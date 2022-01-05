В МИД заявили о широком выборе инструментов для обеспечения безопасности России

Россия обладает широким выбором военно-технических инструментов для обеспечения своей безопасности, если диалог с НАТО о законных озабоченностях Москвы, в том числе о нерасширении альянса, не даст результата, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, может ли после встречи Совета Россия-НАТО быть достигнут значительный прогресс по вопросу о гарантиях безопасности, передает РИА «Новости».

«Нужно сначала заседание провести, а после этого принять решение, в каком направлении двигаться дальше. Если говорить о принципиальном выборе, то ситуация более или менее понятна. Речь идет о том, что либо мы идем по пути устранения законных озабоченностей России, связанных с военной деятельностью альянса, его расширением, либо нам придётся выбирать другие способы обеспечения нашей национальной безопасности», – сказал Грушко.

«Инструментарий этого выбора, военно-технический, довольно широкий», – добавил замминистра.

Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом Россия – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».

Российский МИД на переговорах с НАТО будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на грядущем Совете Россия – НАТО планируется рассмотреть вопросы военной безопасности в Европе, а также Украину.

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