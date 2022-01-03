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Кинокритик Антон Долин наконец посмотрел сериал «Игра в кальмара»
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Российский кинокритик Антон Долин в соцсетях рассказал, что все-таки посмотрел нашумевший сериал «Игра в кальмара», а также поделился впечатлениями.
По его словам, несмотря на большую популярность и обсуждение проекта после его выхода, он смотреть сериал тогда не стал.
«Даже когда недавно я спросил здесь о сериалах года, «Игру в кальмара» назвали всего 2-3 раза из сотен комментариев. В общем, я смотреть тогда не стал, а сейчас взялся только под нажимом младшего сына. Краткое резюме: отличный сериал. Смачный, яркий, злой, смешной, жестокий, гротескный – говоря короче, незабываемый», – написал Долин в публикации в Facebook.
Сериал он назвал лишь явлением поп-культуры. Проект кинокритик похвалили за жанровые контрасты, юмор, парадоксальность мышления, бескомпромиссность формы и проработанные образы.
Подводя итог, Долин посоветовал подписчикам посмотреть сериал.
Ранее сообщалось, что объявлено о втором сезоне сериала «Игра в кальмара», но точной даты названо не было.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, почти половина россиян (47%) знают или что-то слышали о корейском сериале «Игра в кальмара», однако большинство граждан (53%) впервые услышали о сериале во время самого опроса. Однако сериал стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix.
Напомним, в начале декабря в сети был опубликовали фрагмент беседы главреда журнала «Искусство кино» и кинокритика Антона Долина с кинорежиссером Ридли Скоттом, голливудский режиссер обматерил российского журналиста. Долин позже объяснил причину.
Сатановский напомнил о сталинском условии независимости Финляндии
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Политолог Евгений Сатановский считает, что руководство Финляндии «готовится к новой эпохе в отношениях с Россией», на что указывает заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о сохранение возможности подачи заявки на вступление в НАТО.
«Информация о том, что эта страна может в ближайшее время вступить в НАТО, что резко увеличит протяженность общей линии непосредственного соприкосновения границ Североатлантического альянса и России, а также внезапно высказанное финским начальством острое недовольство теми условиями обеспечения национальной безопасности России, которые были выдвинуты Москвой НАТО и Соединенным Штатам, как основной стране этого военно-политического альянса, говорят именно об этом. Хотелось бы, конечно, интерпретировать происходящее каким-то более оптимистическим образом, да только никак не получается», – написал он в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».
Он подчеркнул, что «геополитика тем и славится, что нет в этом мире ничего вечного, и даже ничего долгоиграющего нет. И без того столько десятилетий Россия в Европе не воевала... Было бы странно, если бы ее никто не попытался попробовать на прочность, как сейчас в наших отношениях с Западом и происходит».
«В НАТО же не только Украина с Грузией рвутся (Молдавии приготовиться). Альянс намерен расширяться на Балканах и на северном направлении. Помимо Финляндии, в него и Швеция вполне может вступить. Польша и три постсоветские республики Прибалтики это сделали – и давно. А у них история отношений с Россией не лучше, чем у шведов и финнов, которые с ней тоже столетиями воевали, хотя в итоге предпочли пока еще проводимый ими в жизнь нейтралитет», – указал Сатановский.
Политолог напомнил, что Финляндия с 1809 до 1917 годы была автономным государством в составе Российской империи, затем страна отстояла свою независимость в войне 1939-1940 годов. Он указал, что «по итогам Великой Отечественной войны ей Сталин эту самую независимость оставил... как и Австрии, в обмен на нейтралитет».
«А теперь, чего же Хельсинки не попробовать сменить этот статус? Политики там уже совсем не те, кто понимал, зачем он их стране. Новое поколение политиков, во всей Европе новое. Пересматриваются там итоги Второй мировой войны, что бы по этому поводу Москва ни говорила. А в итоге такого рода ревизий всегда происходят новые войны, после которых наступает новое равновесие, в зависимости от того, кто в итоге выиграет, а кто проиграет. Вот к этому в итоге все и придет», – заключил Сатановский.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО.
До этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности.
Политолог Николай Межевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что на потенциальное вступление Финляндии в НАТО России следует ответить усилением Балтийского флота. По его словам, заявления финского руководства о членстве в НАТО могут быть попыткой растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик.
В России заявили об угрозе Петербургу со стороны Финляндии
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«На потенциальное вступление Финляндии в НАТО России следует ответить усилением Балтийского флота», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее руководство Финляндии задумалось о вступлении страны в НАТО и раскритиковало требования России к альянсу.
«Тон заявлений финнов стал в последний год неадекватен, как и решение о закупке истребителей-бомбардировщиков, которые способны наносить ядерные удары по всему северо-западу России», – напомнил президент Российской ассоциация прибалтийских исследований Николай Межевич.
По его словам, заявления финского руководства о членстве в НАТО могут быть попыткой растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик.
Кроме того, слова премьер-министра Финляндии Санны Марин и президента страны Саули Ниинисте о праве подать заявку на вступление в блок НАТО могут быть зондированием реакции Москвы по просьбе Брюсселя, Лондона и Вашингтона. «Финляндия находится на грани скатывания в антироссийскую риторику, характерную для соседней Швеции», – констатировал Межевич.
Собеседник напомнил и о результатах недавних опросов, согласно которым финны традиционно высказываются против вступления страны в НАТО. «Большая часть политиков будет ждать сформировавшегося общественного мнения. Еще живо поколение, которое хорошо помнит 70-е годы, когда от страны, названной Рейганом «империей зла», финны зла не ощущали, а ощущали экономическую выгоду от соседства с СССР», – подчеркнул эксперт.
При этом России в любом случае – независимо от реальности угрозы вступления Финляндии в НАТО – нужно улучшать состояние Балтийского флота, отметил собеседник. «У нас далеко не идеальная ситуация с Балтфлотом, который «разорван» между Кронштадтом и Калининградом, а посередине – фарватер, который перекрывается в два счета. Мы это помним из опыта Первой и Второй мировых войн», – детализировал аналитик.
В воскресенье премьер-министр Финляндии Санна Марин напомнила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО, сообщает финская телекомпания Yle. «У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО и считаем ее реальной. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности», - рассказала Марин. Она добавила, что Финляндия также усиливает оборонное сотрудничество с Европейским союзом, передает «Газета.ru».
В Хельсинки пока оценивают обстановку в регионе, и по результатам оценки будет принято решение о подаче заявления на вступление в военно-политический блок.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте также заявил, что страна оставляет за собой возможность вступления в НАТО, «если решит так сама». Он добавил, что требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, якобы противоречат европейскому порядку безопасности.
Напомним, МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины. Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, Москва намерена обсуждать этот вопрос на двусторонней основе с Вашингтоном.
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Собчак опубликовала обнаженное фото из бани
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В Instagram пользователи обсуждают фото телеведущей Ксении Собчак, на котором она запечатлена голой в бане.
«31-го я баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием», – написала Собчак под фото в своем аккаунте в Instagram.
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Реакция подписчиков оказалась противоречивой. Одни отметили, что Собчак «шикарная женщина», а кадр «классный». Другие нашли сходство со снимками балерины Анастасии Волочковой.
«У Волочковой появился серьезный конкурент!» – написал kzmukhamed. «Дважды проверила не Волочковой ли страница», – поддержала его rita.tesla.
Оставила свой комментарий и певица Наташа Королева. Она поддержала Собчак и поздравила ее с Новым годом. «Ксюша, красотка! Жги! С Новым годом», – написала Королева.
Напомним, Собчак утром 1 января показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.
Ранее Анастасия Волочкова неоднократно публиковала схожие фотографии из бани. На одном из снимков голая балерина продемонстрировала шпагат, сидя в сугробе.
В США предложили исключить страны Балтии из НАТО ради сделки с Россией
США могут пожертвовать странами Балтии ради стратегического соглашения с Россией, пишет американский аналитик Дэвид Пайн с своей статье для издания The National Interest.
В публикации эксперт предупредил об одном из возможных сценариев развития событий после того, как президент России Владимир Путин потребовал вывода иностранных войск с территорий стран – членов НАТО в Восточной Европе, а также предоставления гарантий дальнейшего нерасширения альянса, сообщает Газета.ru.
Публицист допускает, что это может заставить США исключить из НАТО Литву, Латвию и Эстонию.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Стал известен приказ находящимся в Эстонии британским военным
Находящимся в Эстонии около границы с Россией британским военным приказали имитировать активность, утверждает осведомленный источник Mirror.
