дешевым сырьем», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«И мы видим трансформацию этих санкций. Если изначально они задумывались как некое наказание для России, то сейчас это лишь инструмент снижения давления на цены на мировом рынке. То есть это уже, по сути, не антироссийские рестрикции, а попытка спастись самим», – обращает внимание собеседник.
«Такая мера могла сработать только при полной поддержке всех импортеров российского топлива. Но ни Индия, ни Китай на это не согласились. Хотя сам потолок в дальнейшем они могут использовать для получения еще больших скидок от России», – предполагает Юшков.
«Наш потенциальный бойкот на фоне недавних решений ОПЕК+ привел к тому, что в США решили дать довольно высокую цену, чтобы для России эти ограничения не были обременительными. Причем я не исключаю, что в Штатах просто посмотрели среднюю стоимость барреля российской нефти на протяжении минувшего года», – говорит эксперт.
«Сейчас скидка на наше сырье составляет порядка 20 долларов с бочки, то есть на деле мы торгуем в районе 70 долларов. Не так давно было и по 62–65 долларов. Но тут уже вопрос принципа. Дело в том, что при рыночной торговле цена может вырасти, и тогда наш доход становится больше. А при наличии потолка заработать сверх нормы просто не получится», – подчеркнул он.
«По идее, если рыночная цена на нефть будет опускаться, то и потолок должен снижаться. Это необходимо для того, чтобы у России был смысл торговать топливом. Если бы Штаты назвали, предположим, ограничение в районе 40 долларов за баррель, то мы бы просто разорвали все контракты», – добавляет Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«И при таком потолке возникает некая интрига. Россия может договариваться, чтобы компании при перевозке топлива втихаря обсчитывали покупателя. Так, страховые и судоходные компании, например, зарегистрированные в Греции или на Кипре, сделают вид, что помогали перевозить российскую нефть по 60 долларов, а на деле в танкер будет загружено меньше топлива. И тогда в пересчете баррель будет стоить уже под 70», – предполагает собеседник.
«Либо мы можем переключиться на азиатские или ближневосточные судоходные и страховые компании. Ну и свои компании нам надо развивать. На протяжении десятилетий этим не занимались. А теперь у нас есть возможность создать синергетический эффект, где мы сами будем страховать собственные танкеры», – заключил собеседник.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС. Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
При этом первый зампред министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что страны G7 не станут мешать России искать альтернативных перевозчиков. По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть. По его словам, это очень вредит энергетическому рынку.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – сказал тогда Новак.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США намерены прекратить продажи оружия Саудовской Аравии
В Сенат США внесли проект о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии
Проект о прекращении на год продаж оружия Саудовской Аравии внесен в Сенат США, сообщил сенатор Ричард Блюменталь.
В проекте закона утверждается, что документ необходим для обеспечения временного, на один год, приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес выступил за приостановку продажи вооружений Саудовской Аравии на фоне решения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Польша обвинила Норвегию в наживе на украинском конфликте
|
|
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил недовольство Норвегией якобы за ее попытку нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России, пишет Washington Post.
По информации издания, множество европейцев критикуют скандинавскую страну, которая резко увеличила доходы после начала СВО. При этом «эксперты» назвали такие доходы неприличными. Так, Моравецкий предложил Норвегии поделиться доходами с Украиной, попутно обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте, передает РИА «Новости».
При этом отмечается, что Осло выразил несогласие в связи с упреками в свой адрес, напомнив, что страна оказывала поддержку санкций ЕС, выделение военной помощи Киеву, а также поддержку самой Европы газом.
До этого польские депутаты больше всех обрадовались произошедшему ЧП на Крымском мосту. Так, депутат Сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь назвал его «бальзамом на сердце».
А советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал произошедшее ЧП на Крымском мосту «началом».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эрдоган: Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму из-за энергокризиса
Президент Турции Тайип Эрдоган: Опасения по поводу энергетической и продовольственной безопасности растут
Страны Европы задаются вопросом, как им пережить эту зиму в связи с энергетическим кризисом, заявил во время выступления в Анкаре президент Турции Тайип Эрдоган.
По словам Эрдогана, данные по инфляции бросают вызов всем, включая страны Запада. Турецкий лидер отметил также, что опасения по поводу продовольственной и энергетической безопасности растут, передает ТАСС. По его словам, в Праге все руководители говорили о том, как они проведут эту зиму. На это Эрдоган сказал, что у Турции нет такой проблемы.
Ранее Эрдоган предупредил о серьезных трудностях Европы зимой из-за ограничения поставок российского газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В G7 заявили, что не будут мешать России искать альтернативных перевозчиков нефти
Страны G7 заявили, что не будут мешать России искать альтернативных перевозчиков нефти
Россия после введения «потолка цен» на нефть сможет свободно искать других перевозчиков для транспортировки нефти по цене выше установленной, но не сможет пользоваться услугами стран G7, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на энергетической конференции в Колумбийском университете.
По его словам, по западным тарифам перевозки будут осуществляться только при такой цене, которая позволит странам Африки и Латинской Америки получить отдых от высокой стоимости энергоносителей.
«В этом заинтересованы и мы, и такие страны, как Индия и Китай, и другие страны мира», – передает ТАСС его слова.
Он добавил, что санкции достигнут своих целей, если Россия не сможет найти альтернативных поставщиков услуг перевозки.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
Власти Польши решили проверить бомбоубежища в стране
Заместитель главы МВД Польши Вонсик заявил, что страна проверит состояние 62 тыс. бомбоубежищ
Ведомства, отвечающие за безопасность, проводят инвентаризацию более 60 тыс. бомбоубежищ в Польше, заявил заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик.
По его словам, по итогам инвентаризации было выяснено, что всего по всей стране насчитывается 62 тыс. убежищ, сообщает ТАСС.
Вонсик подчеркнул, проверка бомбоубежищ рутинная деятельность, в Польше нет угрозы налетов. Дискуссия о состоянии бомбоубежищ началась в польском обществе в контексте событий на Украине.
Ранее стало известно, что Германия и Польша решили открыть центры подготовки военных для армии Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД