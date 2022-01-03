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В Казахстане объяснили рост цен на сжиженный газ
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Министерство энергетики Казахстана прокомментировало рост цен на сжиженный газ, объяснив его стоимость реализацией через электронные торги.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев ранее поручил изучить ситуацию в городе Жанаозене Мангистауской области, где люди требовали снижение цены на сжиженный газ. В центре Жанаозеня горожане требовали снизить стоимость газа со 120 (0,27 доллара) до 60 (0,13 доллара) тенге.
В ведомстве добавили, что с 1 января 2022 года в стране осуществлен полный переход торгов сжиженным нефтяным газом через товарные биржи.
«Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. Кроме того, рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Сатановский напомнил о сталинском условии независимости Финляндии
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Политолог Евгений Сатановский считает, что руководство Финляндии «готовится к новой эпохе в отношениях с Россией», на что указывает заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о сохранение возможности подачи заявки на вступление в НАТО.
«Информация о том, что эта страна может в ближайшее время вступить в НАТО, что резко увеличит протяженность общей линии непосредственного соприкосновения границ Североатлантического альянса и России, а также внезапно высказанное финским начальством острое недовольство теми условиями обеспечения национальной безопасности России, которые были выдвинуты Москвой НАТО и Соединенным Штатам, как основной стране этого военно-политического альянса, говорят именно об этом. Хотелось бы, конечно, интерпретировать происходящее каким-то более оптимистическим образом, да только никак не получается», – написал он в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».
Он подчеркнул, что «геополитика тем и славится, что нет в этом мире ничего вечного, и даже ничего долгоиграющего нет. И без того столько десятилетий Россия в Европе не воевала... Было бы странно, если бы ее никто не попытался попробовать на прочность, как сейчас в наших отношениях с Западом и происходит».
«В НАТО же не только Украина с Грузией рвутся (Молдавии приготовиться). Альянс намерен расширяться на Балканах и на северном направлении. Помимо Финляндии, в него и Швеция вполне может вступить. Польша и три постсоветские республики Прибалтики это сделали – и давно. А у них история отношений с Россией не лучше, чем у шведов и финнов, которые с ней тоже столетиями воевали, хотя в итоге предпочли пока еще проводимый ими в жизнь нейтралитет», – указал Сатановский.
Политолог напомнил, что Финляндия с 1809 до 1917 годы была автономным государством в составе Российской империи, затем страна отстояла свою независимость в войне 1939-1940 годов. Он указал, что «по итогам Великой Отечественной войны ей Сталин эту самую независимость оставил... как и Австрии, в обмен на нейтралитет».
«А теперь, чего же Хельсинки не попробовать сменить этот статус? Политики там уже совсем не те, кто понимал, зачем он их стране. Новое поколение политиков, во всей Европе новое. Пересматриваются там итоги Второй мировой войны, что бы по этому поводу Москва ни говорила. А в итоге такого рода ревизий всегда происходят новые войны, после которых наступает новое равновесие, в зависимости от того, кто в итоге выиграет, а кто проиграет. Вот к этому в итоге все и придет», – заключил Сатановский.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО.
До этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности.
Политолог Николай Межевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что на потенциальное вступление Финляндии в НАТО России следует ответить усилением Балтийского флота. По его словам, заявления финского руководства о членстве в НАТО могут быть попыткой растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик.
Собчак опубликовала обнаженное фото из бани
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В Instagram пользователи обсуждают фото телеведущей Ксении Собчак, на котором она запечатлена голой в бане.
«31-го я баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием», – написала Собчак под фото в своем аккаунте в Instagram.
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Реакция подписчиков оказалась противоречивой. Одни отметили, что Собчак «шикарная женщина», а кадр «классный». Другие нашли сходство со снимками балерины Анастасии Волочковой.
«У Волочковой появился серьезный конкурент!» – написал kzmukhamed. «Дважды проверила не Волочковой ли страница», – поддержала его rita.tesla.
Оставила свой комментарий и певица Наташа Королева. Она поддержала Собчак и поздравила ее с Новым годом. «Ксюша, красотка! Жги! С Новым годом», – написала Королева.
Напомним, Собчак утром 1 января показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.
Ранее Анастасия Волочкова неоднократно публиковала схожие фотографии из бани. На одном из снимков голая балерина продемонстрировала шпагат, сидя в сугробе.
Стал известен приказ находящимся в Эстонии британским военным
Находящимся в Эстонии около границы с Россией британским военным приказали имитировать активность, утверждает осведомленный источник Mirror.
По словам источника издания, 20 декабря во время посещения командующим вооруженными силами Соединенного Королевства адмиралом Тони Радакином ангара с вооружениями британские солдаты должны были притвориться, что занимаются техосмотром бронетехники. В частности, военнослужащим приказали открыть все люки и запустить двигатели машин, а также принести руководства по эксплуатации. Собеседник издания назвал случившееся «чушью», отметив, что такое происходит при каждом посещении части командованием, передает РИА «Новости».