По словам источника издания, 20 декабря во время посещения командующим вооруженными силами Соединенного Королевства адмиралом Тони Радакином ангара с вооружениями британские солдаты должны были притвориться, что занимаются техосмотром бронетехники. В частности, военнослужащим приказали открыть все люки и запустить двигатели машин, а также принести руководства по эксплуатации. Собеседник издания назвал случившееся «чушью», отметив, что такое происходит при каждом посещении части командованием, передает РИА «Новости».
«Как сообщил источник Sunday Mirror, высшее руководство хотело показать начальнику штаба обороны, что войска, участвовавшие в операции «Кабрит» в Эстонии, не сбавляют темп к Рождеству», – говорится в статье. В материале уточняется, что возле российской границы в Эстонии сосредоточено более 900 британских военных.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о расходах Британии на дестабилизацию ситуации в России. Напомним также, в декабре британцы высмеяли поездку главы МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс на танке в Эстонии.
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Французы решили потеснить российские танки в Индии
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Французская компания Nexter изучает варианты возможной поставки Индии танков Leclerc вместо российских «Армат», говорится в документах, опубликованных Национальным собранием Франции.
Власти Индии официально возобновили программу по военно-техническому обновлению «Боевые машины будущего» (Future Ready Combat Vehicle, FRCV). Целью программы декларируется «приобретение современных боевых танков для замены устаревших T-72 и бронетехники для командования, инженеров, мобильной артиллерии и противовоздушной обороны».
В рамках этой программы Нью-Дели направил запросы производителям танков «Армата», американского M1 Abrams, немецкого Leopard 2, южнокорейского K2, турецкого Atalay, сербского M-84, украинского T-84, итальянского Ariete, израильского Merkava, британского Challenger GB и французского Leclerc. Нью-Дели планирует приобрести 1770 машин и передачу технологий, которые позволят производить танки в Индии.
«Кажется, танк Leclerc с массой всего 55 тонн, хорошей подвижностью, двигателем мощностью 1500 л.с. и превосходной системой стрельбы имеет наибольшие шансы», – указывается в переписке депутата Национального собрания Франции Николя Дюпон-Эньян с министерством обороны страны.
Первые танки должны быть приняты на вооружение уже в 2030 году. В Nexter указали, что вместе со своим немецким партнером – компанией Krauss Maffei Wegmann – анализируют свои возможности, отвечающие требованиям Индии, в том числе – по поводу синергии в производстве машин.
В минобороны признали, что «стратегические перспективы» сотрудничества с Индией «многообещающие», но также подчеркнули, что процедуры, относящиеся к индийским программам перевооружения, «часто бывают долгими и сложными».
В конце прошлого месяца стало известно, что Россия предложила Индии разработать новый основной боевой танк на базе универсальной платформы «Армата», об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.
«Индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы «Армата», тем более, учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка», – цитирует РИА «Новости» Решетникову.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин осуществил свой первый с начала пандемии зарубежный визит, и им оказалась поездка в Индию. В центре визита были традиционно – поставки российских вооружений.
Месяцем ранее в Индию начались поставки зенитных ракетных комплексов С-400, но другие оружейные сделки застопорились. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит на высшем уровне поможет российской «оборонке».
Добавим, что Франция не впервые «выбивает» Россию с индийского рынка – в 2019 года Нью-Дели купил французские истребители Rafale вместо российских Су-30МКИ.
Economic Times писал в этой связи, что способность длительного барражирования французских самолетов в 1,5 раза превышает показатель Су-30МКИ. Кроме того, в материале указывалось, что дальность полета Rafale – от 780 до 1 тыс. 55 км, а у Су-30МКИ она составляет 400–550 км.
Французские истребители могут совершать пять боевых полетов за день, а российские – три, говорилось в материале. При этом ET признало, что Rafale гораздо дороже, чем Су-30МКИ.
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Итальянцев обрадовало поздравление Путина в «Вечернем Урганте»
Итальянские пользователи YouTube высоко оценили спецвыпуск российского шоу «Вечерний Ургант» – «CIAO, 2021», снятый в стиле итальянских вечеринок 1980-х годов. В конце шоу зрителей на итальянском языке поздравил образ президента России Владимира Путина, созданный при помощи нейросетей.
Шоу транслировалось в эфире в первый день 2022 года. Передача была снята на итальянском языке, в ней приняли участие российские исполнители и артисты. Итальянские пользователи оценили спецвыпуск в комментариях под записью программы в YouTube, сообщает РИА «Новости».
