Путин назвал виновных в росте цен на энергию на Западе

Президент Владимир Путин заявил, что именно политика Запада привела к повышению цен на энергию, а не СВО на Украине

Если рост цен на электроэнергию в странах Запада продолжится, то Запад будет вынужден печатать деньги, как это было в прошлые годы, заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в росте цен на энергию виновата не спецоперация России на Украине, а политика Запада, передает РИА «Новости».

Путин пояснил, что из-за роста цен на энергоресурсы в три раза по цепочке раскачивается инфляция

По прогнозам российского лидера, спотовый механизм ценообразования принесет Европе убытки в 300 млрд евро.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Россия близка к обнулению поставок газа в ЕС.