«Как сообщил источник Sunday Mirror, высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции «Кабрит» в Эстонии, не сбавляют темп к Рождеству», – говорится в статье. В материале уточняется, что возле российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о расходах Британии на дестабилизацию ситуации в России. Напомним также, в декабре британцы высмеяли поездку главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс на танке в Эстонии.
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МИД: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину
Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.
«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза.
В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ
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В Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан.
Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ.
В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».
По данным источников Sputnik Казахстан, к площади стянута Нацгвардия. Собравшиеся в площади Ынтымак в Актау требуют снижения цен на газ.
Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара),
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».
Зеленский пообещал силовикам возможность сфотографироваться в Крыму
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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.
Зеленский пообещал в 2022 году обеспечить квартирами всех участников силовой операции на востоке Украины. По его словам, после этого «ветераны» боевых действий смогут повесить в своем жилье «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю», передает РИА «Новости».
«А сразу за ними – все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», – заключил Зеленский.
Напомним, 21 декабря минувшего года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.
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Захарова сыронизировала над несбыточными обещаниями Запада Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу Германии провести встречу внешнеполитических советников России, ФРГ и Франции по ситуации на Украине.
Захарова напомнила в Telegram, что по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским «с американской стороны была подчеркнута приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу «ничего об Украине без Украины». Об этом заявляла пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Переговоры состоялись 2 января, а уже на следующий день, в понедельник, кабмин Германии сообщил, что «встреча внешнеполитических советников России, ФРГ и Франции, посвященная Украине, состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже».
«Ну как же так», – написала Захарова, добавив смеющийся смайлик.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».
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Американцы заговорили о переезде в Россию из-за «разрушения» США
Пользователи соцсети Twitter ярко отреагировали на заметку британской The Telegraph о миграции белых медведей с территории США в РФ из-за изменения климата, допустив возможность переезда в Россию, «если Америку продолжат рушить катастрофы».
Многие из ответивших посетовали на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто поддержал выбор медведей, передает РИА «Новости».
«Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться», – написали в комментариях.
«Даже белые медведи бегут в Россию», – отметил репортер CNBC Фил ЛеБо.
«Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое», – выразил уверенность читатель.
«Они знают что-то, чего не знаем мы», – считает житель Аляски.
«Мне кажется, в России как раз климат не меняется», – отметил другой читатель.
«Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная», – подытожили в комментариях.
Накануне из публикации Washington Post стало известно, что 46% американцев недовольны состоянием демократии в США. Напомним, 25 декабря минувшего года президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми в преддверии Рождества. В ноябре 2021 года рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.
Транзит российского газа через Украину в Словакию упал почти на 30%
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Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снижается второй день, он упал почти на 30%, следует из данных словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.
Прокачка российского газа через точку соединения Ужгород – Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией сократился с 49,5 млн кубометров (1 января) до 35,5 миллиона кубометров (2 января), снижение составило почти 30%, передает РИА «Новости».
31 декабря показатель достиг 83,8 миллиона кубометров, а в первый день 2022 года упал до минимального за два месяца значения, сократившись почти на 40%
При этом транзит российского газа в Словакию в ноябре колебался в диапазоне 42,7-94,5 млн кубометров в сутки, а в декабре – 69,1-90,2 млн кубометров.
Снижение поставок происходит на фоне того, что Газпром почти две недели не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в Германию.
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В Венгрии предложили Западу открыть новую главу в отношениях с Россией
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Венгерский аналитик Матьяш Кохан в статье для Ungarn Heute выразил мнение, что Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Москвой, чтобы не «вести холодную войну на два фронта», пытаясь одновременно противостоять России и Китаю.
Аналитик призвал западных лидеров уменьшить зависимость от Китая и вступить в диалог с Россией, чтобы не «вести холодную войну на два фронта». Автор публикации назвал «абсурдным» стремление западных держав одновременно противостоять России и Китаю. В то же время он обратил внимание, что российский президент Владимир Путин создает государство европейского образца, передает РИА «Новости».
«Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря», – отметил Кохан.
Напомним, в прошлый четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах премьера республики Виктора Орбана в начале февраля встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним также, в сентябре 2020 года депутат Бундестага ФРГ, член комитета по международным делам («Альтернатива для Германии») Вальдемар Гердт предложил создать новое содружество суверенных государств «от Владивостока до Лиссабона».
В августе 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о «глубокой вере» в Европу от Лиссабона до Владивостока. Путин в ответ на заявление коллеги отметил, что еще генерал Шарль де Голль «высказал эту мысль по существу, когда сказал о Европе от Лиссабона до Урала». Президент добавил, что Россия «простирается до Тихого океана», и все эти территории являются пространством европейской культуры. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает перспективу улучшения отношений между Россией и ЕС, Путин отметил, что «то, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным».
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Умер трехкратный Олимпийский чемпион Виктор Санеев
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Трехкратный Олимпийский чемпион, серебряный призер Московской Олимпиады в тройном прыжке Виктор Санеев скончался в Австралии в возрасте 76 лет, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Информацию подтвердили в НОК Грузии.