В завершении выпуска зрителей поздравил образ Владимира Путина, созданный при помощи нейросетей. Поздравление проходило напротив Колизея.
«Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом!», – поздравил зрителей созданный нейросетью президент.
«Впечатляюще, это должно транслироваться в Италии», – отметил David S.
«Красивое шоу, давно так не смеялся. Обнимаю из Италии», – написал King Misclot.
«Видели в прямом эфире из Италии, вы снова были великолепны, спасибо вам большое! Увидимся в следующем году», – поделился впечатлениями Giuseppe Curcio.
«Для меня, как итальянца, большая честь, спасибо, Россия, с Новым годом!» – поблагодарил создателей шоу Giacomo Davalli.
«Брависсимо. Поздравляю с отличной работой!» – восхитился Roberto Colatorti.
«Спасибо за этот прекрасный беззаботный вечер, привет из Бари, города Святого Николая!» – написал Filippo Natuzzi.
«Надеемся, что это станет традицией каждый год!» – пожелал Alessandro Barbero.
«Рада, что в этом году вы снова подумали о нас, итальянцах, наилучшие пожелания всем вам, счастливого Нового года», – добавила Gabriella Gualtieri.
Специальный выпуск «Вечернего Урганта» на итальянском языке становится традиционным. Так, в 2020 году итальянские СМИ назвали «культовым» специальный выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», а его создателя Ивана Урганта – международным ведущим.
Ранее читатели французской газеты Le Figaro восхитились новогодним обращением президента России Владимира Путина. Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан.
Канадского дипломата обвинили во лжи о Путине
Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в Twitter за высказывание о президенте России Владимире Путине и оскорбление россиян.
В своем аккаунте Александер осудил сторонников российского лидера и в резкой форме высказался о российской политике. Подписчики дипломата сочли его заявление некорректным, сообщает РИА «Новости».
«В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает «нормальными» Канаду и американскую армию», – поспорил один из них.
«Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. <...> Раньше я думал, что вы за поиск истины», – написал другой.
«А Канада <...> только демократию приносит», – сыронизировали в комментариях.
Некоторые читатели назвали автора твита лжецом.
Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин раскритиковал ирландскую оппозиционную партию Шинн Фейн, а также их председателя Мэри Лу Макдональд за то, что они якобы поддерживают Россию и президента Владимира Путина.
МИД: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину
Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.
«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза.
Зеленский пообещал силовикам возможность сфотографироваться в Крыму
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Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.
Зеленский пообещал в 2022 году обеспечить квартирами всех участников силовой операции на востоке Украины. По его словам, после этого «ветераны» боевых действий смогут повесить в своем жилье «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю», передает РИА «Новости».
«А сразу за ними – все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», – заключил Зеленский.
Напомним, 21 декабря минувшего года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.
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В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ
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В Алматы перекрыли центральную площадь на фоне областных протестов из-за цен на газ, мобильный интернет в этом районе работает с перебоями, сообщили очевидцы.
В соцсетях очевидцы публикуют видеоролики, согласно которым по всему периметру в квадрате улиц Сатпаева, Назарбаева и Желтоксан выставлено полицейское оцепление в связи со стихийными митингами в Мангистауской области против повышения цен на сжиженный газ.
Сотрудники областной госадминистрации Мангистау разъяснили, что цена на газ регулируется рынком, то есть спросом и предложением, поэтому вопросы нужно решать посредством конструктивного диалога. Отмечается, что согласно закону «Об организации мирных собраний» действия собравшихся являются незаконными, передает Sputnik Казахстан.
Как сообщает Tengrinews.kz, в регионе по поручению главы государства была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, которая обещает пакет мер по урегулированию цены на сжиженный газ.
В свою очередь в отношении владельцев заправок начато расследование на предмет ценового сговора. При этом в правительстве заявляют, что уже сейчас принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. Также чиновники анонсировали «меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка».
По данным источников Sputnik Казахстан, к площади стянута Нацгвардия. Собравшиеся в площади Ынтымак в Актау требуют снижения цен на газ.
Напомним, 2 января в городе Жанаозен (в Мангистауской области) местные жители массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге (0,27 доллара), протестующие требовали снизить ее до 60 тенге (0,13 доллара),
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно проанализировать ситуацию в Жанаозене «с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».
