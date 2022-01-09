В России за сутки выявили 16,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 16 246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявили 10 650 849 вирус-положительных пациента в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3274, Санкт-Петербурге – 1323, Московской области – 1124.

Также за сутки зафиксировано 763 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 316 163 человек.

За сутки в России полностью выздоровели 20 751 человек, всего выздоровели 9 686 912 человек.

Накануне, 8 января, в России выявили 16 568 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 322.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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