Санеев был назван лучшим спортсменом ХХ века в Грузии.
Он родился 3 октября 1945 года в Сухуми. Является единственным в истории трехкратным олимпийский чемпионом в тройном прыжке (1968, 1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских Игр 1980, двукратный чемпион Европы (1969, 1974), шестикратный чемпион Европы в помещениях (1970-72, 1975-77), восьмикратный чемпион СССР (1968-1971, 1973-75, 1978).
Трижды устанавливал мировой рекорд в тройном прыжке:17,23 м, 17,39 м, 17,44 м.
Заслуженный мастер спорта СССР (1968). Выступал за спортивное общество «Динамо».
Начинал легкоатлетическую карьеру в 1956 году в Гантиади как прыгун в высоту, однако в 1963 переквалифицировался на тройной прыжок. Сперва тренировался под руководством Акопа Керселяна, затем Санеева тренировал и вырастил из него олимпийского чемпиона заслуженный тренер СССР Витольд Креер.
После распада СССР уехал с семьей в Австралию, где работал учителем физкультуры в школе, а также развозчиком пиццы. Впоследствии ему удалось получить работу тренера по прыжкам в Институте спорта штата Новый Южный Уэльс.
Политолог: Власти Казахстана не допустят перерастания протестов в революцию
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«Нынешние протесты в Казахстане – только повод, чтобы «оторвать» страну от России и Евразийского экономического союза», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. В воскресенье в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за резкого роста цен на газ.
«Вся нынешняя новая казахская элита училась в западных вузах, по большей части – в британских. Поэтому, агентов влияния в Казахстане очень много. Их ничто не связывает с Россией, и они продвигают евроинтеграцию», – пояснил генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Эксперт также напомнил, что в Казахстане ряд СМИ на русском и казахском языках создают постановочные антироссийские ролики. «В целом, Казахстан «разыгрывается» Западом по украинскому сценарию. При этом, руководство страны вынуждено лавировать: с одной стороны они держат капиталы на Западе, с другой – Казахстану нужна Россия и ЕАЭС», – детализировал собеседник.
Лепехин считает, что в данной ситуации казахские власти не допустят революции, но будут вынуждены и впредь считаться как с евролиберальными кругами страны, так и с националистическими.
«Думаю, аналогичные протесты по какому бы то ни было поводу можно ждать в других тюркоязычных странах региона. Турция не зря постоянно рисует карты «Великого Турана» – уверен, что она тоже прикладывает усилия к нынешним протестам в Казахстане», – добавил аналитик.
В понедельник в Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан.
Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ.
В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».
Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара),
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».
Академик РАН Бокерия дал необычный совет переболевшим коронавирусом
Академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия порекомендовал переболевшим COVID-19 читать вслух по 15 минут каждый час.
Бокерия сказал, что он «очень многим моим друзьям, знакомым, когда они заболели, рекомендовал читать по 15 минут любой текст вслух, в один час 15 минут», передает РИА «Новости».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По его словам, это позволит наладить работу межреберных мышц и всей дыхательной мускулатуры тела.
«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно», – заключил Бокерия.
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Ранее академик объяснил проблему антипрививочников недостаточностью просвещения.
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Лидеры пяти государств заявили о недопустимости ядерной войны
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Лидеры Китая, России, Великобритании, США и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, сообщила пресс-служба Кремля.
Соответсвующий документ опубликован на сайте Кремля. В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство, страны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений и считают первоочередным недопущение войны между ядерными странами.
Отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».
«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения – пока они продолжают существовать – должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», – говорится в сообщении.
Стороны считают, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть запрещено. Отмечается, что стороны сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В частности, была подчеркнута важность статьи VI ДНЯО «в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем».
«Мы подчеркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности», – говорится в заявлении.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
На Украине затравили футболиста за новогоднее обращение Путина
На Украине затравили экс-футболиста молодежной сборной страны и бывшего игрока российского клуба «Амкар» Олега Мищенко за публикацию новогоднего обращения президента России Владимира Путина.
По сообщениям украинских СМИ, Мищенко разместил в Instagram видео с кадрами новогоднего обращения президента Владимира Путина к россиянам. Спортсмен подписал ролик фразой «С Новым годом, братья!», адресовав его коллегам из России по «Амкару», передает РИА «Новости».
После публикации недовольные соотечественники стали оскорблять украинского футболиста, допустив грубые высказывания и угрозы в его адрес, обвиняя его в «предательстве», в итоге спортсмен закрыл Instagram-страницу, однако скриншот распространился в СМИ и социальных сетях.
Напомним, в августе 2021 года украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. После этого Минобороны Украины решило провести беседу с легкоатлеткой. Депутат Рады Жан Беленюк высказался в поддержку Магучих. НОК Украины также осудил травлю Магучих. Сама Магучих заявила, что совместное фото с российской спортсменкой, из-за которого ее затравили в соцсетях, было сделано «без политики». Тренер легкоатлетки заявила, что травля в социальных сетях стала для Магучих серьезным стрессом. В сентябре Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене.
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