Бородина взяла билеты за миллион рублей и возмутилась плохому сервису
Телеведущая Ксения Бородина купила билеты на Мальдивы, которые обошлись ей в сумму около миллиона рублей, ее возмутила нехватка пледов с подушками на борту для всех пассажиров.
«Хочется понять, почему, когда билет стоит 450 тыс. с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой? Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом – 94 тыс., комфорт – 450, про бизнес вообще молчу... он стоит миллион! Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек? Бред же!» – заявила телеведущая в своих сторис в Instagram.
Знаменитость купила билеты на самолет для себя и двух дочерей в комфорт-класс на Мальдивы общей стоимостью 1,1 миллиона рублей, сообщает Lenta.ru.
Ранее подписчики раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, которая возмутилась решению российских власти приостановить авиасообщение с Турцией.
Американцы заговорили о переезде в Россию из-за «разрушения» США
Пользователи соцсети Twitter ярко отреагировали на заметку британской The Telegraph о миграции белых медведей с территории США в РФ из-за изменения климата, допустив возможность переезда в Россию, «если Америку продолжат рушить катастрофы».
Многие из ответивших посетовали на недостаточные усилия человечества по борьбе с глобальным потеплением, из-за которого животные меняют место обитания. Однако нашлись и те, кто поддержал выбор медведей, передает РИА «Новости».
«Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться», – написали в комментариях.
«Даже белые медведи бегут в Россию», – отметил репортер CNBC Фил ЛеБо.
«Готов поспорить, многие американцы мечтают сделать то же самое», – выразил уверенность читатель.
«Они знают что-то, чего не знаем мы», – считает житель Аляски.
«Мне кажется, в России как раз климат не меняется», – отметил другой читатель.
«Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная», – подытожили в комментариях.
Накануне из публикации Washington Post стало известно, что 46% американцев недовольны состоянием демократии в США. Напомним, 25 декабря минувшего года президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми в преддверии Рождества. В ноябре 2021 года рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.
В Венгрии предложили Западу открыть новую главу в отношениях с Россией
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Венгерский аналитик Матьяш Кохан в статье для Ungarn Heute выразил мнение, что Западу нужно открыть новую главу в отношениях с Москвой, чтобы не «вести холодную войну на два фронта», пытаясь одновременно противостоять России и Китаю.
Аналитик призвал западных лидеров уменьшить зависимость от Китая и вступить в диалог с Россией, чтобы не «вести холодную войну на два фронта». Автор публикации назвал «абсурдным» стремление западных держав одновременно противостоять России и Китаю. В то же время он обратил внимание, что российский президент Владимир Путин создает государство европейского образца, передает РИА «Новости».
«Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря», – отметил Кохан.
Напомним, в прошлый четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о планах премьера республики Виктора Орбана в начале февраля встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним также, в сентябре 2020 года депутат Бундестага ФРГ, член комитета по международным делам («Альтернатива для Германии») Вальдемар Гердт предложил создать новое содружество суверенных государств «от Владивостока до Лиссабона».
В августе 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о «глубокой вере» в Европу от Лиссабона до Владивостока. Путин в ответ на заявление коллеги отметил, что еще генерал Шарль де Голль «высказал эту мысль по существу, когда сказал о Европе от Лиссабона до Урала». Президент добавил, что Россия «простирается до Тихого океана», и все эти территории являются пространством европейской культуры. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает перспективу улучшения отношений между Россией и ЕС, Путин отметил, что «то, что сегодня кажется невозможным, завтра может стать неизбежным».
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Транзит российского газа через Украину в Словакию упал почти на 30%
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Транзит российского газа через Украину в Словакию резко снижается второй день, он упал почти на 30%, следует из данных словацкого оператора газотранспортной системы Eustream.
Прокачка российского газа через точку соединения Ужгород – Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией сократился с 49,5 млн кубометров (1 января) до 35,5 миллиона кубометров (2 января), снижение составило почти 30%, передает РИА «Новости».
31 декабря показатель достиг 83,8 миллиона кубометров, а в первый день 2022 года упал до минимального за два месяца значения, сократившись почти на 40%
При этом транзит российского газа в Словакию в ноябре колебался в диапазоне 42,7-94,5 млн кубометров в сутки, а в декабре – 69,1-90,2 млн кубометров.
Снижение поставок происходит на фоне того, что Газпром почти две недели не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в Германию.
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