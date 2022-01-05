В действиях Зеленского при разговоре с Байденом нашли ошибку

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе беседы по телефону с американским коллегой Джо Байденом допустил оплошность, заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Зеленскому необходимо было четко высказаться по вопросу вступления в Североатлантический альянс, но тот упустил эту деталь, заявил Джангиров в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

Политолог отметил, что в ходе переговоров лидеры поддержали усилия в рамках диалога с Россией с НАТО и ОБСЕ.

«То есть Киев поддерживает переговоры, которые начинаются 10 января в Женеве, потом 12 января Брюссель и 13 – Вена», – указал Джангиров.

Но Зеленский должен был выдвинуть условие, что «никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине – вступать в альянс».

Напомним, Байден обсуждал с Зеленским вопросы внутренней политики Киева, включая реформы и деолигархизацию Украины.