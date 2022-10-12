Песков: Путин отдал свое пальто президенту ОАЭ в знак внимания

Путин призвал оградить экономику Калининградской области от недружественных действий

Президент Путин: Недружественные действия не должны влиять на экономику Калининградской области

Президент России Владимир Путин призвал сделать все для того, чтобы жизнь людей в Калининграде была стабильно налажена.

Никакие возможные недружественные действия не должны сказываться на развитии экономики Калининградской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с избранными главами регионов.

По словам Путина, Калининград является одним из важнейших регионов России, и нужно сделать все для того, чтобы жизнь людей была стабильно налажена и, никакие недружественные действия не повлияли бы на жизнедеятельность экономики, передает ТАСС.

Путин отметил, что такие составляющие, как цены, инвестпривлекательность – чрезвычайно важны, но не менее важна и устойчивостьь работы всей инфраструктуры, ее независимость. Он заверил, что предпринимаемые властями действия для обеспечения развития Калининградской области будут наращиваться.

При этом президент России призвал не забывать и про экономическую привлекательность, которая в регионе очень большая, и, по мнению Путина, будет только возрастать.

Путин положительно оценил работу губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который руководит регионом с 2017 года и в нынешнем сентябре был выбран губернатором на второй срок.

Ранее в понедельник Путин потребовал от губернаторов следить за ситуацией в регионах не по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей, так как «в этом залог стабильности в обществе».